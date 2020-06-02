Загрози для Києва втратити двопартійну підтримку в США немає, - Кулеба

Загрози втрати Україною двопартійної підтримки США немає, але завдання дипломатів - зробити відносини між двома країнами більш безхмарними.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі ні (не існує такої загрози. - ред.). У нас сьогодні перший день літа, а хмари, менше з тим, є. Але ж літа ніхто не скасовував. Так само й українсько-американські відносини – вони є незалежно від погоди. І тут завдання дипломатів полягає в тому, щоб якомога менше хмарилося і більше було сонця і тепла", - зазначив Кулеба.

У цьому контексті він нагадав, що Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю одному з британських видань, де чітко артикулював позицію України: ми не дозволимо втягнути себе у внутрішньополітичні з’ясовування стосунків у Сполучених Штатах.

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"Це їхня демократія, вони мають з цим розібратися. Але ми насамперед цінуємо і покладаємося на співробітництво з США загалом, незалежно від внутрішньополітичної ситуації в країні", - наголосив очільник МЗС.