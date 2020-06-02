"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова
Народный депутат фракции партии "Голос" Инна Совсун обратилась к представителям фракции "Слуга народа" с призывом подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила с трибуны парламента.
"Я обращаюсь к депутатам фракции "Слуга народа". За последние два дня я услышала от вас много жалких оправданий того, почему вы не можете снять министра Авакова. Вы говорите: министр не виноват, так бывает. Я говорю: нет, так не бывает. Так не должно быть. Полиция должна защищать, а не пытать. Признайте, что за вашими оправданиями стоит просто страх. И сейчас время преодолеть этот страх", - подчеркнула нардеп.
Совсун добавила, что "надо набраться смелости и честно признать, что никаких реформ в полиции не происходит и что реформу полиции не может сделать человек, который не сделал ее за 6 лет в должности".
"Если вы сейчас побоитесь подписать постановление об отставке Авакова, то бандиты в погонах дальше будут убивать и насиловать, а бандиты без погон будут стрелять на улицах украинских городов. И в какой момент это перерастет в очередную Врадиевку или Миннеаполис - только богу известно", - заявила Совсун.
Она также отметила, что молчание депутатов - "это соучастие".
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- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
- Как при "лучшем" министре 5-ть лет могут работать нелегальные металлоприёмки, казино, заправки, наркоточки, автоперевозчики с перегрузом и т.д. и т.п. ???
П.С. Он или спепо-глухо-немой дебил или в большой доле!?
1 - Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США.
Да не волнуйтесь вы за Америку! Эта махина демократических свобод имеет столько предохранителей от глобальных катастроф и потрясений, что в состоянии задраить любую течь на своём борту.
Её антагонистом является мёртвая тишина ГУЛАГа на противоположном конце земного шара, но демократия тем от неё и отличается, что на своей вершине видит права человека, а не комплексы тирана. Кстати, беспорядки там (несмотря на информационную и финансовую поддержку Москвы) уже пошли на спад, а число бойцов Нацгвардии, задействованных для подавления протестов, постепенно сокращается. Хотя эти события - ещё один минус в карму Трампа, вот он и дует щёки, говоря про армию.
2 - Третьи сутки "ищут" украинского десантника, похищенного с наблюдательного поста близ Крыма.
...и третьи сутки Верховный Главнокомандующий не реагирует на исчезновение своего солдата. Вторжение противника на территорию страны и похищение военнослужащего - повод если не для объявления войны, то хотя бы для демарша в ООН и проведения соответствующей контроперации. Но наш Верховный Уклонист воды в рот набрал - боится разгневать того, в чьих глазах увидел "стремление к миру".
3 - Кстати, о "мире". Сегодня Кулеба, Ермак и Резников посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму.
Я поднял информационную базу всех своих источников по этому вопросу и с высокой долей вероятности могу утверждать, что существенных подвижек по Донбасскому кейсу до президентских выборов в США ожидать не стоит.
Основным вопросом торгов в Берлине станут осенние выборы в ОРДЛО. Но, несмотря на откровенную работу Ермака по треку Кремля, рациональному крылу в окружении Зе удалось убедить последнего, что сценарий выборов без передачи нам границы является убийственным для него лично, а потому этот вопрос будет заморожен, как минимум, до конца года. Но я не могу исключить того, что в Берлине договорятся о разведении войск по всей линии соприкосновения, что станет для Украины очередной сдачей позиций в пользу "мира" по московским лекалам. По Крыму никаких подвижек не предвижу.
4 - Зеленский назвал "не приоритетом" записи Порошенко и Байдена.
Несмотря на все свои недостатки, у Зе есть одно замечательное качество - он сцыкун.
Если человек с многотысячным легионом охраны собственноручно пишет заявления на двух женщин, чего-то там наговоривших в ютубе, представьте состояние потерпевшего, получившего пистон от одного из самых влиятельных людей мира. Президентский памперс отяжелел настолько, что его обладатель аккуратненько сдал назад. Это вам не на рояле играть и не с музеями воевать...
5 - Александр Ткаченко - без пяти минут министр культуры Украины.
Генпродюсер всеукраинской помойки Г+Г и министр культуры, это как:
* "Сваты" и искусство;
* Саша Грей и девственность;
* Кива и интеллект;
* Зеленский и президент;
* Илон Маск и Рогозин;
* 95 квартал и Мартин Скорсезе.
Видимо, этот напиток нам суждено испить до дна - может, нынешнее Зазеркалье и есть рецепт выздоровления Украины методом отталкивания от дна? Только этого дна я пока не вижу, а кислорода в баллонах всё меньше.
6 - Зеленский возглавил антикоррупционный нацсовет и ввел туда Авакова.
Очередная весна закончилась: посадить никого из "чужих" не получилось, а на "своих" - рука не поднимается.
Побороть коррупцию тоже не удалось - приходится её возглавить. Не удивлюсь, если вскоре Арсенборисыч подпишет указ о лишении ВладимирСцаныча президентских полномочий, а в будущей Википедии упомянут о последнем, как о "мелком политике" эпохи регента Авакова.
7 - Одной строкой:
* Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию.
Ну, это не столько любовь к последней, сколько желание создать антикитайскую коалицию. Канада и Британия уже заявили, что хрен вам, а не россия.
* США могут обвинить Зеленского в отмыве денег для Коломойского.
Интереснейшая тема, которую разовью в следующем выпуске.
* Доходы госбюджета упали почти на 40%.
Вот вам и обещанные 40%. Но со знаком "минус". Так они же клоуны, а не математики - им простительно.
* Порошенко за 2019 год потратил свыше 200 млн грн на благотворительность.
Думаете, кто-то оценит? Зефаны будут кричать, что "отдаёт наворованное". Но Пётр Алексеевич - сильный человек: мало того, что не уехал из Украины - он ещё и в тюрьму садится не хочет. А просто делает добро и бросает его в воду.
* Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина.
Разве такая мелочь сравнится с парадом на Красной площади?
* Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах миссии к Луне.
Сказал - сделает. Меня же порадовало то, что огромное количество вирусологов в ленте хоть на сутки переквалифицировалось в экспертов по космосу.
8 - Сегодня, 2 июня, мир отмечает Праздник падающих шкафов, International Whores Day и Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. В Таиланде празднуют День ананаса, в США - День любви к своему стоматологу, День мороженого и День весёлого программиста.
Кстати, только у программиста фразы "Все повисло" и "Все встало" означают одно и то же. Желаю вам так запрограммировать свой день, чтобы на вас не упал шкаф, не понадобился стоматолог, а чрезмерное употребление мороженого с ананасом не привело к растройству пищевого поведения. Всё остальное решаемо...
Шануймося!)
Helgi Sharp
"Трагедия в Миннеаполисе в городе на Среднем Западе США, где белый полицейский под видеокамеры на протяжении 8 минут давил коленом шею задержанного в наручниках и лежавшего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд после этого скончался, до больницы его уже не довезли. Эти кадры показали все национальные и местные телеканалы. Миллионы распространили социальные сети. И вечером в прошедшую пятницу и все выходные толпы людей выходили на улицы Миннеаполиса, Чикаго, Детройта, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-йоркского Манхеттена, cтолицы Вашингтона и так далее."