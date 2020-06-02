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Первый случай COVID-19 зафиксирован в аппарате Минздрава, - Степанов
В аппарате Министерства здравоохранения Украины зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в аппарате министерства (здравоохранения. - Ред.) был обнаружен первый случай заболевания COVID-19. Был обнаружен сразу круг контактных лиц", - рассказал министр.
По словам министра, было проведено тестирование контактных лиц, некоторые из них будут отправлены на самоизоляцию.
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Анатолий Панасюк
показать весь комментарий02.06.2020 10:12 Ответить Мне нравится 1
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