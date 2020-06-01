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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Часть стратегии по деоккупации Крыма будет засекречена, – Кориневич

Часть стратегии по деоккупации Крыма будет засекречена, – Кориневич

На базе Минреинтеграции Украины работает группа по разработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Уже создана рабочая группа на базе Минреинтеграции, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. Ее главной задачей как раз и является разработка стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий... Кроме того, абсолютно всем привлеченным к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной – чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности", – сказал Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставка воды в оккупированный Крым недопустима, - представительство президента в АРК

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеб азаявлял, что в ведомстве готовят стратегию деоккупации Крыма. Пока этот план существует лишь в проектном, черновом варианте, но будет расширен и дополнен за счет инициатив от СНБО, правительства и Офиса президента​.

Автор: 

Крым (26365) деоккупация (847) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+38
Щоб населення не похапалось за животи від сміху ?
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01.06.2020 22:19
+28
Очередной шедевр от копирайтеров 95 квартала.для народа да это секрет.а для кремля это обычная договоренность
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01.06.2020 22:22
+20
От бубочки засекретьте. А то потерпевший снова обосрется.
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01.06.2020 22:22
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Одні барани просрали Крим, а інші тіпа умняк включають.
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01.06.2020 23:14 Ответить
Засекречена стратегія лежить на поверхні - це вода в Крим. Зелене кодло зробить усе, щоб дати окупантам воду.
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01.06.2020 23:37 Ответить
Два хохла - это партизанский отряд.
А три хохла - это партизанский отряд с предателем.
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01.06.2020 23:49 Ответить
Частина стратегії з деокупації Криму буде засекречена, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9177
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01.06.2020 23:50 Ответить
тоесть факт подачи воды и електричества должны засекретить?
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01.06.2020 23:57 Ответить
всё правильно.
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02.06.2020 00:06 Ответить
В чем проблема прикрутить проволокой трубопровод к крымскому мосту, и подавать воду из великой всегалактической раисии? В Китай трубы для газа проложили, а в Крым ума у СУПЕРДЕРЖАВЫ не хватает, чтобы водопровод проложить?
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02.06.2020 02:19 Ответить
ростов эту задрыпаную власть уже не спасет... не успеют... всех повесят в Украине...
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02.06.2020 05:22 Ответить
Те що наробили зелені трудні вже тягне на вищу міру соціального захисту. Здали території ворогу, таємно зустрілись з окупантами в Омані, вивели РФ як головного окупанта з переговорів і зробили їх же маріонетом головними в Луганді і Дирі. Мріють надати воду в Крим, зауваючи що є засушливі південні області які теж потребують води і орошення, Продали орендарям з МВФ землю, набрали кредитів і борг вже 82 мільярди доларів, зупинили економіку і порізали на металобрухт завод Океан. Що це треба провести масову кастрацію малоросів і продати їх у євнухи ?
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02.06.2020 06:34 Ответить
Особливо треба врахувати думку фсбешних агентів,таких як єрмак. медведчук. рабіновича .юлю,а від президента взагалі закрити цю інформацію,о то зразу все здасть путіну.
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02.06.2020 09:14 Ответить
по малански придумали
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02.06.2020 10:02 Ответить
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