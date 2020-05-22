Правительство объявило новый конкурс на должность главы НСЗУ

Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины. Документы кандидатов принимаются до 25 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее объявление размещено на портале вакансий госслужбы 22 мая.

Документы кандидатов принимаются до 25 мая.

Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения не менее трех лет.

Такое требование, в частности, не дает возможности принимать участие в конкурсе представителям НСЗУ.

Также числе требований - высшее образование не ниже магистра, общий стаж работы не менее семи лет, свободное владение украинским языком, владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английский и/или французский).

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Напомним, 20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно. На следующем заседании Кабмина он обещает предложить назначить на эту должность без конкурса, "путем заключения контракта о прохождении государственной службы".