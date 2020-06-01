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Віцепрем'єр з євроінтеграції Пристайко поїде послом у Лондон, - "слуга народу" Кравчук

Віцепрем'єр з євроінтеграції Пристайко поїде послом у Лондон, -

Віцепрем'єр-міністр з євроінтеграції Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Велику Британію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук за результатами нинішнього засідання фракції

"Це, з одного боку, втрата для Кабміну, але ми змушені на це піти, враховуючи трансформації, які відбуваються в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом для забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисту суверенітету", - зазначила Кравчук.

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Автор: 

Велика Британія (5549) посол (1094) Пристайко Вадим (498) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+13
Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3483
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01.06.2020 21:52
+9
Тепер напрямок руху України кардинально змінився.
Гіві з Моторилою не дожили, а то б Гордон і у них інтерв'ю взяв.
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01.06.2020 21:53
+8
все, что нужно знать о Кровавой Хунте.
При Хунте Гондоны лежали герметически запечатанными в коробочке.....
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01.06.2020 22:34
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Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3483
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01.06.2020 21:52 Відповісти
Тепер напрямок руху України кардинально змінився.
Гіві з Моторилою не дожили, а то б Гордон і у них інтерв'ю взяв.
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01.06.2020 21:53 Відповісти
Сомниваюсь .... у них разом интеллекта как у восьмиклассника.называется сила есть - ума не надо.а Durex со всяким отребьём не общается .исключение лишь недопрокурорша.и то я это интревью выключил после 7 минут просмотра...из цикла блондинка ТП
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01.06.2020 21:57 Відповісти
все, что нужно знать о Кровавой Хунте.
При Хунте Гондоны лежали герметически запечатанными в коробочке.....
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01.06.2020 22:34 Відповісти
Фантомас недоделанный!
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01.06.2020 23:30 Відповісти
Пущай едит...там новичек и прекрасный чай с полонием в пабе подают
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01.06.2020 21:53 Відповісти
Этот типок точно никому не нужен....
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01.06.2020 21:59 Відповісти
Того его в Лондон и отправили .... хотели нах#й но остановились на лондоне
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01.06.2020 22:03 Відповісти
До преклонялся и в ссылку , такое Понижение Он Заслужил.
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01.06.2020 21:55 Відповісти
Англичане могут нечаянно подумать, что Пристайко и есть глас Украинского Народа, а это всего лишь один из его предателей.
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01.06.2020 21:56 Відповісти
пристайку турнули
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01.06.2020 21:56 Відповісти
Просто подзатыльник! А могли бы отправить и в Гондурас!
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01.06.2020 22:03 Відповісти
Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета", - отметила Кравчук. Источник: https://censor.net.ua/n3199363
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У СН навіть нема бажання зрозуміти, що комунікації із Великою Британією залежать також від стосунків України зі США. А тут є плівки Деркача.
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01.06.2020 21:57 Відповісти
Последних профессионалов выдавливают из своих кресел.Кретины...
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01.06.2020 21:58 Відповісти
Етого идиота, который навязывал примириться с окупантами в северную корею послом можна только. Еще нехватало с Великобританией порвать отношения.
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01.06.2020 21:59 Відповісти
А хто прийде на його місце ?
Українська держава слабне вже не по днях, а по годинах.
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01.06.2020 22:00 Відповісти
Ольга Вікторовна Стефанішіна, з команди Гройсмана
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01.06.2020 22:05 Відповісти
Зате адептів блазня ще повно... Вице-премьер по евроинтеграции Пристайко поедет послом в Лондон, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3033
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01.06.2020 22:05 Відповісти
В понедельник Савка мельник, А во вторник Савка шорник, С середы до четверга Савка в комнате слуга, Савка в тот же четверток Дровосек и хлебопек, Чешет в пятницу собак, Свищет с голоду в кулак, В день субботний всё скребет И под розгами ревет

Источник: http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/stihi/168.htm
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01.06.2020 22:03 Відповісти
Передовик-многостаночник. Це у совку на заводах так звали передовиків комуністичного виробництва.
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01.06.2020 22:55 Відповісти
Слуге народа кравчук даже невдомек, что в лондоне действующий посол на голову умней и креативней.
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01.06.2020 22:10 Відповісти
А ну ка перечень перемог той послихи в студию?
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02.06.2020 07:40 Відповісти
Ну твои - то перемоги пока только в гальюне видны, обиженный засранец.
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06.06.2020 20:22 Відповісти
Испражнился? С облегчением!
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08.06.2020 11:41 Відповісти
Понюхал? Смачно?
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20.06.2020 18:44 Відповісти
Вице-премьер по евроинтеграции/ Майдан несется полным ходом,Стучат колеса под уклон: Коломойский:Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС 02.12.10
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01.06.2020 22:22 Відповісти
Его сначала хотели слесарем на Мариупольский меткомбинат отправить , но он доказал , что в Лондоне больше пользы Украине принесёт ...
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01.06.2020 22:34 Відповісти
Фсе, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ нам НЕ НУЖНА !!!!

в дипломатии это называется почетная ссылка

Реванш налицо, панове патриоты !
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01.06.2020 22:36 Відповісти
Пристайко завалив роботу міністерства закордонних справ, звідти Бубочка перевів його на віце-прем'єра з євроатлантичної інтеграції, вірніше поміняв місцями Кулебу з Пристайком. Пройшло два місяці, результату як з козла молока і "найвеличніший" відправляє його до Лондона послом. Треба й там все розвалити, бо Великобританія разом з США підтримує Україну і чинить потужний тиск на агресивний рашастан.
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01.06.2020 22:51 Відповісти
А на место Пристайко назначат сивоху!

Господи, какой бред, живем в зазеркалье! Гнать нужно зеленых гнид, пока не поздно...
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02.06.2020 00:39 Відповісти
Летят перелетные зебни ушедшее лето искать
Летят они в дальние страны
А я не могу улетать
А я остаюся с тобою, пропащая ты сторона
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02.06.2020 03:55 Відповісти
 
 