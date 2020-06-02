Решение о переходе сотрудников в режим офлайн принимает руководитель, - Степанов
Решение о переходе работников в режим офлайн принимает руководство организаций.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о переходе в режим офлайн из онлайна или наоборот, то это решение принимает руководство организаций - у них есть такое право. Если это решение принято для сохранения здоровья работников, то никаких нарушений я в этом не вижу", - отметил министр.
Степанов отметил, что все правила прописаны в постановлении Кабмина.
Кроме того, это касается также органов государственной власти и местного самоуправления.
Министр здравоохранения напомнил, что решение о послаблении карантина в регионе принимает Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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