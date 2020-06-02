"Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО", - Кулеба

Глава Министерства иностранных дела Украины в Германии провел встречу с главой Минобороны страны, на которой обсудили вопрос участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО.

Об этом он сообщил во время прямой трансляции на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Политически я поднял вопрос участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Мы рассчитываем на поддержку Германии в этом вопросе. Это очень важно, не только для Украины, но мы убеждены, что это важно и для укрепления возможностей Альянса в целом. Такого же мнения придерживается абсолютное большинство стран-членов и союзников", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, Украина работаем над тем, чтобы достичь консенсуса, потому что решение об участии в Программе расширенных возможностей является консенсусным.

Глава Минобороны Германии отметила, что эта встреча позволила ей намного лучше понять, что именно происходит на востоке Украины и какая там ситуация с безопасностью.

"Очень четко прозвучала фраза о том, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО. Это для нас очень важно", - подытожил Кулеба.

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