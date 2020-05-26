Чартерный рейс отвез в Польшу 178 украинских работников
В Польшу чартерным авиарейсом самолета МАУ в воскресенье доставлены 178 трудовых мигрантов из Украины. По состоянию на сейчас они проходят 14-дневную обсервацию в приблизительно в 10 местах в различных регионах страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
"После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина",- заявил Богдевич.
Он добавил, что 40% человек прилетели на работу в Польшу впервые.
Со всеми подписаны долгосрочные соглашения, и у них будет медицинское страхование.
По его словам, для пассажиров этого рейса перелет был бесплатным.
Он отметил, что эти люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.
В то же время генеральный директор Gremi Personal отметил, что компания проанализирует первый авиарейс, чтобы определить, нужны ли будут следующие.
"Организация этого первого полета была достаточно сложным логистическим делом, поскольку нужно было подготовить много документов как с украинской, так и польской стороны, заполнить самолет пассажирами в соответствующее время",- констатировал Богдевич.
Он добавил, что заинтересованность в этом рейсе была значительной, а в резервном списке на него находились еще более 70 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А теперь сравните, как тупорылые зеленые гомодрилы, уже третий месяц пускают туристов и гастербайтеров в Украину: без карантина и без каких-либо обязательств. Квартальные суки, думают только о своем рейтинге, а то что экономика уничтожена от карантина им насрать.
А по факту рабство в Польше, а так же рабство дома но бесплатное.
Наших выгнал через месяц- косячат, бухают и постоянно ноют что мало денег. Поляки получали у меня столько же сколько и украинцы- качество работы высокое, бухают умеренно, всё официально с договором на проведение работ.
поляки работают лучше рагулей