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"Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова

Народна депутатка фракції партії "Голос" Інна Совсун звернулася до представників фракції "Слуга народу" із закликом підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила з трибуни парламенту.

"Я звертаюся до депутатів фракції "Слуга народу". За останні два дні я почула від вас багато жалюгідних виправдань того, чому ви не можете зняти міністра Авакова. Ви кажете: міністр не винен, так буває. Я кажу: ні, так не буває. Так не має бути. Поліція має захищати, а не катувати. Визнайте, що за вашими виправданнями стоїть просто страх. І зараз час подолати цей страх", - заявила Совсун.

Совсун додала, що "треба набратися сміливості і чесно визнати, що жодних реформ у поліції не відбувається і що реформу поліції не може зробити людина, яка не зробила її за 6 років на посаді".

"Якщо ви зараз побоїтеся підписати постанову про відставку Авакова, то бандити у погонах далі будуть вбивати і ґвалтувати, а бандити без погонів будуть стріляти на вулицях українських міст. І в який момент це переросте у чергову Врадіївку чи Міннеаполіс - тільки богу відомо", - заявила Совсун.

Вона також зазначила, що мовчання депутатів – "це співучасть".

Читайте також: Через інциденти в Броварах і Кагарлику Рада має заслухати Авакова на Годині запитань до уряду, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Совсун (51) Слуга народу (2810) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+17
Нагадую - Зеленський залишив Авакова під свою персональну відповідальність, усі зашквари МВС - це повна відповідальність Володимира Зеленського. Крачка.
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02.06.2020 12:06
+14
Уйдет Аваков - станет Ермак. Такое мнение экспертов. Отставка Авакова уже ничего реально не меняет. Проблемы в МВД всего лишь часть общеукраинской проблемы по фамилии Зеленский
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02.06.2020 12:07
+11
давно пора кваквакову дать под зад коленом. ибо зажрался.
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02.06.2020 12:01
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давно пора кваквакову дать под зад коленом. ибо зажрался.
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02.06.2020 12:01 Відповісти
Краще піздніше,ніж ніколи!!! Настав вже час Рюкзаку Фейсбукичу!!)))
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02.06.2020 12:04 Відповісти
Жди через пару дней назначение клоуна . Типа Сивохо .
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02.06.2020 12:08 Відповісти
Лысый не при делах еще. Вот лысого и надо мастером над ментами.
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02.06.2020 12:20 Відповісти
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.
- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня,- пригрозил Дядьев
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием, - пафосно ответил Чарушкин
- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
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02.06.2020 12:22 Відповісти
Что это за дичь?
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02.06.2020 12:23 Відповісти
-Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12.000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо‑Юмбо - составляет300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.(с)
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02.06.2020 12:43 Відповісти
Спасибо за пояснение.
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02.06.2020 12:52 Відповісти
Аваков виноват ? Я его не оправдываю . Виноваты мы все . Пока мы не начнём так думать , будущего нет .
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02.06.2020 12:01 Відповісти
Т.е. будущего нет ни при каких вариантах
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02.06.2020 12:21 Відповісти
Не могут они руку кормящую кусать, это неприродно...
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02.06.2020 12:01 Відповісти
думаю, зебіли з радістю знімуть собакова і назначать замість нього портянку
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02.06.2020 12:03 Відповісти
да не аваков в мвс . как лукашенко в белоруси ...до смерти ))
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02.06.2020 12:05 Відповісти
Нагадую - Зеленський залишив Авакова під свою персональну відповідальність, усі зашквари МВС - це повна відповідальність Володимира Зеленського. Крачка.
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02.06.2020 12:06 Відповісти
Шо, хотів написати "крапка", але російськомовне мислення "точка" дало про себе знати?
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02.06.2020 12:09 Відповісти
Дуже радий за такий висновок, але зразу його переадресовую до авторів.
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 8612
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02.06.2020 12:16 Відповісти
Как хорошо, что ты, https://censor.net/user/466486, обратил на это внимание, а то мы не знали, что кацап начинает прыгать, как радостная обезьяна по веткам, заметив в тексте опечатку, когда нечего сказать по сути.
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02.06.2020 12:26 Відповісти
Крачка - це перекручене слово від точка і крапка, борщ і щі - це щіщ, холодець і пельмені - пельдець, тризуб і звезда - тризда. Дивно, що любителі кварталу не пам"ятають виступи свого улюбленця.
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02.06.2020 13:05 Відповісти
качка
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02.06.2020 12:11 Відповісти
Не крачка а крячок!
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02.06.2020 12:22 Відповісти
Уйдет Аваков - станет Ермак. Такое мнение экспертов. Отставка Авакова уже ничего реально не меняет. Проблемы в МВД всего лишь часть общеукраинской проблемы по фамилии Зеленский
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02.06.2020 12:07 Відповісти
Можна тільки уявити яка це буде епопєя з призначенням нового міністра. Тому й не хочуть що, знають- голосів не буде за жодного кандидата.
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02.06.2020 12:07 Відповісти
Іншими словами: поки не чіпають Авакова, тримається міф про коаліцію, якої на справді вже нема.
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02.06.2020 12:09 Відповісти
Вряд ли его отправят в отставку. Он пустил "глубокие корни"
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02.06.2020 12:08 Відповісти
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 9196
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02.06.2020 12:10 Відповісти
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 6565
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02.06.2020 12:11 Відповісти
"Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке Авакова - Цензор.НЕТ 4574
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02.06.2020 12:11 Відповісти
Всем, кто тянет мазу за "лучшего" министра всех времён и народов, задаю вопрос:
- Как при "лучшем" министре 5-ть лет могут работать нелегальные металлоприёмки, казино, заправки, наркоточки, автоперевозчики с перегрузом и т.д. и т.п. ???
П.С. Он или спепо-глухо-немой дебил или в большой доле!?
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02.06.2020 12:17 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3153482.html HELGI`s NEWs

