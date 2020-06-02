"Укрпочта" возобновила работу отделений по обычному графику

С 1 июня все отделения" Укрпочты" по всей Украине возобновили свою работу по обычному докарантинному графику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Во всех отделениях и в дальнейшем будут действовать те же правила обслуживания и соблюдения усиленных санитарных норм, что и раньше: клиенты и работники должны носить средства личной защиты, пользоваться антисептиком и сохранять дистанцию", - говорится в сообщении.

До 3 июня остаются бесплатными услуги по переадресации и хранению почтовых отправлений, после чего будут рассчитываться по стандартному тарифу. Все заказные отправления почтальоны будут вручать лично. Возобновлена также плата за доставку денежных переводов "С карты домой".

Отмечается, что "Укрпочта" сохраняет возможность обслуживания на дому через почтальонов компании: получить пенсию и социальные выплаты, оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 18 марта некоторые из отделений "Укрпочты" в связи с ограничениями транспортного сообщения частично сократили графики работы.

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