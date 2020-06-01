Новим очільником Мінекології стане заступник міністра енергетики Абрамовський, - "слуга народу" Кравчук

Кандидатом на посаду міністра екології є нинішній заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Роман Абрамовський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук за результатами нинішнього засідання фракції

Кравчук зазначила: "Романа Абрамовського на посаду міністра екології рекомендував не тільки профільний комітет, а й позитивно висловилися депутати-мажоритарники і керівники інших комітетів", - написала вона.

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