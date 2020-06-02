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"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова

Народный депутат фракции партии "Голос" Инна Совсун обратилась к представителям фракции "Слуга народа" с призывом подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила с трибуны парламента.

"Я обращаюсь к депутатам фракции "Слуга народа". За последние два дня я услышала от вас много жалких оправданий того, почему вы не можете снять министра Авакова. Вы говорите: министр не виноват, так бывает. Я говорю: нет, так не бывает. Так не должно быть. Полиция должна защищать, а не пытать. Признайте, что за вашими оправданиями стоит просто страх. И сейчас время преодолеть этот страх", - подчеркнула нардеп.

Совсун добавила, что "надо набраться смелости и честно признать, что никаких реформ в полиции не происходит и что реформу полиции не может сделать человек, который не сделал ее за 6 лет в должности".

"Если вы сейчас побоитесь подписать постановление об отставке Авакова, то бандиты в погонах дальше будут убивать и насиловать, а бандиты без погон будут стрелять на улицах украинских городов. И в какой момент это перерастет в очередную Врадиевку или Миннеаполис - только богу известно", - заявила Совсун.

Она также отметила, что молчание депутатов - "это соучастие".

Также читайте: Суд заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, еще двоим определен домашний арест, - Аваков

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Совсун Инна (76) Слуга народа (2628) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+17
Нагадую - Зеленський залишив Авакова під свою персональну відповідальність, усі зашквари МВС - це повна відповідальність Володимира Зеленського. Крачка.
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02.06.2020 12:06
+14
Уйдет Аваков - станет Ермак. Такое мнение экспертов. Отставка Авакова уже ничего реально не меняет. Проблемы в МВД всего лишь часть общеукраинской проблемы по фамилии Зеленский
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02.06.2020 12:07
+11
давно пора кваквакову дать под зад коленом. ибо зажрался.
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02.06.2020 12:01
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давно пора кваквакову дать под зад коленом. ибо зажрался.
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02.06.2020 12:01 Ответить
Краще піздніше,ніж ніколи!!! Настав вже час Рюкзаку Фейсбукичу!!)))
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02.06.2020 12:04 Ответить
Жди через пару дней назначение клоуна . Типа Сивохо .
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02.06.2020 12:08 Ответить
Лысый не при делах еще. Вот лысого и надо мастером над ментами.
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02.06.2020 12:20 Ответить
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.
- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
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02.06.2020 12:22 Ответить
Что это за дичь?
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02.06.2020 12:23 Ответить
-Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12.000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо‑Юмбо - составляет300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.(с)
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02.06.2020 12:43 Ответить
Спасибо за пояснение.
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02.06.2020 12:52 Ответить
Аваков виноват ? Я его не оправдываю . Виноваты мы все . Пока мы не начнём так думать , будущего нет .
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02.06.2020 12:01 Ответить
Т.е. будущего нет ни при каких вариантах
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02.06.2020 12:21 Ответить
Не могут они руку кормящую кусать, это неприродно...
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02.06.2020 12:01 Ответить
думаю, зебіли з радістю знімуть собакова і назначать замість нього портянку
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02.06.2020 12:03 Ответить
да не аваков в мвс . как лукашенко в белоруси ...до смерти ))
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02.06.2020 12:05 Ответить
Нагадую - Зеленський залишив Авакова під свою персональну відповідальність, усі зашквари МВС - це повна відповідальність Володимира Зеленського. Крачка.
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02.06.2020 12:06 Ответить
Шо, хотів написати "крапка", але російськомовне мислення "точка" дало про себе знати?
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02.06.2020 12:09 Ответить
Дуже радий за такий висновок, але зразу його переадресовую до авторів.
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 8612
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02.06.2020 12:16 Ответить
Как хорошо, что ты, https://censor.net/user/466486, обратил на это внимание, а то мы не знали, что кацап начинает прыгать, как радостная обезьяна по веткам, заметив в тексте опечатку, когда нечего сказать по сути.
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02.06.2020 12:26 Ответить
Крачка - це перекручене слово від точка і крапка, борщ і щі - це щіщ, холодець і пельмені - пельдець, тризуб і звезда - тризда. Дивно, що любителі кварталу не пам"ятають виступи свого улюбленця.
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02.06.2020 13:05 Ответить
качка
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02.06.2020 12:11 Ответить
Не крачка а крячок!
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02.06.2020 12:22 Ответить
Уйдет Аваков - станет Ермак. Такое мнение экспертов. Отставка Авакова уже ничего реально не меняет. Проблемы в МВД всего лишь часть общеукраинской проблемы по фамилии Зеленский
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02.06.2020 12:07 Ответить
Можна тільки уявити яка це буде епопєя з призначенням нового міністра. Тому й не хочуть що, знають- голосів не буде за жодного кандидата.
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02.06.2020 12:07 Ответить
Іншими словами: поки не чіпають Авакова, тримається міф про коаліцію, якої на справді вже нема.
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02.06.2020 12:09 Ответить
Вряд ли его отправят в отставку. Он пустил "глубокие корни"
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02.06.2020 12:08 Ответить
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 9196
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02.06.2020 12:10 Ответить
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 6565
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02.06.2020 12:11 Ответить
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 4574
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02.06.2020 12:11 Ответить
Всем, кто тянет мазу за "лучшего" министра всех времён и народов, задаю вопрос:
- Как при "лучшем" министре 5-ть лет могут работать нелегальные металлоприёмки, казино, заправки, наркоточки, автоперевозчики с перегрузом и т.д. и т.п. ???
П.С. Он или спепо-глухо-немой дебил или в большой доле!?
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02.06.2020 12:17 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3153482.html HELGI`s NEWs

1 - Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США.
Да не волнуйтесь вы за Америку! Эта махина демократических свобод имеет столько предохранителей от глобальных катастроф и потрясений, что в состоянии задраить любую течь на своём борту.
Её антагонистом является мёртвая тишина ГУЛАГа на противоположном конце земного шара, но демократия тем от неё и отличается, что на своей вершине видит права человека, а не комплексы тирана. Кстати, беспорядки там (несмотря на информационную и финансовую поддержку Москвы) уже пошли на спад, а число бойцов Нацгвардии, задействованных для подавления протестов, постепенно сокращается. Хотя эти события - ещё один минус в карму Трампа, вот он и дует щёки, говоря про армию.

2 - Третьи сутки "ищут" украинского десантника, похищенного с наблюдательного поста близ Крыма.
...и третьи сутки Верховный Главнокомандующий не реагирует на исчезновение своего солдата. Вторжение противника на территорию страны и похищение военнослужащего - повод если не для объявления войны, то хотя бы для демарша в ООН и проведения соответствующей контроперации. Но наш Верховный Уклонист воды в рот набрал - боится разгневать того, в чьих глазах увидел "стремление к миру".

3 - Кстати, о "мире". Сегодня Кулеба, Ермак и Резников посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму.
Я поднял информационную базу всех своих источников по этому вопросу и с высокой долей вероятности могу утверждать, что существенных подвижек по Донбасскому кейсу до президентских выборов в США ожидать не стоит.
Основным вопросом торгов в Берлине станут осенние выборы в ОРДЛО. Но, несмотря на откровенную работу Ермака по треку Кремля, рациональному крылу в окружении Зе удалось убедить последнего, что сценарий выборов без передачи нам границы является убийственным для него лично, а потому этот вопрос будет заморожен, как минимум, до конца года. Но я не могу исключить того, что в Берлине договорятся о разведении войск по всей линии соприкосновения, что станет для Украины очередной сдачей позиций в пользу "мира" по московским лекалам. По Крыму никаких подвижек не предвижу.

4 - Зеленский назвал "не приоритетом" записи Порошенко и Байдена.
Несмотря на все свои недостатки, у Зе есть одно замечательное качество - он сцыкун.
Если человек с многотысячным легионом охраны собственноручно пишет заявления на двух женщин, чего-то там наговоривших в ютубе, представьте состояние потерпевшего, получившего пистон от одного из самых влиятельных людей мира. Президентский памперс отяжелел настолько, что его обладатель аккуратненько сдал назад. Это вам не на рояле играть и не с музеями воевать...

5 - Александр Ткаченко - без пяти минут министр культуры Украины.
Генпродюсер всеукраинской помойки Г+Г и министр культуры, это как:
* "Сваты" и искусство;
* Саша Грей и девственность;
* Кива и интеллект;
* Зеленский и президент;
* Илон Маск и Рогозин;
* 95 квартал и Мартин Скорсезе.
Видимо, этот напиток нам суждено испить до дна - может, нынешнее Зазеркалье и есть рецепт выздоровления Украины методом отталкивания от дна? Только этого дна я пока не вижу, а кислорода в баллонах всё меньше.