1 - Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США.
Да не волнуйтесь вы за Америку! Эта махина демократических свобод имеет столько предохранителей от глобальных катастроф и потрясений, что в состоянии задраить любую течь на своём борту.
Её антагонистом является мёртвая тишина ГУЛАГа на противоположном конце земного шара, но демократия тем от неё и отличается, что на своей вершине видит права человека, а не комплексы тирана. Кстати, беспорядки там (несмотря на информационную и финансовую поддержку Москвы) уже пошли на спад, а число бойцов Нацгвардии, задействованных для подавления протестов, постепенно сокращается. Хотя эти события - ещё один минус в карму Трампа, вот он и дует щёки, говоря про армию.

2 - Третьи сутки "ищут" украинского десантника, похищенного с наблюдательного поста близ Крыма.
...и третьи сутки Верховный Главнокомандующий не реагирует на исчезновение своего солдата. Вторжение противника на территорию страны и похищение военнослужащего - повод если не для объявления войны, то хотя бы для демарша в ООН и проведения соответствующей контроперации. Но наш Верховный Уклонист воды в рот набрал - боится разгневать того, в чьих глазах увидел "стремление к миру".

3 - Кстати, о "мире". Сегодня Кулеба, Ермак и Резников посетят Берлин для переговоров по Донбассу и Крыму.
Я поднял информационную базу всех своих источников по этому вопросу и с высокой долей вероятности могу утверждать, что существенных подвижек по Донбасскому кейсу до президентских выборов в США ожидать не стоит.
Основным вопросом торгов в Берлине станут осенние выборы в ОРДЛО. Но, несмотря на откровенную работу Ермака по треку Кремля, рациональному крылу в окружении Зе удалось убедить последнего, что сценарий выборов без передачи нам границы является убийственным для него лично, а потому этот вопрос будет заморожен, как минимум, до конца года. Но я не могу исключить того, что в Берлине договорятся о разведении войск по всей линии соприкосновения, что станет для Украины очередной сдачей позиций в пользу "мира" по московским лекалам. По Крыму никаких подвижек не предвижу.

4 - Зеленский назвал "не приоритетом" записи Порошенко и Байдена.
Несмотря на все свои недостатки, у Зе есть одно замечательное качество - он сцыкун.
Если человек с многотысячным легионом охраны собственноручно пишет заявления на двух женщин, чего-то там наговоривших в ютубе, представьте состояние потерпевшего, получившего пистон от одного из самых влиятельных людей мира. Президентский памперс отяжелел настолько, что его обладатель аккуратненько сдал назад. Это вам не на рояле играть и не с музеями воевать...

5 - Александр Ткаченко - без пяти минут министр культуры Украины.
Генпродюсер всеукраинской помойки Г+Г и министр культуры, это как:
* "Сваты" и искусство;
* Саша Грей и девственность;
* Кива и интеллект;
* Зеленский и президент;
* Илон Маск и Рогозин;
* 95 квартал и Мартин Скорсезе.
Видимо, этот напиток нам суждено испить до дна - может, нынешнее Зазеркалье и есть рецепт выздоровления Украины методом отталкивания от дна? Только этого дна я пока не вижу, а кислорода в баллонах всё меньше.

