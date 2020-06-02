Троє кандидатів відмовилися від співбесіди на посаду глави НСЗУ, - Степанов

Дев'ять з 17 допущених до співбесіди учасників підтвердили участь у співбесіді на посаду голови Національної служби здоров'я України, троє відмовилися.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресконференції в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні станом на 8:00 підтвердили участь дев'ять осіб, відмовилися від участі три людини, звернулися з проханням з приводу зміни часу чотири людини і одна не надала жодної відповіді. Співбесіда з усіма кандидатами відбудеться дистанційно в режимі відеоконференції на платформі Zoom за затвердженим графіком", - сказав він.

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"Ми хочемо провести все максимально прозоро, щоб не виникало питань в жодної людини. Буде здійснена відеозапис всіх співбесід і після проведення конкурсу ці записи будуть оприлюднені, щоб переконатися, що все проведено максимально чесно", - додав міністр.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів завершився 27 травня.

Новий конкурс було оголошено після заяви міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що за підсумками конкурсу, що відбувся на початку січня, на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, що відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були внесені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.