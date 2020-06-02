Рада вирішила у вівторок і четвер засідати лише до обіду
Верховна Рада проголосувала за зміни режиму своєї роботи у вівторок і четвер, скасувавши вечірні пленарні засідання і продовживши денні до 15:00.
За це рішення проголосував 321 народний депутат, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з ухваленими змінами, на цьому пленарному тижні у вівторок і четвер буде скасовано вечірнє засідання Верховної Ради, а ранкове продовжено на 1 годину - до 15:00. Крім того, в п'ятницю замість теми "Різне", буде продовжено час для оголошення депутатських запитів, щоб вони могли бути направлені до відповідних органів.
Топ коментарі
+4 Sergii Ustim
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+1 Roman Rjevskiy
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+1 Muni
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Да и вообще-"Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом."
Вторник - подготовка к работе;
Среда - рабочий день;
Четверг - отдых после рабочего дня;
Пятница - Подготовка к выходным;
Суббота, Воскресенье - выходные дни.
Про що вони в тій Раді радяться?