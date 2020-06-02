Рішення про перехід співробітників у режим офлайн ухвалює керівник, - Степанов

Рішення про перехід працівників у режим офлайн ухвалює керівництво організацій.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про перехід у режим офлайн з онлайну або навпаки, то це рішення ухвалює керівництво організацій - у них є таке право. Якщо це рішення ухвалено для збереження здоров'я працівників, то жодних порушень я в цьому не бачу", - зазначив міністр.

Степанов зазначив, що всі правила прописані в постанові Кабміну.

Крім того, це стосується також органів державної влади і місцевого самоврядування.

Міністр охорони здоров'я нагадав, що рішення про послаблення карантину в регіоні ухвалює Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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