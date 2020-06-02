РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5440 посетителей онлайн
Новости
2 210 13

Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии

Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии

Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось заседание рабочей группы по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В заседании приняли участие в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Буславец О.А., председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Тарасюк В.В., заместитель председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Ольшанский А.Я., в. и.о. президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Котин П.Б. Кроме того, участие в заседании также приняли директор по рыночным операциям НЭК "Укрэнерго" Вишневский М.В., директор госпредприятия "Энергорынок" Гнатюк Ю.Л., директор госпредприятия "Оператор рынка" Евдокимов В.А. , директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Зайченко В.Б., эксперт по энергетическим вопросам Плачков И.В., а также народные депутаты Украины.

Участники заседания обсудили проблемные вопросы функционирования рынка электрической энергии, меры для сбалансирования его работы и недопущения возникновения и углубления кризисных ситуаций на нем.

"Алексей Данилов отметил необходимость принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения государства", - говорится в сообщении.

По результатам заседания принято решение обобщить высказанные предложения и в трехдневный срок подать секретарю СНБО Украины план конкретных мер по преодолению проблемных вопросов на рынке электрической энергии для доклада президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4430) электроэнергия (772)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
"Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии" - когда возьмут за жопу тех вредителей которые разбалансировали рынок электроэнергии? Это не простые украинцы его разбалансировали.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:57
+4
Ось вони набалансують і збільшуть тариф.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:48
+3
Как маленькие. Олигархам не нужен порядок на рынке эл эн, да и о каком рынке реч? Не было у нас рынка , нет, и видать не будет...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось вони набалансують і збільшуть тариф.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:48 Ответить
Как маленькие. Олигархам не нужен порядок на рынке эл эн, да и о каком рынке реч? Не было у нас рынка , нет, и видать не будет...
показать весь комментарий
02.06.2020 11:48 Ответить
Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 8589
показать весь комментарий
02.06.2020 11:50 Ответить
Владельцы - бедняки однако...
показать весь комментарий
02.06.2020 13:21 Ответить
Ось і перша берлінська ластівка - відновлення постачання електроенергії.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:49 Ответить
Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 5471
показать весь комментарий
02.06.2020 11:52 Ответить
Банилов, да еще и Алешка.
Ну просто ну думаю шо лучше Данилюка, которого вышвырнули и поставили на его место этого чудака.
Стою на страже России
показать весь комментарий
02.06.2020 11:52 Ответить
Про кризис в энергетике заговорили в начале апреля.
Прошло два месяца. Из результатов работы власти по данной проблеме только призывы к самой себе. Это просто п-ц.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:53 Ответить
http://budport.com.ua/news/17641-mvf-trebuet-povysit-tarify-na-gaz-i-***************-ministr-finansov-dal-kommentariy МВФ требует повысить тарифы на газ и электроэнергию? Министр финансов дал комментарий | Строительный портал BuildPortal

..http://budport.com.ua/news/17640-tarify-na-kommunalku-vyrastut-budem-pereplachivat-po-vysokim-proshlogodnim-cenam Тарифы на коммуналку вырастут: будем переплачивать по высоким прошлогодним ценам | Строительный портал BuildPortal
показать весь комментарий
02.06.2020 11:54 Ответить
МВФ нічого не вимагає. Нехай не свистять.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:09 Ответить
"Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии" - когда возьмут за жопу тех вредителей которые разбалансировали рынок электроэнергии? Это не простые украинцы его разбалансировали.
показать весь комментарий
02.06.2020 11:57 Ответить
Идет война и Совету Национальной Безопасности Украины надо не призывать, а принимать меры и сажать тех, кто создает угрозу национальной безопасности, особенно в энергетике.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:15 Ответить
"Алексей Данилов отметил необходимость принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения государства", - говорится в сообщении.

Правильно. А еще нужно защитить украинскую промышленность.

Также нужно посадить в тюрьму всех тех, кто подписывал договора, зная, к чему это приведет.
показать весь комментарий
02.06.2020 12:20 Ответить
 
 