6 - Зеленский возглавил антикоррупционный нацсовет и ввел туда Авакова.
Очередная весна закончилась: посадить никого из "чужих" не получилось, а на "своих" - рука не поднимается.
Побороть коррупцию тоже не удалось - приходится её возглавить. Не удивлюсь, если вскоре Арсенборисыч подпишет указ о лишении ВладимирСцаныча президентских полномочий, а в будущей Википедии упомянут о последнем, как о "мелком политике" эпохи регента Авакова.

7 - Одной строкой:
* Трамп хочет перенести саммит G7 на осень и позвать Россию.
Ну, это не столько любовь к последней, сколько желание создать антикитайскую коалицию. Канада и Британия уже заявили, что хрен вам, а не россия.

* США могут обвинить Зеленского в отмыве денег для Коломойского.
Интереснейшая тема, которую разовью в следующем выпуске.

* Доходы госбюджета упали почти на 40%.
Вот вам и обещанные 40%. Но со знаком "минус". Так они же клоуны, а не математики - им простительно.

* Порошенко за 2019 год потратил свыше 200 млн грн на благотворительность.
Думаете, кто-то оценит? Зефаны будут кричать, что "отдаёт наворованное". Но Пётр Алексеевич - сильный человек: мало того, что не уехал из Украины - он ещё и в тюрьму садится не хочет. А просто делает добро и бросает его в воду.

* Россия обогнала мир по ущербу потребителям от карантина.
Разве такая мелочь сравнится с парадом на Красной площади?

* Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах миссии к Луне.
Сказал - сделает. Меня же порадовало то, что огромное количество вирусологов в ленте хоть на сутки переквалифицировалось в экспертов по космосу.

8 - Сегодня, 2 июня, мир отмечает Праздник падающих шкафов, International Whores Day и Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. В Таиланде празднуют День ананаса, в США - День любви к своему стоматологу, День мороженого и День весёлого программиста.

Кстати, только у программиста фразы "Все повисло" и "Все встало" означают одно и то же. Желаю вам так запрограммировать свой день, чтобы на вас не упал шкаф, не понадобился стоматолог, а чрезмерное употребление мороженого с ананасом не привело к растройству пищевого поведения. Всё остальное решаемо...
Шануймося!)
Helgi Sharp
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02.06.2020 12:28 Відповісти
"Голос" и всякая АппАзІціЯ" будет использовать по полной...Это театр, себя показать... В очередной раз... как они за народ.. Но, проблема глубже... Смена Министра не изменит страну, не изменит нас... "Полицейские в разных городах страны солидаризировались - внимание - именно солидаризировались с протестом, направленным против людей из их же профессиональной группы. Власти уже арестовали того полицейского, суда над ним не было, поэтому я скажу аккуратно, который предположительно своими действиями убил Джорджа Флойда. И уволены 4 других полицейских, которые наблюдали, как все это происходило или участвовали в этом. В городке Корал-Гейблс в штате Флорида полицейские под камерой стали на правое колено. Встать на правое колено это стало таким символом здесь в Америке среди американских спортсменов афроамериканцев. Именно в поддержку и в память о тех афроамериканцах, которые были убиты полицией в американских городах. Ассоциация полицейских Миннесоты выступила в поддержку протестов. То есть того самого Миннеаполиса, того самого города, где все началось."

"Трагедия в Миннеаполисе в городе на Среднем Западе США, где белый полицейский под видеокамеры на протяжении 8 минут давил коленом шею задержанного в наручниках и лежавшего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд после этого скончался, до больницы его уже не довезли. Эти кадры показали все национальные и местные телеканалы. Миллионы распространили социальные сети. И вечером в прошедшую пятницу и все выходные толпы людей выходили на улицы Миннеаполиса, Чикаго, Детройта, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-йоркского Манхеттена, cтолицы Вашингтона и так далее."
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02.06.2020 13:01 Відповісти
Прихильники 1,4-лярдера обурюються.
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02.06.2020 13:30 Відповісти
А https://censor.net/ua/news/3199448/yevropeyiska_solidarnist_vymagaye_zvilnyty_kerivnytstvo_dbr_ta_initsiyuye_vyslovlennya_nedoviry_vsomu
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02.06.2020 13:31 Відповісти
хз, но вакарчук - ублюдок
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02.06.2020 14:24 Відповісти
это не "голос", но "писк".
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02.06.2020 16:49 Відповісти
 
 