Рада решила во вторник и четверг заседать только до обеда

Верховная Рада проголосовала за изменения режима своей работы во вторник и четверг, отменив вечерние пленарные заседания и продлив дневные до 15:00.

За данное решение проголосовал 321 народный депутат, передает Цензор.НЕТ.

Согласно принятым изменениям, на данной пленарной неделе во вторник и четверг будет отменено вечернее заседания Верховной Рады, а утреннее продлено на 1 час - до 15:00. Кроме того, в пятницу вместо темы "Разное", будет продолжено время для оглашения депутатских запросов, чтобы они могли быть направлены в соответствующие органы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о переходе сотрудников в режим офлайн принимает руководитель, - Степанов