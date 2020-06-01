Україна і Польща розглядають можливість укладення угоди про сезонних робітників, - МЗС
Україна і Польща працюватимуть над відновленням регулярного транспортного сполучення, а також погоджувати питання спрощення процедур отримання робочих віз.
Відповідне рішення прийнято за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"З огляду на динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна і Польща працюватимуть над відновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також узгоджуватимуться питання спрощення процедур отримання робочих віз і перетину спільного кордону громадянами", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що сторони розглядають можливість укладення угоди в сфері працевлаштування сезонних робітників, яке дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі.
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Кто отменил? на сколько времени?
Все естественно: сейчас кризис плюс эпидемия, везде введены разные ограничения, так что набор гастов, их размещение, ограничения по контактам и перемещениям... ну и государство свою копеечку отщипнет + контроль над доходами гастов. А что вы думали: безвиз ввели государства, они же его и ограничивают, изнанка кружевных трусиков в ЕС.
Молдавизация Украины вышла на финишную прямую, гасты уже стали основным источником чистого притока валюты в государство Украина. Такая значительная часть экономики Украины требует присмотра и гос управления. Готовьтесь (((((