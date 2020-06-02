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Трое кандидатов отказались от собеседования на должность главы НСЗУ, - Степанов

Трое кандидатов отказались от собеседования на должность главы НСЗУ, - Степанов

Девять из 17 допущенных к собеседованию участников подтвердили участие в собеседовании на должность главы Национальной службы здоровья Украины, трое отказались.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня по состоянию на 8:00 подтвердили участие девять человек, отказались от участия три человека, обратились с просьбой по поводу изменения времени четыре человека и один не дал никакого ответа. Собеседование со всеми кандидатами состоится дистанционно в режиме видеоконференции на платформе Zoom по утвержденному графику", - сказал он.

"Мы хотим провести все максимально прозрачно, чтобы не возникало вопросов ни у одного человека. Будет осуществлена видеозапись всех собеседований и после проведения конкурса эти записи будут обнародованы, чтобы убедиться, что все проведено максимально честно", - добавил министр.

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Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.

Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

конкурс (1142) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171)


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Работа в правительстве при зелёном преЗеденте - пятно в биографии.
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02.06.2020 09:52 Ответить
нашлись дураки же, помимо отказавшихся
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02.06.2020 09:57 Ответить
Проводить спібесіду вовк з бараном--з чого починати їсти,з голови чиз дупи. Смішно , А тим хто відмовився --хвала ,бо зрозуміли з ким пропонують працювати.
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02.06.2020 10:05 Ответить
Швондєр приймає участь?
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02.06.2020 10:25 Ответить
Совесть замучила или финансово не тянут.
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02.06.2020 10:34 Ответить
 
 