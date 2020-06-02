Угрозы для Киева потерять двухпартийную поддержку в США нет, - Кулеба

Угрозы потери Украиной двухпартийной поддержки США нет, но задача дипломатов - сделать отношения между двумя странами более безоблачными.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас нет (не существует такой угрозы). У нас сегодня первый день лета, а облака, тем не менее, есть. Но лето никто не отменял. Так же и украинские-американские отношения - они независимы от погоды. И здесь задача дипломатов заключается в том, чтобы как можно меньше сгущались тучи и больше было солнца и тепла", - отметил Кулеба.

В этом контексте он напомнил, что Президент Владимир Зеленский дал интервью одному из британских изданий, где четко артикулировал позицию Украины: мы не позволим втянуть себя во внутриполитические выяснения отношений в Соединенных Штатах.

"Это их демократия, они с этим разобраться. Но мы прежде всего ценим и надеемся на сотрудничество с США в целом, независимо от внутриполитической ситуации в стране", - подчеркнул глава МИД.

Также читайте: Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО