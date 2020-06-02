"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова

Народный депутат фракции партии "Голос" Инна Совсун обратилась к представителям фракции "Слуга народа" с призывом подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила с трибуны парламента.

"Я обращаюсь к депутатам фракции "Слуга народа". За последние два дня я услышала от вас много жалких оправданий того, почему вы не можете снять министра Авакова. Вы говорите: министр не виноват, так бывает. Я говорю: нет, так не бывает. Так не должно быть. Полиция должна защищать, а не пытать. Признайте, что за вашими оправданиями стоит просто страх. И сейчас время преодолеть этот страх", - подчеркнула нардеп.

Совсун добавила, что "надо набраться смелости и честно признать, что никаких реформ в полиции не происходит и что реформу полиции не может сделать человек, который не сделал ее за 6 лет в должности".

"Если вы сейчас побоитесь подписать постановление об отставке Авакова, то бандиты в погонах дальше будут убивать и насиловать, а бандиты без погон будут стрелять на улицах украинских городов. И в какой момент это перерастет в очередную Врадиевку или Миннеаполис - только богу известно", - заявила Совсун.

Она также отметила, что молчание депутатов - "это соучастие".

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