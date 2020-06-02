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"Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО", - Кулеба

Глава Министерства иностранных дела Украины в Германии провел встречу с главой Минобороны страны, на которой обсудили вопрос участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО.

Об этом он сообщил во время прямой трансляции на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Политически я поднял вопрос участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Мы рассчитываем на поддержку Германии в этом вопросе. Это очень важно, не только для Украины, но мы убеждены, что это важно и для укрепления возможностей Альянса в целом. Такого же мнения придерживается абсолютное большинство стран-членов и союзников", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, Украина работаем над тем, чтобы достичь консенсуса, потому что решение об участии в Программе расширенных возможностей является консенсусным.

Глава Минобороны Германии отметила, что эта встреча позволила ей намного лучше понять, что именно происходит на востоке Украины и какая там ситуация с безопасностью.

"Очень четко прозвучала фраза о том, что Германия будет поддерживать сближение Украины с НАТО. Это для нас очень важно", - подытожил Кулеба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о визите в Берлин: Пальцем на карте показали, что происходит на Донбассе, чтобы коллеги понимали, что нам противостоят российские командиры. ВИДЕО

Автор: 

Германия (6930) НАТО (9963) Кулеба Дмитрий (2880)


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"Ах вы ж фашисты"
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02.06.2020 12:21 Ответить
все фашисты в кремле и на рф преимущественно водятся
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02.06.2020 13:10 Ответить
Вот щас они и захрюкают,для них nato,как красная тряпка для быка
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02.06.2020 16:10 Ответить
А Зеля ? Где обещанная контрактная армия ?
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02.06.2020 12:24 Ответить
тьотя Мєркєль поддєрживаєт, дядя Трамп поддєрживаєт, а порноактьор зєля нє поддєрживаєт.
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02.06.2020 12:30 Ответить
А что на это скажет Венгрия?)
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02.06.2020 12:41 Ответить
Этот визит нужно использовать в гибридной войне против нашего врага - мокселей. Каждый слышал в новостях заголовки типа "лавров и меркель обсудили Украину" или "путин и макрон обсудили Украину". Это неприемлимо, когда две страны обсуждают третью страну, так как означает "объектность" вместо "субъектности". По-этому в ходе визита Кулебы в Германию нужно обязательно обсудить россию как "объект" и после визита в СМИ необходимо в новостях указать, что "в ходе визита Кулеба и Маас" Украина/Германия в том числе обсудили и россию или еще лучше проблему россии". Нужно подчеркивать при любой возможности, что россия это уже не субъект, а все лишь "объект" на международной арене. Надо бить врага точечно и больно.
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02.06.2020 13:10 Ответить
реально.кто может поддержать Украину с вступлением в НАТО -США,но отнюдь не фрицы С в лице Меркель,которые в Минске воплотили в жизнь план рашиста, по недопущению в обозримом будущем Украины ни в ЕС ни в НАТО созданием подконтрольных рашисту украинских территорий,с которых окупант ведет более 6 лет войну с Украиной..Пролет американских самолетов ,в воздушном пространсте Украины наделал у рашиста больше шороха,нежели шестилетнюю пустую словесную куйню от его немецких подельников
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02.06.2020 13:57 Ответить
 
 