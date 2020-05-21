Степанов о кандидатах на главу НСЗУ: "Не подошли по видению"

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему его не устроил ни один из трех финалистов конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом он рассказал на пресс-брифинге в Черновцах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Согласно законодательству, я, как министр, должен был провести соответствующую собеседование с тремя людьми, которые дошли до финала. Ни один из этих людей, по моему мнению, не подходит на должность главы НСЗУ по своим качествам, по своему видению, по тому, как он себя видит на этом посту", — сказал Степанов.

Министр пообещал, что в глава НСЗУ будет вскоре назначен.

"Далее у нас есть процедура, установленная ​​законодательством. Каким образом происходит отбор на эту должность, он будет сделан в соответствии с законодательством. Поэтому в ближайшие сроки у нас будет председатель НСЗУ ", — сказал Степанов.

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Наибольшее количество баллов на конкурсе набрала в. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева, а третье — директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

В среду, 20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно. На следующем заседании Кабмина он обещает предложить назначить на эту должность без конкурса, "путем заключения контракта о прохождении государственной службы".

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