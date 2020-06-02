Рада решила во вторник и четверг заседать только до обеда
Верховная Рада проголосовала за изменения режима своей работы во вторник и четверг, отменив вечерние пленарные заседания и продлив дневные до 15:00.
За данное решение проголосовал 321 народный депутат, передает Цензор.НЕТ.
Согласно принятым изменениям, на данной пленарной неделе во вторник и четверг будет отменено вечернее заседания Верховной Рады, а утреннее продлено на 1 час - до 15:00. Кроме того, в пятницу вместо темы "Разное", будет продолжено время для оглашения депутатских запросов, чтобы они могли быть направлены в соответствующие органы.
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+4 Sergii Ustim
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Да и вообще-"Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом."
Вторник - подготовка к работе;
Среда - рабочий день;
Четверг - отдых после рабочего дня;
Пятница - Подготовка к выходным;
Суббота, Воскресенье - выходные дни.
Про що вони в тій Раді радяться?