Первый случай COVID-19 зафиксирован в аппарате Минздрава, - Степанов

В аппарате Министерства здравоохранения Украины зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в аппарате министерства (здравоохранения. - Ред.) был обнаружен первый случай заболевания COVID-19. Был обнаружен сразу круг контактных лиц", - рассказал министр.

По словам министра, было проведено тестирование контактных лиц, некоторые из них будут отправлены на самоизоляцию.

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