"Укрпошта" відновила роботу відділень за звичайним графіком

З 1 червня всі відділення "Укрпошти" по всій Україні відновили свою роботу за звичайним докарантинним графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"У всіх відділеннях й надалі діятимуть ті ж правила обслуговування та дотримання посилених сантіарних норм, що і раніше: клієнти та працівники мають носити засоби особистого захисту, користуватись антисептиком та зберігати дистанцію", - йдеться в повідомленні.

До 3 червня залишаються безкоштовними послуги з переадресації і зберігання поштових відправлень, після чого будуть розраховуватися за стандартним тарифом. Всі рекомендовані відправлення листоноші вручатимуть особисто. Відновлено також плату за доставку грошових переказів "З картки додому".

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Зазначається, що "Укрпошта" зберігає можливість обслуговування вдома через листонош Укрпошти: отримати пенсію та соціальні виплати, сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, отримати поштовий переказ "З картки додому", замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 18 березня деякі з відділень "Укрпошти" в зв'язку з обмеженнями транспортного сполучення частково скоротили графіки роботи.