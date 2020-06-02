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Новости Выборы в США и Украина
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Угрозы для Киева потерять двухпартийную поддержку в США нет, - Кулеба

Угрозы для Киева потерять двухпартийную поддержку в США нет, - Кулеба

Угрозы потери Украиной двухпартийной поддержки США нет, но задача дипломатов - сделать отношения между двумя странами более безоблачными.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас нет (не существует такой угрозы). У нас сегодня первый день лета, а облака, тем не менее, есть. Но лето никто не отменял. Так же и украинские-американские отношения - они независимы от погоды. И здесь задача дипломатов заключается в том, чтобы как можно меньше сгущались тучи и больше было солнца и тепла", - отметил Кулеба.

В этом контексте он напомнил, что Президент Владимир Зеленский дал интервью одному из британских изданий, где четко артикулировал позицию Украины: мы не позволим втянуть себя во внутриполитические выяснения отношений в Соединенных Штатах.

"Это их демократия, они с этим разобраться. Но мы прежде всего ценим и надеемся на сотрудничество с США в целом, независимо от внутриполитической ситуации в стране", - подчеркнул глава МИД.

Также читайте: Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО

Автор: 

США (26422) поддержка (670) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Насправді ми вже втратили ту підтримку, яка була раніше. Плівки Деркача роблять свою справу.
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02.06.2020 02:07
+10
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/07/volodymyr-zelenskiy-tv-comic-who-became-ukraine-president-trump-putin

Бачите, вам, як і британцям, смішно. А мені ні, бо я тут живу.
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02.06.2020 02:35
+7
"В этом контексте он напомнил, что Президент Владимир Зеленский дал интервью одному из британских изданий"
Я читав те інтерв'ю повністю - більшої ганьби важко навіть уявити. Британці глумилися відкрито майже в кожному реченні статті. Навіть не маскувалися.
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02.06.2020 02:17
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Какая поддержка США? Даже посцать в туалет в Белый дом не пускают 😂😂😂 Абыдно да
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02.06.2020 02:05 Ответить
Насправді ми вже втратили ту підтримку, яка була раніше. Плівки Деркача роблять свою справу.
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02.06.2020 02:07 Ответить
"В этом контексте он напомнил, что Президент Владимир Зеленский дал интервью одному из британских изданий"
Я читав те інтерв'ю повністю - більшої ганьби важко навіть уявити. Британці глумилися відкрито майже в кожному реченні статті. Навіть не маскувалися.
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02.06.2020 02:17 Ответить
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/07/volodymyr-zelenskiy-tv-comic-who-became-ukraine-president-trump-putin

Бачите, вам, як і британцям, смішно. А мені ні, бо я тут живу.
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02.06.2020 02:35 Ответить
У вас одна угроза-люди которые любят свою страну,и хотят видеть её свободной и процветающей,так шо бойтесь подкацапники
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02.06.2020 02:20 Ответить
Всё так,однако-демократические делятся на левых и правых и разница только в том,что левые слабы в коалиционных соглашениях потому что тайно используют в своих целях экстремизм,а правые являются сторонниками сильного государства и защиты частной собственности,используя мирное волеизявление народа.С какими демократами зелёно-каломойный олигархат хочет сотрудничать?Неужели снова с байданутыми левыми, радикализующими общество США сегодня?Кулебе бы самого Байдена услышать,что он сам о Украине сказал:https://www.youtube.com/watch?v=KCF9My1vBP4
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02.06.2020 03:19 Ответить
Верим!!!
Безоговорочно верим ЗЕленому МИДу, который постоянно до этого врал.
Но то ж он раньше врал про выезд украинцев после карантина в Британию, про Польшу, про эвакуацию граждан, про разговоры с Трампом...
А сейчас МИД резко стал говорить правду и только правду, а не то, что выгодно говорить ЗЕ.
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02.06.2020 03:26 Ответить
Я так розумію, що Кулеба звинувачує США в плівках Деркача. Це вже навіть для зелених занадто.
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02.06.2020 04:24 Ответить
У Зе и Трампа всё в порядке.
Трампа выберут на второй срок.
Всё будет хорошо.
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02.06.2020 05:20 Ответить
Байден обгоняет Трампа)ничего у тебя уже не будет хорошо,козломордый...
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02.06.2020 05:56 Ответить
Я не козломордый.
Трампа обгоняет Байдена.
Ничего у тебя уже не будет хорошо,козломордый...
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02.06.2020 16:10 Ответить
у Трампа все в порядке? Это его тезка позавчера в бункере прятался ?
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02.06.2020 06:37 Ответить
у Трампа всё в порядке.
Он не прятался. Обычная процедура безопасности.
Он теперь даст укорот всем антифам, анархистам,чёрным расистам и остальной демократической швали.
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02.06.2020 16:12 Ответить
так че изволите, никто не отменил
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02.06.2020 05:57 Ответить
Странно , Кулеба говорит практически о том, что Штаты продолжают поддерживать Украину и являются нашими партнерами. Но соевые- против!
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02.06.2020 06:06 Ответить
потому что ,тому что говорят кулебы, теперь могут верить только самые отбитые зебилы
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02.06.2020 06:13 Ответить
Не обижай Танечку😆
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02.06.2020 06:45 Ответить
Лайферша Таня за зебилов чисто ситуационно. Вообще она за рыгов и их обломок ОПЗЖ. Такая себе местная Бондаренко
Угрозы для Киева потерять двухпартийную поддержку в США нет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2060
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02.06.2020 06:49 Ответить
Никогда в жизни не поддерживала партию рыгов. Лену бондаренко ненавижу с тех пор, как после аннексии Крыма , видела ее на одном рассейскрм канале, где она полностью поддерживала жириновского, где он призывал захватить Украину . Так что мимо. Впрочем, как всегда
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02.06.2020 07:46 Ответить
Ой ли "мимо" . Так "никогда" или "с тех пор"? Можете не отвечать, так как знаю, что за Зеленского вы точно в первом туре не голосовали.
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02.06.2020 08:22 Ответить
А чудаки-астрономы ищут "черную дыру" в Космосе.
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02.06.2020 08:34 Ответить
Миссия США при ОБСЕ , которая представляет собой мультиагентство со штатом сотрудников более тридцати человек из числа служащих Госдепа США - практически представляет интересы США в ОБСЕ. Так вот эта миссия в который раз потребовала от рашки освободить оккупированные территории Украины, обратилась вчера с очередным обращением именно к рассии. Эта миссия очень показательна , так как поддерживает исключительно правовые нормы , и показывает пролонгацию поддержки Украины всецелой Штатами.

