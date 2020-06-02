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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення про перехід співробітників у режим офлайн ухвалює керівник, - Степанов

Рішення про перехід співробітників у режим офлайн ухвалює керівник, - Степанов

Рішення про перехід працівників у режим офлайн ухвалює керівництво організацій.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про перехід у режим офлайн з онлайну або навпаки, то це рішення ухвалює керівництво організацій - у них є таке право. Якщо це рішення ухвалено для збереження здоров'я працівників, то жодних порушень я в цьому не бачу", - зазначив міністр.

Степанов зазначив, що всі правила прописані в постанові Кабміну.

Крім того, це стосується також органів державної влади і місцевого самоврядування.

Міністр охорони здоров'я нагадав, що рішення про послаблення карантину в регіоні ухвалює Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) робота (1199) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"режим офлайн" Перекладіть будьте ласкаві з зебільної на українську мову. бо щось не дуже тямлю.
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02.06.2020 10:49 Відповісти
Кто может расшифровать этот маразм: "мы говорим о переходе в режим офлайн из онлайна или наоборот"
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02.06.2020 10:52 Відповісти
Хочу посмотреть как особо рьяным ратователям удалённой работы кто-нибудь мусор вывозить будет из-под дома по онлайну
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02.06.2020 10:54 Відповісти
"мы говорим о переходе в режим офлайн из онлайна или наоборот"

моя твоя зебила не понимайт!
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02.06.2020 11:40 Відповісти
Диджитализатор не иначе
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02.06.2020 11:55 Відповісти
 
 