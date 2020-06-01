Украина и Польша рассматривают возможность заключения соглашения о сезонных рабочих, - МИД
Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопросы упрощения процедур получения рабочих виз.
Соответсвующее решение принято по результатам встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Республики Польша Бартошем Цихоцким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которое позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши.
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Кто отменил? на сколько времени?
Все естественно: сейчас кризис плюс эпидемия, везде введены разные ограничения, так что набор гастов, их размещение, ограничения по контактам и перемещениям... ну и государство свою копеечку отщипнет + контроль над доходами гастов. А что вы думали: безвиз ввели государства, они же его и ограничивают, изнанка кружевных трусиков в ЕС.
Молдавизация Украины вышла на финишную прямую, гасты уже стали основным источником чистого притока валюты в государство Украина. Такая значительная часть экономики Украины требует присмотра и гос управления. Готовьтесь (((((