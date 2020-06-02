"Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО", - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справи України в Німеччині провів зустріч з главою Міноборони країни, на якій обговорили питання участі України в Програмі розширених можливостей НАТО.

Про це він повідомив під час прямої трансляції на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Політично я порушив питання участі України в Програмі розширених можливостей НАТО. Ми розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні. Це дуже важливо, не тільки для України, але ми переконані, що це важливо і для зміцнення можливостей Альянсу в цілому. Такої ж думки дотримується абсолютна більшість країн-членів і союзників", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, Україна працюємо над тим, щоб досягти консенсусу, тому що рішення про участь у Програмі розширених можливостей є консенсусним.

Глава Міноборони Німеччини зазначила, що ця зустріч дозволила їй набагато краще зрозуміти, що саме відбувається на сході України і яка там ситуація з безпекою.

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"Дуже чітко прозвучала фраза про те, що Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО. Це для нас дуже важливо", - підсумував Кулеба.