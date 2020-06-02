"Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова

Народна депутатка фракції партії "Голос" Інна Совсун звернулася до представників фракції "Слуга народу" із закликом підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила з трибуни парламенту.

"Я звертаюся до депутатів фракції "Слуга народу". За останні два дні я почула від вас багато жалюгідних виправдань того, чому ви не можете зняти міністра Авакова. Ви кажете: міністр не винен, так буває. Я кажу: ні, так не буває. Так не має бути. Поліція має захищати, а не катувати. Визнайте, що за вашими виправданнями стоїть просто страх. І зараз час подолати цей страх", - заявила Совсун.

Совсун додала, що "треба набратися сміливості і чесно визнати, що жодних реформ у поліції не відбувається і що реформу поліції не може зробити людина, яка не зробила її за 6 років на посаді".

"Якщо ви зараз побоїтеся підписати постанову про відставку Авакова, то бандити у погонах далі будуть вбивати і ґвалтувати, а бандити без погонів будуть стріляти на вулицях українських міст. І в який момент це переросте у чергову Врадіївку чи Міннеаполіс - тільки богу відомо", - заявила Совсун.

Вона також зазначила, що мовчання депутатів – "це співучасть".

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