Часть стратегии по деоккупации Крыма будет засекречена, – Кориневич

На базе Минреинтеграции Украины работает группа по разработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Уже создана рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. Ее главной задачей как раз и является разработка стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий... Кроме того, абсолютно всем привлеченным к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной – чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности", – сказал Кориневич.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеб азаявлял, что в ведомстве готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента​.