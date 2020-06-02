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Новости Коронавирус и карантин
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Первый случай COVID-19 зафиксирован в аппарате Минздрава, - Степанов

Первый случай COVID-19 зафиксирован в аппарате Минздрава, - Степанов

В аппарате Министерства здравоохранения Украины зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в аппарате министерства (здравоохранения. - Ред.) был обнаружен первый случай заболевания COVID-19. Был обнаружен сразу круг контактных лиц", - рассказал министр.

По словам министра, было проведено тестирование контактных лиц, некоторые из них будут отправлены на самоизоляцию. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов

Автор: 

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02.06.2020 10:12 Ответить
 
 