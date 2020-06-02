"Укрпошта" відновила роботу відділень за звичайним графіком
З 1 червня всі відділення "Укрпошти" по всій Україні відновили свою роботу за звичайним докарантинним графіком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"У всіх відділеннях й надалі діятимуть ті ж правила обслуговування та дотримання посилених сантіарних норм, що і раніше: клієнти та працівники мають носити засоби особистого захисту, користуватись антисептиком та зберігати дистанцію", - йдеться в повідомленні.
До 3 червня залишаються безкоштовними послуги з переадресації і зберігання поштових відправлень, після чого будуть розраховуватися за стандартним тарифом. Всі рекомендовані відправлення листоноші вручатимуть особисто. Відновлено також плату за доставку грошових переказів "З картки додому".
Зазначається, що "Укрпошта" зберігає можливість обслуговування вдома через листонош Укрпошти: отримати пенсію та соціальні виплати, сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, отримати поштовий переказ "З картки додому", замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 18 березня деякі з відділень "Укрпошти" в зв'язку з обмеженнями транспортного сполучення частково скоротили графіки роботи.
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