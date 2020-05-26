РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9879 посетителей онлайн
Новости
4 208 22

Чартерный рейс отвез в Польшу 178 украинских работников

Чартерный рейс отвез в Польшу 178 украинских работников

В Польшу чартерным авиарейсом самолета МАУ в воскресенье доставлены 178 трудовых мигрантов из Украины. По состоянию на сейчас они проходят 14-дневную обсервацию в приблизительно в 10 местах в различных регионах страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

"После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина",- заявил Богдевич.

Он добавил, что 40% человек прилетели на работу в Польшу впервые.

Со всеми подписаны долгосрочные соглашения, и у них будет медицинское страхование.

По его словам, для пассажиров этого рейса перелет был бесплатным.

Он отметил, что эти люди будут работать, в частности, в потребительской и логистической сферах.

В то же время генеральный директор Gremi Personal отметил, что компания проанализирует первый авиарейс, чтобы определить, нужны ли будут следующие.

"Организация этого первого полета была достаточно сложным логистическим делом, поскольку нужно было подготовить много документов как с украинской, так и польской стороны, заполнить самолет пассажирами в соответствующее время",- констатировал Богдевич.

Он добавил, что заинтересованность в этом рейсе была значительной, а в резервном списке на него находились еще более 70 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году переводы заробитчан в Украину сократятся на $2 млрд, - Нацбанк

Автор: 

Польша (8405) чартер (35) заробитчане (587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Зеленский, что ты делаешь! Верни наших людей домой!
показать весь комментарий
26.05.2020 01:39
+6
Отказаться от з.п. в 4000 дол. и уехать в Польшу? Ну как же так?
показать весь комментарий
26.05.2020 02:31
+4
Чартерный рейс отвез в Польшу 178 украинских работников - Цензор.НЕТ 3109
показать весь комментарий
26.05.2020 06:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский, что ты делаешь! Верни наших людей домой!
показать весь комментарий
26.05.2020 01:39 Ответить
Большая стройка опять откладывается...
показать весь комментарий
26.05.2020 02:26 Ответить
Отказаться от з.п. в 4000 дол. и уехать в Польшу? Ну как же так?
показать весь комментарий
26.05.2020 02:31 Ответить
Поки чекаєте зарплати 4000 доларів (хоча мова була про 4000 євро) можете працювати на обіцяні Шмигалем 6000 грн!
показать весь комментарий
26.05.2020 02:42 Ответить
Чартерный рейс отвез в Польшу 178 украинских работников - Цензор.НЕТ 3109
показать весь комментарий
26.05.2020 06:31 Ответить
Скільки справжньої кави ти можеш випити на свою пенсію інваліда?
показать весь комментарий
26.05.2020 06:59 Ответить
Новости которые мы заслужили...
показать весь комментарий
26.05.2020 06:58 Ответить
Ну, єдине, чого хорошого зробив коронавірус у подібній сфері - зменшив об"єм "головного болю" для консульських установ України. Люди на обліку, відомо, хто, де живе, чим займається... А то спочатку їдуть, як "туристи", через ліві схеми потрапляють у якусь "задницю" (чи й у сексуальне чи трудове рабство), а коли "припече", починають верещать, через "журнашлюх" : "Україна не допомагає співвітчизникам! Владі начхать на тих, хто працює за кордоном!". А скільки посольства бруду розгрібали, коли наші громадяни в криміналі були замішані?...
показать весь комментарий
26.05.2020 07:00 Ответить
"После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина"

А теперь сравните, как тупорылые зеленые гомодрилы, уже третий месяц пускают туристов и гастербайтеров в Украину: без карантина и без каких-либо обязательств. Квартальные суки, думают только о своем рейтинге, а то что экономика уничтожена от карантина им насрать.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:01 Ответить
И?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:15 Ответить
Страна чудес...Более тупой фигни трудно даже представить.Удивляюсь тем,кто одновременно возвращается
показать весь комментарий
26.05.2020 07:13 Ответить
На панщину поїхали раби
показать весь комментарий
26.05.2020 07:17 Ответить
Одни нам рассказывают про "огромные суммы которые заробитчане переводят в Украину", другие рассказывают о том что каждый волен выбирать где ему зарабатывать, третьи рассказывают что у нас рабства нет и езжай куда хочешь на работу.
А по факту рабство в Польше, а так же рабство дома но бесплатное.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:47 Ответить
Ну,я вам по секрету скажу что точно так же наши ездят в рашу батрачить, представляете? ))
показать весь комментарий
26.05.2020 08:14 Ответить
Все що нині можемо експортувати, це - дешеву робочу силу.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:30 Ответить
у меня на ремонте дома работали и украинцы и поляки.
Наших выгнал через месяц- косячат, бухают и постоянно ноют что мало денег. Поляки получали у меня столько же сколько и украинцы- качество работы высокое, бухают умеренно, всё официально с договором на проведение работ.
показать весь комментарий
26.05.2020 09:48 Ответить
Пиз.бол ты.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:05 Ответить
от твоего рагулиного мнения суть вещей не поменялась
поляки работают лучше рагулей
показать весь комментарий
26.05.2020 14:10 Ответить
Я так и думал, что ты **********-пи3..дабол ! )))
показать весь комментарий
26.05.2020 21:33 Ответить
Рогомёт, думать это не твоё...вот материшься... чистый потомок матроса Железняка - быдло одним словом
показать весь комментарий
26.05.2020 23:52 Ответить
Интересно, сколько за продажу рабов получили?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:12 Ответить
тут только миллионеры постят...коллеги Порошенка
показать весь комментарий
26.05.2020 08:49 Ответить
 
 