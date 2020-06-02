Рада вирішила у вівторок і четвер засідати лише до обіду

Верховна Рада проголосувала за зміни режиму своєї роботи у вівторок і четвер, скасувавши вечірні пленарні засідання і продовживши денні до 15:00.

За це рішення проголосував 321 народний депутат, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ухваленими змінами, на цьому пленарному тижні у вівторок і четвер буде скасовано вечірнє засідання Верховної Ради, а ранкове продовжено на 1 годину - до 15:00. Крім того, в п'ятницю замість теми "Різне", буде продовжено час для оголошення депутатських запитів, щоб вони могли бути направлені до відповідних органів.

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