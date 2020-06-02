Угрозы для Киева потерять двухпартийную поддержку в США нет, - Кулеба
Угрозы потери Украиной двухпартийной поддержки США нет, но задача дипломатов - сделать отношения между двумя странами более безоблачными.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас нет (не существует такой угрозы). У нас сегодня первый день лета, а облака, тем не менее, есть. Но лето никто не отменял. Так же и украинские-американские отношения - они независимы от погоды. И здесь задача дипломатов заключается в том, чтобы как можно меньше сгущались тучи и больше было солнца и тепла", - отметил Кулеба.
В этом контексте он напомнил, что Президент Владимир Зеленский дал интервью одному из британских изданий, где четко артикулировал позицию Украины: мы не позволим втянуть себя во внутриполитические выяснения отношений в Соединенных Штатах.
"Это их демократия, они с этим разобраться. Но мы прежде всего ценим и надеемся на сотрудничество с США в целом, независимо от внутриполитической ситуации в стране", - подчеркнул глава МИД.
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Я читав те інтерв'ю повністю - більшої ганьби важко навіть уявити. Британці глумилися відкрито майже в кожному реченні статті. Навіть не маскувалися.
Бачите, вам, як і британцям, смішно. А мені ні, бо я тут живу.
Безоговорочно верим ЗЕленому МИДу, который постоянно до этого врал.
Но то ж он раньше врал про выезд украинцев после карантина в Британию, про Польшу, про эвакуацию граждан, про разговоры с Трампом...
А сейчас МИД резко стал говорить правду и только правду, а не то, что выгодно говорить ЗЕ.
Трампа выберут на второй срок.
Всё будет хорошо.
Трампа обгоняет Байдена.
Ничего у тебя уже не будет хорошо,козломордый...
Он не прятался. Обычная процедура безопасности.
Он теперь даст укорот всем антифам, анархистам,чёрным расистам и остальной демократической швали.
Так что, кто здесь отбитый и так понятно.
Я верю славам украинского министра иностранных дел. Вы же ретранслируете здесь раша сми, которые гундосят о потере Украиной поддержки Штатов. Уймитесь уже и подумайте, на кого, в результате , и против кого, вы работаете
Коррупция наша мешает не только нам, она мешает и Штатам оказывать нам помощь по вполне понятным причинам.
Или его должны успеть посадить до начала выборов в США?