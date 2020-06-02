Перший випадок COVID-19 зафіксовано в апараті МОЗ, - Степанов

В апараті Міністерства охорони здоров'я України зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Учора в апараті міністерства (охорони здоров'я. - Ред.) виявлено перший випадок захворювання на COVID-19. Було виявлено відразу коло контактних осіб", - розповів міністр.

За словами міністра, було проведено тестування контактних осіб, декого з них відправлять на самоізоляцію.

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