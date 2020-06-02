Программу действий Кабмина отправят на доработку, - "слуга народа" Гетманцев

Верховная Рада отправит Программу действий правительства на доработку.

Об этом сказал журналистам председатель Комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев перед началом заседания парламента 2 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У Рады есть четкая позиция по этой программе. Мы будем отправлять ее на доработку. Я не думаю, что есть какие-то сомнения в этом. Поэтому решение будет принято в четверг", - заявил Гетманцев.

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На уточняющий вопрос о том, что именно не устраивает депутатов в этом проекте документа, он сказал: "Не устраивает сама программа. Если бы вы ее открыли, то увидели, что на 9 страницах есть набор определенных слоганов, определенных лозунгов, определенных идей, с которыми с одной стороны трудно не согласиться, однако реализация этих идей не определена в этой программе. Поэтому мы считаем, что над ней стоит еще поработать", - сказал председатель парламентского комитета.

По его словам, должен быть конкретный план выполнения с конкретными сроками.