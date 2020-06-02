РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8346 посетителей онлайн
Новости
1 049 11

Рада решила во вторник и четверг заседать только до обеда

Рада решила во вторник и четверг заседать только до обеда

Верховная Рада проголосовала за изменения режима своей работы во вторник и четверг, отменив вечерние пленарные заседания и продлив дневные до 15:00.

За данное решение проголосовал 321 народный депутат, передает Цензор.НЕТ.

Согласно принятым изменениям, на данной пленарной неделе во вторник и четверг будет отменено вечернее заседания Верховной Рады, а утреннее продлено на 1 час - до 15:00. Кроме того, в пятницу вместо темы "Разное", будет продолжено время для оглашения депутатских запросов, чтобы они могли быть направлены в соответствующие органы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о переходе сотрудников в режим офлайн принимает руководитель, - Степанов

Автор: 

ВР (29228) работа (599)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
А вдруг переработаются? Слуг народа нужно беречь...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:35
+1
а не перетрудятся переработкой нарушая трудовой Кодекс ?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:42
+1
Турборежим.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вдруг переработаются? Слуг народа нужно беречь...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:35 Ответить
Да лучше пусть это зеленое болото вообще не собирается. Меньше вреда стране принест.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:39 Ответить
а не перетрудятся переработкой нарушая трудовой Кодекс ?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:42 Ответить
Турборежим.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:43 Ответить
- Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
показать весь комментарий
02.06.2020 11:45 Ответить
Хамы....(с)
Да и вообще-"Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом."
показать весь комментарий
02.06.2020 13:54 Ответить
Понедельник - отдых после выходных;
Вторник - подготовка к работе;
Среда - рабочий день;
Четверг - отдых после рабочего дня;
Пятница - Подготовка к выходным;
Суббота, Воскресенье - выходные дни.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:18 Ответить
Рада решила во вторник и четверг заседать только до обеда,а в среду и пятницу не заседать вообще.На работу выходить только в день получки и аванса,и тоже только до обеда.

Про що вони в тій Раді радяться?
показать весь комментарий
02.06.2020 13:49 Ответить
В СССР вторник и четверг были "рыбными днями".
показать весь комментарий
02.06.2020 14:39 Ответить
В четверг понятно: рыбный день, а во вторник почему ?
показать весь комментарий
02.06.2020 16:42 Ответить
 
 