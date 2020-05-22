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Новости
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Правительство объявило новый конкурс на должность главы НСЗУ

Правительство объявило новый конкурс на должность главы НСЗУ

Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Документы кандидатов принимаются до 25 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление размещено на портале вакансий госслужбы 22 мая.

Документы кандидатов принимаются до 25 мая.

Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения не менее трех лет.

Такое требование, в частности, не дает возможности принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ.

Также числе требований - высшее образование не ниже магистра, общий стаж работы не менее семи лет, свободное владение украинским языком, владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о кандидатах на главу НСЗУ: "Не подошли по видению"

Напомним, 20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно. На следующем заседании Кабмина он обещает предложить назначить на эту должность без конкурса, "путем заключения контракта о прохождении государственной службы".

Автор: 

Кабмин (14025) конкурс (1142) НСЗУ (171)


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Топ комментарии
+3
А когда предыдущий харант назначил на должность генпрокурора бездарного и необученного алкаша - вас это не насторожило?
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22.05.2020 17:51
+2
...а еще в Америке негров линчуют. Чем мы хуже?
Так зебил?
Отвечайте за свой выбор, а не пеняйте на ошибки прошлого.
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22.05.2020 17:54
+2
И традиционное обьявление конкурса в пятницу со сроком до понедельника... Ну да, ну да.
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22.05.2020 18:11
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Правила форума Совет форумчан
ну вот смотрите, шо получается: "опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б"", один из европейских языков и т.д.
А на президента - не только без опыта на госслужбе, не только без необходимого портфеля знаний и квалификаций, но можно и идиота, прилюдно спускающего с себя штаны и играющего хером по клавишам... Ну? И теперь любая мразь, будь то бубочка зелепонский или рабинович или еще какой-нибудь пестюкман может переться в презы? Где логика?
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22.05.2020 17:48 Ответить
А когда предыдущий харант назначил на должность генпрокурора бездарного и необученного алкаша - вас это не насторожило?
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22.05.2020 17:51 Ответить
...а еще в Америке негров линчуют. Чем мы хуже?
Так зебил?
Отвечайте за свой выбор, а не пеняйте на ошибки прошлого.
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22.05.2020 17:54 Ответить
негрів лінчують у вашій хворій голові 18 ст
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22.05.2020 18:16 Ответить
Це ви хворi, якщо й церез рiк у вас все ще виннi папєрєднiкi й цим ви намагаєтесь виправдати нездарнiсть ******** влади.
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23.05.2020 09:01 Ответить
попередники не винні - вони негідники
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23.05.2020 16:27 Ответить
Скажи, отвратительное чувство? Теперь ты представляешь мое состояние, знать, что 73% идиотов навязали мне в презики зебила-шута, писькой по клавишам бацающего... отакои...
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22.05.2020 18:30 Ответить
А після двох місяців роботи такого спеціаліста повинен бути суд і відбуття покарання🤪
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22.05.2020 17:49 Ответить
Толька Менгеле-Супруншу взад!!
😂
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22.05.2020 17:59 Ответить
Лікар прослуховує легені хворого і примовляє:
- Добре… Добре… А тут? Добре…
- Лікарю, що добре?
- Добре, що у мене такого немає.
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22.05.2020 18:01 Ответить
це правдивий анекдот. Лікарі іноді не стримують радості, що в них немає таких симптомів, як розказує хворий.
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22.05.2020 18:17 Ответить
Агга..
В вашому організмі дужже багото грошей!
-Будемо лікувати!!
😊
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22.05.2020 18:22 Ответить
И традиционное обьявление конкурса в пятницу со сроком до понедельника... Ну да, ну да.
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22.05.2020 18:11 Ответить
твари зелёные, по нормальному закону нужно вешать , потом снимать и ещё раз вешать
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22.05.2020 21:12 Ответить
В великій купі лайна золотник шукають..
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22.05.2020 18:17 Ответить
КВН?
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23.05.2020 01:39 Ответить
 
 