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Програму дій Кабміну відправлять на доопрацювання, - "слуга народу" Гетманцев

Програму дій Кабміну відправлять на доопрацювання, -

Верховна Рада відправить Програму дій уряду на доопрацювання.

Про це сказав журналістам голова Комітету ВР з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев перед початком засідання парламенту 2 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Ради є чітка позиція щодо цієї програми. Ми будемо відправляти її на доопрацювання. Я не думаю, що є якісь сумніви у цьому. Тому рішення буде ухвалено у четвер", - заявив Гетманцев.

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На уточнювальне запитання про те, що саме не влаштовує депутатів у цьому проєкті документа, він сказав: "Не влаштовує сама програма. Якби ви її відкрили, то побачили, що на 9 сторінках є набір певних слоганів, певних гасел, певних ідей, з якими з одного боку важко не погодитися, однак реалізації цих ідей не визначена у цій програмі. Томи ми вважаємо, що над нею варто ще попрацювати", - сказав голова парламентського комітету.

За його словами, має бути конкретний план виконання із конкретними термінами.

Автор: 

Кабмін (14065) Гетманцев Данило (873)


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Лучче "переработку" на гумус...
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02.06.2020 12:39 Відповісти
Програму дій Кабміну відправлять на доопрацювання, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7978 Доходы госбюджета упали почти на 40%.

Вот вам и обещанные 40%. Но со знаком "минус". Так они же клоуны, а не математики - им простительно.
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02.06.2020 12:50 Відповісти
При всём 100%-ном они что-то имитируют. Создаётся впечатление, что срака с головой выясняют - кто умней...
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02.06.2020 12:50 Відповісти
Снова зеленые "мутки".
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02.06.2020 12:57 Відповісти
 
 