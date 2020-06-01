Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобританию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук по результатам сегодняшнего заседания фракции

"Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила Кравчук.

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