Трое кандидатов отказались от собеседования на должность главы НСЗУ, - Степанов
Девять из 17 допущенных к собеседованию участников подтвердили участие в собеседовании на должность главы Национальной службы здоровья Украины, трое отказались.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня по состоянию на 8:00 подтвердили участие девять человек, отказались от участия три человека, обратились с просьбой по поводу изменения времени четыре человека и один не дал никакого ответа. Собеседование со всеми кандидатами состоится дистанционно в режиме видеоконференции на платформе Zoom по утвержденному графику", - сказал он.
"Мы хотим провести все максимально прозрачно, чтобы не возникало вопросов ни у одного человека. Будет осуществлена видеозапись всех собеседований и после проведения конкурса эти записи будут обнародованы, чтобы убедиться, что все проведено максимально честно", - добавил министр.
Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.
Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.
Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.
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