6 - Зеленский возглавил антикоррупционный нацсовет и ввел туда Авакова.
Очередная весна закончилась: посадить никого из "чужих" не получилось, а на "своих" - рука не поднимается.
Побороть коррупцию тоже не удалось - приходится её возглавить. Не удивлюсь, если вскоре Арсенборисыч подпишет указ о лишении ВладимирСцаныча президентских полномочий, а в будущей Википедии упомянут о последнем, как о "мелком политике" эпохи регента Авакова.

7 - Одной строкой:
* Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию.
Ну, это не столько любовь к последней, сколько желание создать антикитайскую коалицию. Канада и Британия уже заявили, что хрен вам, а не россия.

* США могут обвинить Зеленского в отмыве денег для Коломойского.
Интереснейшая тема, которую разовью в следующем выпуске.

* Доходы госбюджета упали почти на 40%.
Вот вам и обещанные 40%. Но со знаком "минус". Так они же клоуны, а не математики - им простительно.

* Порошенко за 2019 год потратил свыше 200 млн грн на благотворительность.
Думаете, кто-то оценит? Зефаны будут кричать, что "отдаёт наворованное". Но Пётр Алексеевич - сильный человек: мало того, что не уехал из Украины - он ещё и в тюрьму садится не хочет. А просто делает добро и бросает его в воду.

* Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина.
Разве такая мелочь сравнится с парадом на Красной площади?

* Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах миссии к Луне.
Сказал - сделает. Меня же порадовало то, что огромное количество вирусологов в ленте хоть на сутки переквалифицировалось в экспертов по космосу.

8 - Сегодня, 2 июня, мир отмечает Праздник падающих шкафов, International Whores Day и Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. В Таиланде празднуют День ананаса, в США - День любви к своему стоматологу, День мороженого и День весёлого программиста.

Кстати, только у программиста фразы "Все повисло" и "Все встало" означают одно и то же. Желаю вам так запрограммировать свой день, чтобы на вас не упал шкаф, не понадобился стоматолог, а чрезмерное употребление мороженого с ананасом не привело к растройству пищевого поведения. Всё остальное решаемо...
Шануймося!)
Helgi Sharp
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02.06.2020 12:28 Ответить
"Голос" и всякая АппАзІціЯ" будет использовать по полной...Это театр, себя показать... В очередной раз... как они за народ.. Но, проблема глубже... Смена Министра не изменит страну, не изменит нас... "Полицейские в разных городах страны солидаризировались - внимание - именно солидаризировались с протестом, направленным против людей из их же профессиональной группы. Власти уже арестовали того полицейского, суда над ним не было, поэтому я скажу аккуратно, который предположительно своими действиями убил Джорджа Флойда. И уволены 4 других полицейских, которые наблюдали, как все это происходило или участвовали в этом. В городке Корал-Гейблс в штате Флорида полицейские под камерой стали на правое колено. Встать на правое колено это стало таким символом здесь в Америке среди американских спортсменов афроамериканцев. Именно в поддержку и в память о тех афроамериканцах, которые были убиты полицией в американских городах. Ассоциация полицейских Миннесоты выступила в поддержку протестов. То есть того самого Миннеаполиса, того самого города, где все началось."

"Трагедия в Миннеаполисе в городе на Среднем Западе США, где белый полицейский под видеокамеры на протяжении 8 минут давил коленом шею задержанного в наручниках и лежавшего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд после этого скончался, до больницы его уже не довезли. Эти кадры показали все национальные и местные телеканалы. Миллионы распространили социальные сети. И вечером в прошедшую пятницу и все выходные толпы людей выходили на улицы Миннеаполиса, Чикаго, Детройта, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-йоркского Манхеттена, cтолицы Вашингтона и так далее."
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02.06.2020 13:01 Ответить
Прихильники 1,4-лярдера обурюються.
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02.06.2020 13:30 Ответить
А https://censor.net/ua/news/3199448/yevropeyiska_solidarnist_vymagaye_zvilnyty_kerivnytstvo_dbr_ta_initsiyuye_vyslovlennya_nedoviry_vsomu
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02.06.2020 13:31 Ответить
хз, но вакарчук - ублюдок
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02.06.2020 14:24 Ответить
это не "голос", но "писк".
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02.06.2020 16:49 Ответить
 
 