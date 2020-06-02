Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии

Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось заседание рабочей группы по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В заседании приняли участие в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Буславец О.А., председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Тарасюк В.В., заместитель председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Ольшанский А.Я., в. и.о. президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Котин П.Б. Кроме того, участие в заседании также приняли директор по рыночным операциям НЭК "Укрэнерго" Вишневский М.В., директор госпредприятия "Энергорынок" Гнатюк Ю.Л., директор госпредприятия "Оператор рынка" Евдокимов В.А. , директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Зайченко В.Б., эксперт по энергетическим вопросам Плачков И.В., а также народные депутаты Украины.

Участники заседания обсудили проблемные вопросы функционирования рынка электрической энергии, меры для сбалансирования его работы и недопущения возникновения и углубления кризисных ситуаций на нем.

"Алексей Данилов отметил необходимость принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения государства", - говорится в сообщении.

По результатам заседания принято решение обобщить высказанные предложения и в трехдневный срок подать секретарю СНБО Украины план конкретных мер по преодолению проблемных вопросов на рынке электрической энергии для доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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