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"Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО", - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справи України в Німеччині провів зустріч з главою Міноборони країни, на якій обговорили питання участі України в Програмі розширених можливостей НАТО.

Про це він повідомив під час прямої трансляції на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Політично я порушив питання участі України в Програмі розширених можливостей НАТО. Ми розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні. Це дуже важливо, не тільки для України, але ми переконані, що це важливо і для зміцнення можливостей Альянсу в цілому. Такої ж думки дотримується абсолютна більшість країн-членів і союзників", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, Україна працюємо над тим, щоб досягти консенсусу, тому що рішення про участь у Програмі розширених можливостей є консенсусним.

Глава Міноборони Німеччини зазначила, що ця зустріч дозволила їй набагато краще зрозуміти, що саме відбувається на сході України і яка там ситуація з безпекою.

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"Дуже чітко прозвучала фраза про те, що Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО. Це для нас дуже важливо", - підсумував Кулеба.

Автор: 

Німеччина (7324) НАТО (6424) Кулеба Дмитро (3604)


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"Ах вы ж фашисты"
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02.06.2020 12:21 Відповісти
все фашисты в кремле и на рф преимущественно водятся
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02.06.2020 13:10 Відповісти
Вот щас они и захрюкают,для них nato,как красная тряпка для быка
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02.06.2020 16:10 Відповісти
А Зеля ? Где обещанная контрактная армия ?
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02.06.2020 12:24 Відповісти
тьотя Мєркєль поддєрживаєт, дядя Трамп поддєрживаєт, а порноактьор зєля нє поддєрживаєт.
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02.06.2020 12:30 Відповісти
А что на это скажет Венгрия?)
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02.06.2020 12:41 Відповісти
Этот визит нужно использовать в гибридной войне против нашего врага - мокселей. Каждый слышал в новостях заголовки типа "лавров и меркель обсудили Украину" или "путин и макрон обсудили Украину". Это неприемлимо, когда две страны обсуждают третью страну, так как означает "объектность" вместо "субъектности". По-этому в ходе визита Кулебы в Германию нужно обязательно обсудить россию как "объект" и после визита в СМИ необходимо в новостях указать, что "в ходе визита Кулеба и Маас" Украина/Германия в том числе обсудили и россию или еще лучше проблему россии". Нужно подчеркивать при любой возможности, что россия это уже не субъект, а все лишь "объект" на международной арене. Надо бить врага точечно и больно.
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02.06.2020 13:10 Відповісти
реально.кто может поддержать Украину с вступлением в НАТО -США,но отнюдь не фрицы С в лице Меркель,которые в Минске воплотили в жизнь план рашиста, по недопущению в обозримом будущем Украины ни в ЕС ни в НАТО созданием подконтрольных рашисту украинских территорий,с которых окупант ведет более 6 лет войну с Украиной..Пролет американских самолетов ,в воздушном пространсте Украины наделал у рашиста больше шороха,нежели шестилетнюю пустую словесную куйню от его немецких подельников
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02.06.2020 13:57 Відповісти
 
 