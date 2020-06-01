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Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук

Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, -

Вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобританию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук по результатам сегодняшнего заседания фракции

"Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила Кравчук.

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Автор: 

Великобритания (4927) посол (1793) Пристайко Вадим (500) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+13
Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3483
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01.06.2020 21:52
+9
Тепер напрямок руху України кардинально змінився.
Гіві з Моторилою не дожили, а то б Гордон і у них інтерв'ю взяв.
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01.06.2020 21:53
+8
все, что нужно знать о Кровавой Хунте.
При Хунте Гондоны лежали герметически запечатанными в коробочке.....
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01.06.2020 22:34
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Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3483
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01.06.2020 21:52 Ответить
Тепер напрямок руху України кардинально змінився.
Гіві з Моторилою не дожили, а то б Гордон і у них інтерв'ю взяв.
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01.06.2020 21:53 Ответить
Сомниваюсь .... у них разом интеллекта как у восьмиклассника.называется сила есть - ума не надо.а Durex со всяким отребьём не общается .исключение лишь недопрокурорша.и то я это интревью выключил после 7 минут просмотра...из цикла блондинка ТП
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01.06.2020 21:57 Ответить
все, что нужно знать о Кровавой Хунте.
При Хунте Гондоны лежали герметически запечатанными в коробочке.....
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01.06.2020 22:34 Ответить
Фантомас недоделанный!
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01.06.2020 23:30 Ответить
Пущай едит...там новичек и прекрасный чай с полонием в пабе подают
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01.06.2020 21:53 Ответить
Этот типок точно никому не нужен....
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01.06.2020 21:59 Ответить
Того его в Лондон и отправили .... хотели нах#й но остановились на лондоне
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01.06.2020 22:03 Ответить
До преклонялся и в ссылку , такое Понижение Он Заслужил.
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01.06.2020 21:55 Ответить
Англичане могут нечаянно подумать, что Пристайко и есть глас Украинского Народа, а это всего лишь один из его предателей.
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01.06.2020 21:56 Ответить
пристайку турнули
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01.06.2020 21:56 Ответить
Просто подзатыльник! А могли бы отправить и в Гондурас!
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01.06.2020 22:03 Ответить
Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила Кравчук. Источник: https://censor.net.ua/n3199363
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У СН навіть нема бажання зрозуміти, що комунікації із Великою Британією залежать також від стосунків України зі США. А тут є плівки Деркача.
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01.06.2020 21:57 Ответить
Последних профессионалов выдавливают из своих кресел.Кретины...
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01.06.2020 21:58 Ответить
Етого идиота, который навязывал примириться с окупантами в северную корею послом можна только. Еще нехватало с Великобританией порвать отношения.
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01.06.2020 21:59 Ответить
А хто прийде на його місце ?
Українська держава слабне вже не по днях, а по годинах.
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01.06.2020 22:00 Ответить
Ольга Вікторовна Стефанішіна, з команди Гройсмана
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01.06.2020 22:05 Ответить
Зате адептів блазня ще повно... Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3033
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01.06.2020 22:05 Ответить
В понедельник Савка мельник, А во вторник Савка шорник, С середы до четверга Савка в комнате слуга, Савка в тот же четверток Дровосек и хлебопек, Чешет в пятницу собак, Свищет с голоду в кулак, В день субботний всё скребет И под розгами ревет

Источник: http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi/168.htm
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01.06.2020 22:03 Ответить
Передовик-многостаночник. Це у совку на заводах так звали передовиків комуністичного виробництва.
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01.06.2020 22:55 Ответить
Слуге народа кравчук даже невдомек, что в лондоне действующий посол на голову умней и креативней.
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01.06.2020 22:10 Ответить
А ну ка перечень перемог той послихи в студию?
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02.06.2020 07:40 Ответить
Ну твои - то перемоги пока только в гальюне видны, обиженный засранец.
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06.06.2020 20:22 Ответить
Испражнился? С облегчением!
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08.06.2020 11:41 Ответить
Понюхал? Смачно?
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20.06.2020 18:44 Ответить
Вице-премьер по евроинтеграции/ Майдан несется полным ходом,Стучат колеса под уклон: Коломойский:Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10
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01.06.2020 22:22 Ответить
Его сначала хотели слесарем на Мариупольский меткомбинат отправить , но он доказал , что в Лондоне больше пользы Украине принесёт ...
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01.06.2020 22:34 Ответить
Фсе, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ нам НЕ НУЖНА !!!!

в дипломатии это называется почетная ссылка

Реванш налицо, панове патриоты !
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01.06.2020 22:36 Ответить
Пристайко завалив роботу міністерства закордонних справ, звідти Бубочка перевів його на віце-прем'єра з євроатлантичної інтеграції, вірніше поміняв місцями Кулебу з Пристайком. Пройшло два місяці, результату як з козла молока і "найвеличніший" відправляє його до Лондона послом. Треба й там все розвалити, бо Великобританія разом з США підтримує Україну і чинить потужний тиск на агресивний рашастан.
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01.06.2020 22:51 Ответить
А на место Пристайко назначат сивоху!

Господи, какой бред, живем в зазеркалье! Гнать нужно зеленых гнид, пока не поздно...
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02.06.2020 00:39 Ответить
Летят перелетные зебни ушедшее лето искать
Летят они в дальние страны
А я не могу улетать
А я остаюся с тобою, пропащая ты сторона
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02.06.2020 03:55 Ответить
 
 