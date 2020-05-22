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Новини
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Уряд оголосив новий конкурс на посаду очільника НСЗУ

Уряд оголосив новий конкурс на посаду очільника НСЗУ

Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Документи кандидатів приймаються до 25 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне оголошення розміщено на порталі вакансій держслужби 22 травня.

Документи кандидатів приймаються до 25 травня.

Серед вимог до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення не менше трьох років.

Така вимога, зокрема, не дає можливості брати участь у конкурсі представникам НСЗУ.

Читайте також: Степанов про кандидатів на главу НСЗУ: ​​"Не підійшли за баченням"

Також серед вимог - вища освіта не нижче магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, вільне володіння українською мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).

У середу, 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що конкурс на посаду глави НСЗУ завершився безрезультатно. На наступному засіданні Кабміну він обіцяє запропонувати призначити на цю посаду без конкурсу, "шляхом укладення контракту про проходження державної служби".

Також читайте: Конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно, - Степанов

Автор: 

Кабмін (14071) конкурс (1285) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+3
А когда предыдущий харант назначил на должность генпрокурора бездарного и необученного алкаша - вас это не насторожило?
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22.05.2020 17:51
+2
...а еще в Америке негров линчуют. Чем мы хуже?
Так зебил?
Отвечайте за свой выбор, а не пеняйте на ошибки прошлого.
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22.05.2020 17:54
+2
И традиционное обьявление конкурса в пятницу со сроком до понедельника... Ну да, ну да.
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22.05.2020 18:11
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ну вот смотрите, шо получается: "опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б"", один из европейских языков и т.д.
А на президента - не только без опыта на госслужбе, не только без необходимого портфеля знаний и квалификаций, но можно и идиота, прилюдно спускающего с себя штаны и играющего хером по клавишам... Ну? И теперь любая мразь, будь то бубочка зелепонский или рабинович или еще какой-нибудь пестюкман может переться в презы? Где логика?
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22.05.2020 17:48 Відповісти
А когда предыдущий харант назначил на должность генпрокурора бездарного и необученного алкаша - вас это не насторожило?
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22.05.2020 17:51 Відповісти
...а еще в Америке негров линчуют. Чем мы хуже?
Так зебил?
Отвечайте за свой выбор, а не пеняйте на ошибки прошлого.
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22.05.2020 17:54 Відповісти
негрів лінчують у вашій хворій голові 18 ст
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22.05.2020 18:16 Відповісти
Це ви хворi, якщо й церез рiк у вас все ще виннi папєрєднiкi й цим ви намагаєтесь виправдати нездарнiсть ******** влади.
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23.05.2020 09:01 Відповісти
попередники не винні - вони негідники
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23.05.2020 16:27 Відповісти
Скажи, отвратительное чувство? Теперь ты представляешь мое состояние, знать, что 73% идиотов навязали мне в презики зебила-шута, писькой по клавишам бацающего... отакои...
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22.05.2020 18:30 Відповісти
А після двох місяців роботи такого спеціаліста повинен бути суд і відбуття покарання🤪
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22.05.2020 17:49 Відповісти
Толька Менгеле-Супруншу взад!!
😂
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22.05.2020 17:59 Відповісти
Лікар прослуховує легені хворого і примовляє:
- Добре… Добре… А тут? Добре…
- Лікарю, що добре?
- Добре, що у мене такого немає.
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22.05.2020 18:01 Відповісти
це правдивий анекдот. Лікарі іноді не стримують радості, що в них немає таких симптомів, як розказує хворий.
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22.05.2020 18:17 Відповісти
Агга..
В вашому організмі дужже багото грошей!
-Будемо лікувати!!
😊
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22.05.2020 18:22 Відповісти
И традиционное обьявление конкурса в пятницу со сроком до понедельника... Ну да, ну да.
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22.05.2020 18:11 Відповісти
твари зелёные, по нормальному закону нужно вешать , потом снимать и ещё раз вешать
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22.05.2020 21:12 Відповісти
В великій купі лайна золотник шукають..
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22.05.2020 18:17 Відповісти
КВН?
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23.05.2020 01:39 Відповісти
 
 