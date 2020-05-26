Чартерний рейс відвіз до Польщі 178 українських працівників

До Польщі чартерним авіарейсом літака МАУ в неділю доставлено 178 трудових мігрантів з України. Станом на зараз вони проходять 14-денну обсервацію приблизно у 10 місцях у різних регіонах країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив генеральний директор компанії з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

"Після приземлення літака 178 українських трудових мігрантів перевезено автобусами до близько 10 місць для проведення 14-денного карантину", - заявив Богдевич.

Він додав, що 40% осіб прилетіли на роботу до Польщі вперше.

З усіма підписано довгострокові угоди, і вони матимуть медичне страхування.

За його словами, для пасажирів цього рейсу переліт був безкоштовним.

Він зазначив, що ці люди працюватимуть, зокрема, у споживчій та логістичній сферах.

Водночас генеральний директор Gremi Personal зазначив, що компанія проаналізує перший авіарейс, аби визначити, чи потрібні будуть наступні.

"Організація цього першого польоту була доволі складною логістичною справою, оскільки треба було підготувати багато документів як з українського, так і польського боку, заповнити цей літак пасажирами у відповідний час", - констатував Богдевич.

Він додав, що зацікавлення цим рейсом було значним, а в резервному списку на нього перебували ще понад 70 осіб.

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