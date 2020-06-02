Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук

Народні депутати поки не готові підтримати доопрацьовану версію програми дій уряду.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, допрацьована версія програми, спрямована в профільний комітет, була гостро розкритикована.

"На сьогодні те, що я чую від депутатів - не планують (підтримувати програму дій уряду. - Ред.). Є менше голосів, ніж потрібно. 226 я не бачу. Я розумію, що опозиція не буде підтримувати в будь-якому випадку, а своїх голосів у нас не вистачає", - розповіла Верещук.

За її словами, голосування за програму дій уряду мало відбутися сьогодні, 2 червня, однак його перенесли на четвер через брак голосів.

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До четверга, за словами Верещук, уряд повинен показати кореляцію між меморандумом МВФ і програмою дій уряду.

"Якщо цього не буде, я не буду голосувати", - додала Верещук.