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Україна і Польща розглядають можливість укладення угоди про сезонних робітників, - МЗС

Україна і Польща розглядають можливість укладення угоди про сезонних робітників, - МЗС

Україна і Польща працюватимуть над відновленням регулярного транспортного сполучення, а також погоджувати питання спрощення процедур отримання робочих віз.

Відповідне рішення прийнято за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"З огляду на динаміку прикордонного руху останніх днів, Україна і Польща працюватимуть над відновленням регулярного транспортного сполучення. У цьому контексті також узгоджуватимуться питання спрощення процедур отримання робочих віз і перетину спільного кордону громадянами", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сторони розглядають можливість укладення угоди в сфері працевлаштування сезонних робітників, яке дозволить врегулювати актуальні питання перебування українських трудових мігрантів на території Польщі.

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Автор: 

МЗС (4108) Польща (8484) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+13
Керівники хочуть,за кріпаків грошей вибити.
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01.06.2020 23:08
+9
Поляки хотят на украинских полях работать,надо же, как зе страну поднял
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01.06.2020 23:22
+5
Да продавали бы уже по талеру за голову, как тех же гессенских стрелков в своё время
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01.06.2020 23:08
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А зимой дороги песком посыпать не надо?
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01.06.2020 23:06 Відповісти
Керівники хочуть,за кріпаків грошей вибити.
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01.06.2020 23:08 Відповісти
Откровенно достало..... то намордник с самомастубацией.землю считай что отобрали вдобавок еще как крепостных от пана к пану.нехай 73 % теперь и отрабатуют ,я за этот Durex не голосовал
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01.06.2020 23:39 Відповісти
Да продавали бы уже по талеру за голову, как тех же гессенских стрелков в своё время
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01.06.2020 23:08 Відповісти
Їдем спасати економіку паньства
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01.06.2020 23:14 Відповісти
Очень хорошо. Присылайте вагоны по гастарбайтеров. А мы пока Ахметову деньгами скинемся на *зеленые тарифы*.
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01.06.2020 23:19 Відповісти
Поляки хотят на украинских полях работать,надо же, как зе страну поднял
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01.06.2020 23:22 Відповісти
Нет, не рабы мы, украинцы, а те, кто за копейки лижет зад поляцам на их плантациях, в фазендовых провинциях.
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01.06.2020 23:32 Відповісти
так ты хочешь чтобы украинцы за копейки лизали жопы прокремлевским 🤡 ?
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02.06.2020 00:54 Відповісти
лучше бы, конечно, никому не лизать, но раз так хочется....
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02.06.2020 05:52 Відповісти
зеленожопые хотят торговать рабами
пора *******
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02.06.2020 00:53 Відповісти
Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопросы упрощения процедур получения рабочих виз. Источник: https://censor.net/n3199372 я пац сталом!!пускай ,,трудятся"(над таковыми планами)думаю тогда не то что рабочих(украинских) в польше не увидят но даже и подписантов этого ,.творения"вместе с бубочкой.
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02.06.2020 01:09 Відповісти
под предлогом короновируса отменили безвиз,на угоду путину,будете суки чалится за измену родине все,если повезет,будем спрашивать как с понимающих.когда время придет
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02.06.2020 01:21 Відповісти
под предлогом короновируса отменили безвиз,
Кто отменил? на сколько времени?
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02.06.2020 09:44 Відповісти
Упрощение процедур получения рабских виз(аусвайс)только после сдачи паспорта.
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02.06.2020 01:29 Відповісти
Если это соглашение будет подписывать ассоциация типа автомайдана за разтоможку то можно посмотреть. С одним условием старины не рушить, а это нововведение должено быть как сервис добровольно.
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02.06.2020 03:27 Відповісти
Государство хочет получать свою долю за каждого выезжающего? До чого еще додумается Зе-влада?
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02.06.2020 05:59 Відповісти
є ще Кисень - "Воздух"
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02.06.2020 09:38 Відповісти
офіційно грощіикосить з заробітчан будуть, може пенсія вище буде...???
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02.06.2020 07:11 Відповісти
Поляки так сильно рвутся работать в Украину?
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02.06.2020 08:21 Відповісти
Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения, а также согласовывать вопросы упрощения процедур получения рабочих виз.

Все естественно: сейчас кризис плюс эпидемия, везде введены разные ограничения, так что набор гастов, их размещение, ограничения по контактам и перемещениям... ну и государство свою копеечку отщипнет + контроль над доходами гастов. А что вы думали: безвиз ввели государства, они же его и ограничивают, изнанка кружевных трусиков в ЕС.
Молдавизация Украины вышла на финишную прямую, гасты уже стали основным источником чистого притока валюты в государство Украина. Такая значительная часть экономики Украины требует присмотра и гос управления. Готовьтесь (((((
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02.06.2020 09:54 Відповісти
 
 