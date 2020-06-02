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Новости Коронавирус и карантин
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Решение о переходе сотрудников в режим офлайн принимает руководитель, - Степанов

Решение о переходе сотрудников в режим офлайн принимает руководитель, - Степанов

Решение о переходе работников в режим офлайн принимает руководство организаций.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о переходе в режим офлайн из онлайна или наоборот, то это решение принимает руководство организаций - у них есть такое право. Если это решение принято для сохранения здоровья работников, то никаких нарушений я в этом не вижу", - отметил министр.

Степанов отметил, что все правила прописаны в постановлении Кабмина.

Кроме того, это касается также органов государственной власти и местного самоуправления.

Министр здравоохранения напомнил, что решение о послаблении карантина в регионе принимает Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Автор: 

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"режим офлайн" Перекладіть будьте ласкаві з зебільної на українську мову. бо щось не дуже тямлю.
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02.06.2020 10:49 Ответить
Кто может расшифровать этот маразм: "мы говорим о переходе в режим офлайн из онлайна или наоборот"
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02.06.2020 10:52 Ответить
Хочу посмотреть как особо рьяным ратователям удалённой работы кто-нибудь мусор вывозить будет из-под дома по онлайну
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02.06.2020 10:54 Ответить
"мы говорим о переходе в режим офлайн из онлайна или наоборот"

моя твоя зебила не понимайт!
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02.06.2020 11:40 Ответить
Диджитализатор не иначе
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02.06.2020 11:55 Ответить
 
 