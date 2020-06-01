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Новини Окуповані території
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Частина стратегії з деокупації Криму буде засекречена, - Кориневич

Частина стратегії з деокупації Криму буде засекречена, - Кориневич

На базі Мінреінтеграції України працює група з розробки стратегії деокупації і реінтеграції Криму.

Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Уже створена робоча група на базі Мінреінтеграціі, яку очолює віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков. Її головним завданням і є розробка стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій... Крім того, абсолютно всім залученим до процесу сторонам зрозуміло, що частина цієї стратегії має бути відкритою і публічною - щоб люди бачили, що держава робить для повернення тимчасово окупованих територій і населення, яке там проживає. Але, звичайно, велика її частина має бути закритою і таємною, особливо та, що стосується питань безпеки", - сказав Кориневич.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що у відомстві готують стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проектному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду й Офісу президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для переговорів про деокупацію Криму буде створена окрема платформа, формат обговорюється з міжнародними партнерами, - Резніков

Автор: 

Крим (14127) деокупація (950) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+38
Щоб населення не похапалось за животи від сміху ?
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01.06.2020 22:19
+28
Очередной шедевр от копирайтеров 95 квартала.для народа да это секрет.а для кремля это обычная договоренность
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01.06.2020 22:22
+20
От бубочки засекретьте. А то потерпевший снова обосрется.
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01.06.2020 22:22
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Одні барани просрали Крим, а інші тіпа умняк включають.
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01.06.2020 23:14 Відповісти
Засекречена стратегія лежить на поверхні - це вода в Крим. Зелене кодло зробить усе, щоб дати окупантам воду.
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01.06.2020 23:37 Відповісти
Два хохла - это партизанский отряд.
А три хохла - это партизанский отряд с предателем.
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01.06.2020 23:49 Відповісти
Частина стратегії з деокупації Криму буде засекречена, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9177
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01.06.2020 23:50 Відповісти
тоесть факт подачи воды и електричества должны засекретить?
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01.06.2020 23:57 Відповісти
всё правильно.
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02.06.2020 00:06 Відповісти
В чем проблема прикрутить проволокой трубопровод к крымскому мосту, и подавать воду из великой всегалактической раисии? В Китай трубы для газа проложили, а в Крым ума у СУПЕРДЕРЖАВЫ не хватает, чтобы водопровод проложить?
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02.06.2020 02:19 Відповісти
ростов эту задрыпаную власть уже не спасет... не успеют... всех повесят в Украине...
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02.06.2020 05:22 Відповісти
Те що наробили зелені трудні вже тягне на вищу міру соціального захисту. Здали території ворогу, таємно зустрілись з окупантами в Омані, вивели РФ як головного окупанта з переговорів і зробили їх же маріонетом головними в Луганді і Дирі. Мріють надати воду в Крим, зауваючи що є засушливі південні області які теж потребують води і орошення, Продали орендарям з МВФ землю, набрали кредитів і борг вже 82 мільярди доларів, зупинили економіку і порізали на металобрухт завод Океан. Що це треба провести масову кастрацію малоросів і продати їх у євнухи ?
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02.06.2020 06:34 Відповісти
Особливо треба врахувати думку фсбешних агентів,таких як єрмак. медведчук. рабіновича .юлю,а від президента взагалі закрити цю інформацію,о то зразу все здасть путіну.
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02.06.2020 09:14 Відповісти
по малански придумали
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02.06.2020 10:02 Відповісти
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