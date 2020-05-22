Уряд оголосив новий конкурс на посаду очільника НСЗУ
Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Документи кандидатів приймаються до 25 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне оголошення розміщено на порталі вакансій держслужби 22 травня.
Документи кандидатів приймаються до 25 травня.
Серед вимог до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення не менше трьох років.
Така вимога, зокрема, не дає можливості брати участь у конкурсі представникам НСЗУ.
Також серед вимог - вища освіта не нижче магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, вільне володіння українською мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).
У середу, 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що конкурс на посаду глави НСЗУ завершився безрезультатно. На наступному засіданні Кабміну він обіцяє запропонувати призначити на цю посаду без конкурсу, "шляхом укладення контракту про проходження державної служби".
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А на президента - не только без опыта на госслужбе, не только без необходимого портфеля знаний и квалификаций, но можно и идиота, прилюдно спускающего с себя штаны и играющего хером по клавишам... Ну? И теперь любая мразь, будь то бубочка зелепонский или рабинович или еще какой-нибудь пестюкман может переться в презы? Где логика?
Так зебил?
Отвечайте за свой выбор, а не пеняйте на ошибки прошлого.
😂
- Добре… Добре… А тут? Добре…
- Лікарю, що добре?
- Добре, що у мене такого немає.
В вашому організмі дужже багото грошей!
-Будемо лікувати!!
😊