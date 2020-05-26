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Чартерний рейс відвіз до Польщі 178 українських працівників

Чартерний рейс відвіз до Польщі 178 українських працівників

До Польщі чартерним авіарейсом літака МАУ в неділю доставлено 178 трудових мігрантів з України. Станом на зараз вони проходять 14-денну обсервацію приблизно у 10 місцях у різних регіонах країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив генеральний директор компанії з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

"Після приземлення літака 178 українських трудових мігрантів перевезено автобусами до близько 10 місць для проведення 14-денного карантину", - заявив Богдевич.

Він додав, що 40% осіб прилетіли на роботу до Польщі вперше.

З усіма підписано довгострокові угоди, і вони матимуть медичне страхування.

За його словами, для пасажирів цього рейсу переліт був безкоштовним.

Він зазначив, що ці люди працюватимуть, зокрема, у споживчій та логістичній сферах.

Водночас генеральний директор Gremi Personal зазначив, що компанія проаналізує перший авіарейс, аби визначити, чи потрібні будуть наступні.

"Організація цього першого польоту була доволі складною логістичною справою, оскільки треба було підготувати багато документів як з українського, так і польського боку, заповнити цей літак пасажирами у відповідний час", - констатував Богдевич.

Він додав, що зацікавлення цим рейсом було значним, а в резервному списку на нього перебували ще понад 70 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього року перекази заробітчан в Україну скоротяться на $2 млрд, - Нацбанк

Автор: 

Польща (8489) чартер (30) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+6
Зеленский, что ты делаешь! Верни наших людей домой!
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26.05.2020 01:39
+6
Отказаться от з.п. в 4000 дол. и уехать в Польшу? Ну как же так?
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26.05.2020 02:31
+4
Чартерный рейс отвез в Польшу 178 украинских работников - Цензор.НЕТ 3109
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26.05.2020 06:31
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Зеленский, что ты делаешь! Верни наших людей домой!
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26.05.2020 01:39 Відповісти
Большая стройка опять откладывается...
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26.05.2020 02:26 Відповісти
Отказаться от з.п. в 4000 дол. и уехать в Польшу? Ну как же так?
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26.05.2020 02:31 Відповісти
Поки чекаєте зарплати 4000 доларів (хоча мова була про 4000 євро) можете працювати на обіцяні Шмигалем 6000 грн!
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26.05.2020 02:42 Відповісти
Чартерный рейс отвез в Польшу 178 украинских работников - Цензор.НЕТ 3109
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26.05.2020 06:31 Відповісти
Скільки справжньої кави ти можеш випити на свою пенсію інваліда?
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26.05.2020 06:59 Відповісти
Новости которые мы заслужили...
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26.05.2020 06:58 Відповісти
Ну, єдине, чого хорошого зробив коронавірус у подібній сфері - зменшив об"єм "головного болю" для консульських установ України. Люди на обліку, відомо, хто, де живе, чим займається... А то спочатку їдуть, як "туристи", через ліві схеми потрапляють у якусь "задницю" (чи й у сексуальне чи трудове рабство), а коли "припече", починають верещать, через "журнашлюх" : "Україна не допомагає співвітчизникам! Владі начхать на тих, хто працює за кордоном!". А скільки посольства бруду розгрібали, коли наші громадяни в криміналі були замішані?...
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26.05.2020 07:00 Відповісти
"После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина"

А теперь сравните, как тупорылые зеленые гомодрилы, уже третий месяц пускают туристов и гастербайтеров в Украину: без карантина и без каких-либо обязательств. Квартальные суки, думают только о своем рейтинге, а то что экономика уничтожена от карантина им насрать.
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26.05.2020 07:01 Відповісти
И?
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26.05.2020 08:15 Відповісти
Страна чудес...Более тупой фигни трудно даже представить.Удивляюсь тем,кто одновременно возвращается
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26.05.2020 07:13 Відповісти
На панщину поїхали раби
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26.05.2020 07:17 Відповісти
Одни нам рассказывают про "огромные суммы которые заробитчане переводят в Украину", другие рассказывают о том что каждый волен выбирать где ему зарабатывать, третьи рассказывают что у нас рабства нет и езжай куда хочешь на работу.
А по факту рабство в Польше, а так же рабство дома но бесплатное.
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26.05.2020 07:47 Відповісти
Ну,я вам по секрету скажу что точно так же наши ездят в рашу батрачить, представляете? ))
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26.05.2020 08:14 Відповісти
Все що нині можемо експортувати, це - дешеву робочу силу.
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26.05.2020 07:30 Відповісти
у меня на ремонте дома работали и украинцы и поляки.
Наших выгнал через месяц- косячат, бухают и постоянно ноют что мало денег. Поляки получали у меня столько же сколько и украинцы- качество работы высокое, бухают умеренно, всё официально с договором на проведение работ.
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26.05.2020 09:48 Відповісти
Пиз.бол ты.
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26.05.2020 14:05 Відповісти
от твоего рагулиного мнения суть вещей не поменялась
поляки работают лучше рагулей
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26.05.2020 14:10 Відповісти
Я так и думал, что ты **********-пи3..дабол ! )))
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26.05.2020 21:33 Відповісти
Рогомёт, думать это не твоё...вот материшься... чистый потомок матроса Железняка - быдло одним словом
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26.05.2020 23:52 Відповісти
Интересно, сколько за продажу рабов получили?
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26.05.2020 08:12 Відповісти
тут только миллионеры постят...коллеги Порошенка
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26.05.2020 08:49 Відповісти
 
 