УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10425 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 211 2

"Укрпошта" відновила роботу відділень за звичайним графіком

З 1 червня всі відділення "Укрпошти" по всій Україні відновили свою роботу за звичайним докарантинним графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"У всіх відділеннях й надалі діятимуть ті ж правила обслуговування та дотримання посилених сантіарних норм, що і раніше: клієнти та працівники мають носити засоби особистого захисту, користуватись антисептиком та зберігати дистанцію", - йдеться в повідомленні.

До 3 червня залишаються безкоштовними послуги з переадресації і зберігання поштових відправлень, після чого будуть розраховуватися за стандартним тарифом. Всі рекомендовані відправлення листоноші вручатимуть особисто. Відновлено також плату за доставку грошових переказів "З картки додому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" вводить в обіг марку "Передова", присвячену військовим і борцям з COVID-19. ФОТО

Зазначається, що "Укрпошта" зберігає можливість обслуговування вдома через листонош Укрпошти: отримати пенсію та соціальні виплати, сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, отримати поштовий переказ "З картки додому", замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 18 березня деякі з відділень "Укрпошти" в зв'язку з обмеженнями транспортного сполучення частково скоротили графіки роботи.

Автор: 

карантин (18172) Укрпошта (1076) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А новая почта и не меняла те графики...с какого перепугу их поменяла укрпочта не понятно...
показати весь коментар
02.06.2020 10:22 Відповісти
Mozet i pisma bystrej pridut nenado budet zdat mesiac
показати весь коментар
02.06.2020 10:24 Відповісти
 
 