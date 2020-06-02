Данілов закликає ухвалити термінові рішення для збалансування роботи ринку електроенергії

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання робочої групи з проблемних питань функціонування енергетичної сфери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

У засіданні взяли участь т. в. о міністра енергетики та захисту довкілля України Буславець О.А., голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюк В.В., заступник голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Ольшанський О.Я., т. в. о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Котін П.Б., директор з ринкових операцій ПрАТ НЕК "Укренерго" Вишневський М.В., директор ДП "Енергоринок" Гнатюк Ю.Л., директор ДП "Оператор ринку" Євдокимов В.А., директор з управління ОЕС України – головний диспетчер ПрАТ НЕК "Укренерго" Зайченко В.Б., експерт з енергетичних питань Плачков І.В, народні депутати України.

Учасники засідання обговорили проблемні питання функціонування ринку електричної енергії, заходи для збалансування його роботи і недопущення виникнення й поглиблення кризових ситуацій на ньому.

"Олексій Данілов наголосив на необхідності ухвалення термінових рішень для збалансування роботи ринку електричної енергії, недопущення маніпуляцій на ньому та захисту інтересів населення держави", - йдеться в повідомленні.

За результатами засідання ухвалено рішення узагальнити висловленні пропозиції та у триденний строк подати Секретареві РНБО України план конкретних заходів з подолання проблемних питань на ринку електричної енергії для доповіді Президентові України Володимиру Зеленському.

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