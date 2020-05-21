Степанов про кандидатів на главу НСЗУ: ​​"Не підійшли за баченням"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому його не влаштував жоден із трьох фіналістів конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Про це він розповів на пресбрифінгу в Чернівцях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Згідно із законодавством, я як міністр мав провести відповідну співбесіду з трьома людьми, які дійшли до фіналу. Жоден із них, на мою думку, не підходить на посаду голови НСЗУ за своїми якостям, за своїм баченням, за тим, як він себе бачить на цій посаді", - сказав Степанов.

Міністр пообіцяв, що главу НСЗУ буде незабаром призначено.

"Далі в нас є процедура, встановлена законодавством. Яким чином відбувається добір на цю посаду, він буде зроблений відповідно до законодавства. Тому в найближчий термін у нас буде голова НСЗУ", – сказав Степанов.

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Найбільшу кількість балів на конкурсі набрала в. о. глави НСЗУ Оксана Мовчан, друге місце посіла заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, а третє - директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

У середу, 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що конкурс на посаду глави НСЗУ завершився безрезультатно. На наступному засіданні Кабміну він обіцяє запропонувати призначити на цю посаду без конкурсу, "шляхом укладення контракту про проходження державної служби".

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