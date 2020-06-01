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Новини
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Новим очільником Мінекології стане заступник міністра енергетики Абрамовський, - "слуга народу" Кравчук

Новим очільником Мінекології стане заступник міністра енергетики Абрамовський, -

Кандидатом на посаду міністра екології є нинішній заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Роман Абрамовський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук за результатами нинішнього засідання фракції

Кравчук зазначила: "Романа Абрамовського на посаду міністра екології рекомендував не тільки профільний комітет, а й позитивно висловилися депутати-мажоритарники і керівники інших комітетів", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без перегляду економічної політики екологічна катастрофа неминуча, - Єрмолаєв

Автор: 

екологія (1346) Слуга народу (2810) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+6
Новым главой министерства экологии станет действующий замминистра энергетики Абрамовский, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8503
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01.06.2020 21:43
+5
он кондитер
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01.06.2020 21:35
+4
он парикмахер или фотограф ?
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01.06.2020 21:33
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он парикмахер или фотограф ?
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01.06.2020 21:33 Відповісти
он кондитер
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01.06.2020 21:35 Відповісти
ты угадал, мой друг-грызуньчик !
Абрамович, пардон, Абрамовский, найболее тесно связан с: http://politrada.com/dossier/Gennadij-Grigorevich-Zubko/ Геннадий Зубко ,(порохоботом)



http://politrada.com/dossier/Roman-Romanovich-Abramovskiy/
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01.06.2020 21:50 Відповісти
чистокровный украинец
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01.06.2020 21:39 Відповісти
вы думаете что все Абрамовичи и Абрахамии евреи ?
а вот и ошибаетесь !
Абрамович - чукча, а

Арахамия - грузинец абхазско-сочинского происхождения !
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01.06.2020 21:58 Відповісти
народився 5 жовтня 1973 року в м. Комсомольськ на Амурі Хабаровського краю, Росія.
В 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
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02.06.2020 12:24 Відповісти
Новым главой министерства экологии станет действующий замминистра энергетики Абрамовский, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8503
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01.06.2020 21:43 Відповісти
при Гетьмане и директор Винницкого рынка умел давать прибыль с Енергоатома
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01.06.2020 22:00 Відповісти
та хоч барана чи козу туди призначте, нічого не зміниться! какая разніца!
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01.06.2020 21:45 Відповісти
https://twitter.com/HromadskeUA
https://twitter.com/HromadskeUA

hromadske

@HromadskeUA


Українські нелегальні копачі бурштину зареєструвалися у TikTok - вони не бояться і демонструють видобуток, хизуються автівками та тролять правоохоронців


https://twitter.com/i/status/1267335317561933824
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01.06.2020 21:46 Відповісти
при Порохе была янтарная война,
при Зебиле - янтарный беспредел
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01.06.2020 22:02 Відповісти
чувак круто навернулся с лавки запасных ЗЕ-манды !!!!
крутой эколог:

Биография

Абрамовський Роман Романович народився 5 жовтня 1973 року в м. Комсомольськ на Амурі Хабаровського краю, Росія.
В 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.
Трудова діяльність
1992 - 1994 ЗАТ «Юрзовнішконсульт» - комерційний директор
1994 - 1995 ТОВ «Украгробізнес» - комерційний директор
1995 - 2000 ЗАТ «Консул - Моторз» - заступник директора
2000 - 2004 ТзОВ «Автоленд» - генеральний директор
03.2004 - 02.2005 ВАТ «ЕМЗ «Металіст» - перший заступник голови Правління
02.2005 - 05.2005 ВАТ «ЕМЗ «Металіст» - Голова правління
05.2005 - 10.2006 ВАТ «Укрстальконструкція» - 1-й заступник генерального директора
10.2006 - 03.2012 ВАТ «Укрстальконструкція» - генеральний директор
07.2012 - 01.2013 ТзОВ «Ріола Модуль ЛТД» - заступник директора
01.2013 - 11.2014 Верховна Рада України - помічник-консультант народного депутата
12.2014 - 02.2015 ТзОВ «Ріола Модуль ЛТД» - заступник директора

Найболее тесно связан с: http://politrada.com/dossier/Gennadij-Grigorevich-Zubko/ Геннадий Зубко ,(порохоботом)



ЗЕля, ты что творишь ?
Продаешь Родину порохоботам ?



Вова, шо уже все 95 квартальцев пристроены ?

кадровый голод проступил на лице ЗЕли запалыми щеками и блестящими глазами
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01.06.2020 21:46 Відповісти
Доки уряд буде формуватись з дебілів та підтанцівки олігархів, доти будем жебракувати! Негайно поверніть Гройсмана!!!
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01.06.2020 21:49 Відповісти
формула українського успіху:

Порох - Турчинов - Яценюк !
Слава Кривавій Хунті !
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01.06.2020 21:55 Відповісти
А СЛЕСАРИ И ТОКАРИ КОГДА В ФЕОФАНИИ ОПЕРИРОВАТЬ БУДУТ !?)
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01.06.2020 22:52 Відповісти
Что это за любовь у нынешней власти к детям Абрама: Абрамовичус - Абрамовский
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01.06.2020 22:54 Відповісти
У каждого абрама,своя программа,не надоело на сионистов работать терпилы безродные?
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01.06.2020 23:12 Відповісти
лиса башка, дай пірожка.
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02.06.2020 09:57 Відповісти
Ой, как имя к фамилии хорошо подходит Инересно, а яхта и дом на Чукотке у него тоже есть?
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02.06.2020 11:10 Відповісти
Чуваки хоть разницу между защитой окружающей среды и защитой экологии секут?
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02.06.2020 11:37 Відповісти
Экологическая рожа.
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02.06.2020 11:44 Відповісти
 
 