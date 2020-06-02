Загрози для Києва втратити двопартійну підтримку в США немає, - Кулеба
Загрози втрати Україною двопартійної підтримки США немає, але завдання дипломатів - зробити відносини між двома країнами більш безхмарними.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі ні (не існує такої загрози. - ред.). У нас сьогодні перший день літа, а хмари, менше з тим, є. Але ж літа ніхто не скасовував. Так само й українсько-американські відносини – вони є незалежно від погоди. І тут завдання дипломатів полягає в тому, щоб якомога менше хмарилося і більше було сонця і тепла", - зазначив Кулеба.
У цьому контексті він нагадав, що Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю одному з британських видань, де чітко артикулював позицію України: ми не дозволимо втягнути себе у внутрішньополітичні з’ясовування стосунків у Сполучених Штатах.
"Це їхня демократія, вони мають з цим розібратися. Але ми насамперед цінуємо і покладаємося на співробітництво з США загалом, незалежно від внутрішньополітичної ситуації в країні", - наголосив очільник МЗС.
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Я читав те інтерв'ю повністю - більшої ганьби важко навіть уявити. Британці глумилися відкрито майже в кожному реченні статті. Навіть не маскувалися.
Бачите, вам, як і британцям, смішно. А мені ні, бо я тут живу.
Безоговорочно верим ЗЕленому МИДу, который постоянно до этого врал.
Но то ж он раньше врал про выезд украинцев после карантина в Британию, про Польшу, про эвакуацию граждан, про разговоры с Трампом...
А сейчас МИД резко стал говорить правду и только правду, а не то, что выгодно говорить ЗЕ.
Трампа выберут на второй срок.
Всё будет хорошо.
Трампа обгоняет Байдена.
Ничего у тебя уже не будет хорошо,козломордый...
Он не прятался. Обычная процедура безопасности.
Он теперь даст укорот всем антифам, анархистам,чёрным расистам и остальной демократической швали.
Так что, кто здесь отбитый и так понятно.
Я верю славам украинского министра иностранных дел. Вы же ретранслируете здесь раша сми, которые гундосят о потере Украиной поддержки Штатов. Уймитесь уже и подумайте, на кого, в результате , и против кого, вы работаете
Коррупция наша мешает не только нам, она мешает и Штатам оказывать нам помощь по вполне понятным причинам.
Или его должны успеть посадить до начала выборов в США?