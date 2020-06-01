Украина и Польша рассматривают возможность заключения соглашения о сезонных рабочих, - МИД

Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопросы упрощения процедур получения рабочих виз.

Соответсвующее решение принято по результатам встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Республики Польша Бартошем Цихоцким, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которое позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши.

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