УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4874 відвідувача онлайн
Новини
2 210 13

Данілов закликає ухвалити термінові рішення для збалансування роботи ринку електроенергії

Данілов закликає ухвалити термінові рішення для збалансування роботи ринку електроенергії

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання робочої групи з проблемних питань функціонування енергетичної сфери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

У засіданні взяли участь т. в. о міністра енергетики та захисту довкілля України Буславець О.А., голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюк В.В., заступник голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Ольшанський О.Я., т. в. о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Котін П.Б., директор з ринкових операцій ПрАТ НЕК "Укренерго" Вишневський М.В., директор ДП "Енергоринок" Гнатюк Ю.Л., директор ДП "Оператор ринку" Євдокимов В.А., директор з управління ОЕС України – головний диспетчер ПрАТ НЕК "Укренерго" Зайченко В.Б., експерт з енергетичних питань Плачков І.В, народні депутати України.

Учасники засідання обговорили проблемні питання функціонування ринку електричної енергії, заходи для збалансування його роботи і недопущення виникнення й поглиблення кризових ситуацій на ньому.

"Олексій Данілов наголосив на необхідності ухвалення термінових рішень для збалансування роботи ринку електричної енергії, недопущення маніпуляцій на ньому та захисту інтересів населення держави", - йдеться в повідомленні.

За результатами засідання ухвалено рішення узагальнити висловленні пропозиції та у триденний строк подати Секретареві РНБО України план конкретних заходів з подолання проблемних питань на ринку електричної енергії для доповіді Президентові України Володимиру Зеленському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2278) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
"Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии" - когда возьмут за жопу тех вредителей которые разбалансировали рынок электроэнергии? Это не простые украинцы его разбалансировали.
показати весь коментар
02.06.2020 11:57
+4
Ось вони набалансують і збільшуть тариф.
показати весь коментар
02.06.2020 11:48
+3
Как маленькие. Олигархам не нужен порядок на рынке эл эн, да и о каком рынке реч? Не было у нас рынка , нет, и видать не будет...
показати весь коментар
02.06.2020 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось вони набалансують і збільшуть тариф.
показати весь коментар
02.06.2020 11:48 Відповісти
Как маленькие. Олигархам не нужен порядок на рынке эл эн, да и о каком рынке реч? Не было у нас рынка , нет, и видать не будет...
показати весь коментар
02.06.2020 11:48 Відповісти
Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 8589
показати весь коментар
02.06.2020 11:50 Відповісти
Владельцы - бедняки однако...
показати весь коментар
02.06.2020 13:21 Відповісти
Ось і перша берлінська ластівка - відновлення постачання електроенергії.
показати весь коментар
02.06.2020 11:49 Відповісти
Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 5471
показати весь коментар
02.06.2020 11:52 Відповісти
Банилов, да еще и Алешка.
Ну просто ну думаю шо лучше Данилюка, которого вышвырнули и поставили на его место этого чудака.
Стою на страже России
показати весь коментар
02.06.2020 11:52 Відповісти
Про кризис в энергетике заговорили в начале апреля.
Прошло два месяца. Из результатов работы власти по данной проблеме только призывы к самой себе. Это просто п-ц.
показати весь коментар
02.06.2020 11:53 Відповісти
http://budport.com.ua/news/17641-mvf-trebuet-povysit-tarify-na-gaz-i-***************-ministr-finansov-dal-kommentariy МВФ требует повысить тарифы на газ и электроэнергию? Министр финансов дал комментарий | Строительный портал BuildPortal

..http://budport.com.ua/news/17640-tarify-na-kommunalku-vyrastut-budem-pereplachivat-po-vysokim-proshlogodnim-cenam Тарифы на коммуналку вырастут: будем переплачивать по высоким прошлогодним ценам | Строительный портал BuildPortal
показати весь коментар
02.06.2020 11:54 Відповісти
МВФ нічого не вимагає. Нехай не свистять.
показати весь коментар
02.06.2020 12:09 Відповісти
"Данилов призывает принять срочные решения для сбалансирования работы рынка электроэнергии" - когда возьмут за жопу тех вредителей которые разбалансировали рынок электроэнергии? Это не простые украинцы его разбалансировали.
показати весь коментар
02.06.2020 11:57 Відповісти
Идет война и Совету Национальной Безопасности Украины надо не призывать, а принимать меры и сажать тех, кто создает угрозу национальной безопасности, особенно в энергетике.
показати весь коментар
02.06.2020 12:15 Відповісти
"Алексей Данилов отметил необходимость принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электрической энергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения государства", - говорится в сообщении.

Правильно. А еще нужно защитить украинскую промышленность.

Также нужно посадить в тюрьму всех тех, кто подписывал договора, зная, к чему это приведет.
показати весь коментар
02.06.2020 12:20 Відповісти
 
 