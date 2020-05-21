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Новини
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Степанов про кандидатів на главу НСЗУ: ​​"Не підійшли за баченням"

Степанов про кандидатів на главу НСЗУ: ​​

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому його не влаштував жоден із трьох фіналістів конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це він розповів на пресбрифінгу в Чернівцях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Згідно із законодавством, я як міністр мав провести відповідну співбесіду з трьома людьми, які дійшли до фіналу. Жоден із них, на мою думку, не підходить на посаду голови НСЗУ за своїми якостям, за своїм баченням, за тим, як він себе бачить на цій посаді", - сказав Степанов.

Міністр пообіцяв, що главу НСЗУ буде незабаром призначено.

"Далі в нас є процедура, встановлена законодавством. Яким чином відбувається добір на цю посаду, він буде зроблений відповідно до законодавства. Тому в найближчий термін у нас буде голова НСЗУ", – сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми виступаємо за чесний і прозорий конкурс на посаду глави НСЗУ", - в.о. голови Служби Мовчан

Найбільшу кількість балів на конкурсі набрала в. о. глави НСЗУ Оксана Мовчан, друге місце посіла заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, а третє - директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

У середу, 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що конкурс на посаду глави НСЗУ завершився безрезультатно. На наступному засіданні Кабміну він обіцяє запропонувати призначити на цю посаду без конкурсу, "шляхом укладення контракту про проходження державної служби".

Також читайте: Конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно, - Степанов

Автор: 

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Воровать не дадут?
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21.05.2020 16:23 Відповісти
То есть, конкурс по боку, а назначат того, кто нужен
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21.05.2020 16:56 Відповісти
это как в прозористом прозоро выписывать условия и требования под конкретного участника тендера при условии, что в самом процессе принимают участие два фигуранта, являющиеся связанными лицами. мудренно ли от вороватого слуги народа ожидать действий, направленных на не собственный такой глубокий карман
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21.05.2020 17:14 Відповісти
Просто людина з ЖОПАблоку не попала на цю посаду і треба новий конкурс провести. Степанов тампакс КолоМойші і ЖОПАблоку!
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21.05.2020 17:34 Відповісти
что то воняет...
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21.05.2020 18:20 Відповісти
"Откат нормальний"
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21.05.2020 22:54 Відповісти
 
 