Так что, кто здесь отбитый и так понятно.

Я верю славам украинского министра иностранных дел. Вы же ретранслируете здесь раша сми, которые гундосят о потере Украиной поддержки Штатов. Уймитесь уже и подумайте, на кого, в результате , и против кого, вы работаете
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02.06.2020 07:42 Ответить
Вот если бы такое говорил теневой министр МИДа пан Ермак можна было бы уверовать. В США не забывают потрясающую историю с "убийством" его брата и окажут всяческую поддержку нашей стране.
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02.06.2020 07:54 Ответить
Тейлор Саака послал на три веселых буквы когда услышал:" зеленский"
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02.06.2020 08:05 Ответить
Сколько можно просто неприкрыто лгать! Штаты всецело поддерживают Саакашвили. Он, первое, что сделал, это заручился их поддержкой.

Коррупция наша мешает не только нам, она мешает и Штатам оказывать нам помощь по вполне понятным причинам.
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02.06.2020 08:09 Ответить
не получилось у Саака заручиться никакой поддержкой)Тейлор все еще помнит "покойного" брата ермака ,про которого зелень рассказывала в конгрессе США
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02.06.2020 08:12 Ответить
Хто і куди тільки не посилав того Сааку
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02.06.2020 08:32 Ответить
У Украины главная угроза-Потерпевший и все это зелёное говно, избранное отарой 73%
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02.06.2020 06:18 Ответить
ну в этой отаре зебилов не 73, а где-то 40%. Остальные - тимошенковцы, "секта "Хуже не будет", ну и пятая колонна из ОПЗЖ. :
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02.06.2020 06:41 Ответить
Кулеба слабкий міністр
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02.06.2020 06:32 Ответить
Как это нет,если эта угроза в ОП окопалась.
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02.06.2020 06:42 Ответить
Соевые вместе с Путиным когда-то поддерживали Клинтон-не забываем
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02.06.2020 07:08 Ответить
интересно ,на кого расcчитан этот бред свинособаки...
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02.06.2020 07:22 Ответить
На дурних ********. Ти ж відгукнувся, клюнув на цей гачок, вальцманутик
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02.06.2020 08:04 Ответить
совсем дела плохи у вас, зебанаток ,что всякую муть строчите... нормального же ничего у вас не происходит- одно бесконечное позорище)
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02.06.2020 08:10 Ответить
Маньяк клоун постарается
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02.06.2020 07:36 Ответить
как можно потерять то,что вместе с пленками потерял, и не нашел?
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02.06.2020 09:48 Ответить
А как же разоблачение Адского Порошенко?
Или его должны успеть посадить до начала выборов в США?
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02.06.2020 16:49 Ответить
 
 