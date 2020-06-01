Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук
Вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобританию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук по результатам сегодняшнего заседания фракции
"Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила Кравчук.
Топ комментарии
+13 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий01.06.2020 21:52
+9 кацахол
показать весь комментарий01.06.2020 21:53
+8 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий01.06.2020 22:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гіві з Моторилою не дожили, а то б Гордон і у них інтерв'ю взяв.
При Хунте Гондоны лежали герметически запечатанными в коробочке.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У СН навіть нема бажання зрозуміти, що комунікації із Великою Британією залежать також від стосунків України зі США. А тут є плівки Деркача.
Українська держава слабне вже не по днях, а по годинах.
Источник: http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi/168.htm
в дипломатии это называется почетная ссылка
Реванш налицо, панове патриоты !
Господи, какой бред, живем в зазеркалье! Гнать нужно зеленых гнид, пока не поздно...
Летят они в дальние страны
А я не могу улетать
А я остаюся с тобою, пропащая ты сторона