Частина стратегії з деокупації Криму буде засекречена, - Кориневич

На базі Мінреінтеграції України працює група з розробки стратегії деокупації і реінтеграції Криму.

Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Уже створена робоча група на базі Мінреінтеграціі, яку очолює віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков. Її головним завданням і є розробка стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій... Крім того, абсолютно всім залученим до процесу сторонам зрозуміло, що частина цієї стратегії має бути відкритою і публічною - щоб люди бачили, що держава робить для повернення тимчасово окупованих територій і населення, яке там проживає. Але, звичайно, велика її частина має бути закритою і таємною, особливо та, що стосується питань безпеки", - сказав Кориневич.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що у відомстві готують стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проектному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду й Офісу президента.

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