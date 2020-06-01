Новим очільником Мінекології стане заступник міністра енергетики Абрамовський, - "слуга народу" Кравчук
Кандидатом на посаду міністра екології є нинішній заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Роман Абрамовський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук за результатами нинішнього засідання фракції
Кравчук зазначила: "Романа Абрамовського на посаду міністра екології рекомендував не тільки профільний комітет, а й позитивно висловилися депутати-мажоритарники і керівники інших комітетів", - написала вона.
Топ коментарі
+6 Прощай немытая раССея
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+5 burunduk
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+4 Алекс Мышкевич
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Абрамович, пардон, Абрамовский, найболее тесно связан с: http://politrada.com/dossier/Gennadij-Grigorevich-Zubko/ Геннадий Зубко ,(порохоботом)
http://politrada.com/dossier/Roman-Romanovich-Abramovskiy/
а вот и ошибаетесь !
Абрамович - чукча, а
Арахамия - грузинец абхазско-сочинского происхождения !
В 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
https://twitter.com/HromadskeUA
hromadske
@HromadskeUA
Українські нелегальні копачі бурштину зареєструвалися у TikTok - вони не бояться і демонструють видобуток, хизуються автівками та тролять правоохоронців
https://twitter.com/i/status/1267335317561933824
при Зебиле - янтарный беспредел
крутой эколог:
Биография
Абрамовський Роман Романович народився 5 жовтня 1973 року в м. Комсомольськ на Амурі Хабаровського краю, Росія.
В 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
Трудова діяльність
1992 - 1994 ЗАТ «Юрзовнішконсульт» - комерційний директор
1994 - 1995 ТОВ «Украгробізнес» - комерційний директор
1995 - 2000 ЗАТ «Консул - Моторз» - заступник директора
2000 - 2004 ТзОВ «Автоленд» - генеральний директор
03.2004 - 02.2005 ВАТ «ЕМЗ «Металіст» - перший заступник голови Правління
02.2005 - 05.2005 ВАТ «ЕМЗ «Металіст» - Голова правління
05.2005 - 10.2006 ВАТ «Укрстальконструкція» - 1-й заступник генерального директора
10.2006 - 03.2012 ВАТ «Укрстальконструкція» - генеральний директор
07.2012 - 01.2013 ТзОВ «Ріола Модуль ЛТД» - заступник директора
01.2013 - 11.2014 Верховна Рада України - помічник-консультант народного депутата
12.2014 - 02.2015 ТзОВ «Ріола Модуль ЛТД» - заступник директора
Найболее тесно связан с: http://politrada.com/dossier/Gennadij-Grigorevich-Zubko/ Геннадий Зубко ,(порохоботом)
ЗЕля, ты что творишь ?
Продаешь Родину порохоботам ?
Вова, шо уже все 95 квартальцев пристроены ?
кадровый голод проступил на лице ЗЕли запалыми щеками и блестящими глазами
Порох - Турчинов - Яценюк !
Слава Кривавій Хунті !