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Новини
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Рада вирішила у вівторок і четвер засідати лише до обіду

Рада вирішила у вівторок і четвер засідати лише до обіду

Верховна Рада проголосувала за зміни режиму своєї роботи у вівторок і четвер, скасувавши вечірні пленарні засідання і продовживши денні до 15:00.

За це рішення проголосував 321 народний депутат, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ухваленими змінами, на цьому пленарному тижні у вівторок і четвер буде скасовано вечірнє засідання Верховної Ради, а ранкове продовжено на 1 годину - до 15:00. Крім того, в п'ятницю замість теми "Різне", буде продовжено час для оголошення депутатських запитів, щоб вони могли бути направлені до відповідних органів.

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Автор: 

ВР (14942) робота (1199)


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Топ коментарі
+4
А вдруг переработаются? Слуг народа нужно беречь...
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02.06.2020 11:35
+1
а не перетрудятся переработкой нарушая трудовой Кодекс ?
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02.06.2020 11:42
+1
Турборежим.
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02.06.2020 11:43
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Правила форума Рада форумчан
А вдруг переработаются? Слуг народа нужно беречь...
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02.06.2020 11:35 Відповісти
Да лучше пусть это зеленое болото вообще не собирается. Меньше вреда стране принест.
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02.06.2020 11:39 Відповісти
а не перетрудятся переработкой нарушая трудовой Кодекс ?
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02.06.2020 11:42 Відповісти
Турборежим.
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02.06.2020 11:43 Відповісти
- Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
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02.06.2020 11:45 Відповісти
Хамы....(с)
Да и вообще-"Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом."
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02.06.2020 13:54 Відповісти
Понедельник - отдых после выходных;
Вторник - подготовка к работе;
Среда - рабочий день;
Четверг - отдых после рабочего дня;
Пятница - Подготовка к выходным;
Суббота, Воскресенье - выходные дни.
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02.06.2020 12:18 Відповісти
Рада решила во вторник и четверг заседать только до обеда,а в среду и пятницу не заседать вообще.На работу выходить только в день получки и аванса,и тоже только до обеда.

Про що вони в тій Раді радяться?
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02.06.2020 13:49 Відповісти
В СССР вторник и четверг были "рыбными днями".
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02.06.2020 14:39 Відповісти
В четверг понятно: рыбный день, а во вторник почему ?
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02.06.2020 16:42 Відповісти
 
 