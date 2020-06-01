Віцепрем'єр з євроінтеграції Пристайко поїде послом у Лондон, - "слуга народу" Кравчук

Віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Велику Британію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук за результатами нинішнього засідання фракції

"Це, з одного боку, втрата для Кабміну, але ми змушені на це піти, враховуючи трансформації, які відбуваються в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом для забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисту суверенітету", - зазначила Кравчук.

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