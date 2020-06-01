Віцепрем'єр з євроінтеграції Пристайко поїде послом у Лондон, - "слуга народу" Кравчук
Віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Велику Британію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук за результатами нинішнього засідання фракції
"Це, з одного боку, втрата для Кабміну, але ми змушені на це піти, враховуючи трансформації, які відбуваються в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом для забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисту суверенітету", - зазначила Кравчук.
Топ коментарі
+13 Прощай немытая раССея
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+9 кацахол
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+8 Алекс Мышкевич
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Гіві з Моторилою не дожили, а то б Гордон і у них інтерв'ю взяв.
При Хунте Гондоны лежали герметически запечатанными в коробочке.....
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У СН навіть нема бажання зрозуміти, що комунікації із Великою Британією залежать також від стосунків України зі США. А тут є плівки Деркача.
Українська держава слабне вже не по днях, а по годинах.
Источник: http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi/168.htm
в дипломатии это называется почетная ссылка
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