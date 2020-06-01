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Украина и Польша рассматривают возможность заключения соглашения о сезонных рабочих, - МИД

Украина и Польша рассматривают возможность заключения соглашения о сезонных рабочих, - МИД

Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопросы упрощения процедур получения рабочих виз.

Соответсвующее решение принято по результатам встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Республики Польша Бартошем Цихоцким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которое позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше

Автор: 

МИД (6935) Польша (8399) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+13
Керівники хочуть,за кріпаків грошей вибити.
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01.06.2020 23:08
+9
Поляки хотят на украинских полях работать,надо же, как зе страну поднял
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01.06.2020 23:22
+5
Да продавали бы уже по талеру за голову, как тех же гессенских стрелков в своё время
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01.06.2020 23:08
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А зимой дороги песком посыпать не надо?
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01.06.2020 23:06 Ответить
Керівники хочуть,за кріпаків грошей вибити.
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01.06.2020 23:08 Ответить
Откровенно достало..... то намордник с самомастубацией.землю считай что отобрали вдобавок еще как крепостных от пана к пану.нехай 73 % теперь и отрабатуют ,я за этот Durex не голосовал
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01.06.2020 23:39 Ответить
Да продавали бы уже по талеру за голову, как тех же гессенских стрелков в своё время
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01.06.2020 23:08 Ответить
Їдем спасати економіку паньства
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01.06.2020 23:14 Ответить
Очень хорошо. Присылайте вагоны по гастарбайтеров. А мы пока Ахметову деньгами скинемся на *зеленые тарифы*.
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01.06.2020 23:19 Ответить
Поляки хотят на украинских полях работать,надо же, как зе страну поднял
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01.06.2020 23:22 Ответить
Нет, не рабы мы, украинцы, а те, кто за копейки лижет зад поляцам на их плантациях, в фазендовых провинциях.
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01.06.2020 23:32 Ответить
так ты хочешь чтобы украинцы за копейки лизали жопы прокремлевским 🤡 ?
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02.06.2020 00:54 Ответить
лучше бы, конечно, никому не лизать, но раз так хочется....
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02.06.2020 05:52 Ответить
зеленожопые хотят торговать рабами
пора *******
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02.06.2020 00:53 Ответить
Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопросы упрощения процедур получения рабочих виз. Источник: https://censor.net/n3199372 я пац сталом!!пускай ,,трудятся"(над таковыми планами)думаю тогда не то что рабочих(украинских) в польше не увидят но даже и подписантов этого ,.творения"вместе с бубочкой.
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02.06.2020 01:09 Ответить
под предлогом короновируса отменили безвиз,на угоду путину,будете суки чалится за измену родине все,если повезет,будем спрашивать как с понимающих.когда время придет
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02.06.2020 01:21 Ответить
под предлогом короновируса отменили безвиз,
Кто отменил? на сколько времени?
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02.06.2020 09:44 Ответить
Упрощение процедур получения рабских виз(аусвайс)только после сдачи паспорта.
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02.06.2020 01:29 Ответить
Если это соглашение будет подписывать ассоциация типа автомайдана за разтоможку то можно посмотреть. С одним условием старины не рушить, а это нововведение должено быть как сервис добровольно.
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02.06.2020 03:27 Ответить
Государство хочет получать свою долю за каждого выезжающего? До чого еще додумается Зе-влада?
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02.06.2020 05:59 Ответить
є ще Кисень - "Воздух"
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02.06.2020 09:38 Ответить
офіційно грощіикосить з заробітчан будуть, може пенсія вище буде...???
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02.06.2020 07:11 Ответить
Поляки так сильно рвутся работать в Украину?
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02.06.2020 08:21 Ответить
Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопросы упрощения процедур получения рабочих виз.

Все естественно: сейчас кризис плюс эпидемия, везде введены разные ограничения, так что набор гастов, их размещение, ограничения по контактам и перемещениям... ну и государство свою копеечку отщипнет + контроль над доходами гастов. А что вы думали: безвиз ввели государства, они же его и ограничивают, изнанка кружевных трусиков в ЕС.
Молдавизация Украины вышла на финишную прямую, гасты уже стали основным источником чистого притока валюты в государство Украина. Такая значительная часть экономики Украины требует присмотра и гос управления. Готовьтесь (((((
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02.06.2020 09:54 Ответить
 
 