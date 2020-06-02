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Новини
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Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук

Голосів за програму дій уряду поки немає, -

Народні депутати поки не готові підтримати доопрацьовану версію програми дій уряду.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, допрацьована версія програми, спрямована в профільний комітет, була гостро розкритикована.

"На сьогодні те, що я чую від депутатів - не планують (підтримувати програму дій уряду. - Ред.). Є менше голосів, ніж потрібно. 226 я не бачу. Я розумію, що опозиція не буде підтримувати в будь-якому випадку, а своїх голосів у нас не вистачає", - розповіла Верещук.

За її словами, голосування за програму дій уряду мало відбутися сьогодні, 2 червня, однак його перенесли на четвер через брак голосів.

Читайте: Програма нинішнього Кабміну - це есе, твір поганого школяра на довільну тему, - нардеп "Голосу" Рахманін

До четверга, за словами Верещук, уряд повинен показати кореляцію між меморандумом МВФ і програмою дій уряду.

"Якщо цього не буде, я не буду голосувати", - додала Верещук.

Автор: 

ВР (14942) Кабмін (14065) програма (132) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+3
Сами формируют правительство, а потом у них нет голосов за программу? И это при монобольшинстве в парламенте? Нет слов...
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02.06.2020 12:00
+3
Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9234
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02.06.2020 12:11
+3
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html «****@бол»: Шмыгаль выполнил обещание по рабочим местам с точностью до наоборот Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3290 Поздравляю всех причастных. На 1 июня количество безработных в Украине достигло 511'000 человек. Все ровно так, как и обещал Шмыгаль два месяца назад - только наоборот. Он обещал 500'000 новых рабочих мест, а вышло 500'000 безработных.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#more-104837 Читать далее
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02.06.2020 12:25
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Так и программы нет.
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02.06.2020 11:58 Відповісти
Сами формируют правительство, а потом у них нет голосов за программу? И это при монобольшинстве в парламенте? Нет слов...
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02.06.2020 12:00 Відповісти
Це нормальна практика коли всередині фракції є різні погляди на ті чи інші питання.
Треба домовлятись і узгоджувати дискусійні елементи, і не обов'язково телефонувати Байдену щоб той вплинув на підконтрольну іншу фракцію і вона додала голосів.
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02.06.2020 12:16 Відповісти
Как аматоры могут написать комплексную программу,не говоря уже о том чтобы её хотя бы чуток выполнить...
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02.06.2020 12:00 Відповісти
Так же как клоуны могут остановить войну с рашей, только сдаться. Но ведь их кто то избрал...
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02.06.2020 12:04 Відповісти
Хто,хто??? Шанувальники Голобородька !!!!)))
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02.06.2020 12:08 Відповісти
Скорочено - "Козел" ("команда" зеленського).
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02.06.2020 13:45 Відповісти
Дій уряду нема,проте програма є, це дурка !!!)))
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02.06.2020 12:01 Відповісти
моно большенство оно такое моно вазелиновое расплавилось
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02.06.2020 12:02 Відповісти
Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9234
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02.06.2020 12:11 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html «****@бол»: Шмыгаль выполнил обещание по рабочим местам с точностью до наоборот Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3290 Поздравляю всех причастных. На 1 июня количество безработных в Украине достигло 511'000 человек. Все ровно так, как и обещал Шмыгаль два месяца назад - только наоборот. Он обещал 500'000 новых рабочих мест, а вышло 500'000 безработных.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#more-104837 Читать далее
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02.06.2020 12:25 Відповісти
Які голоса, яка програма? Який уряд? Хіба це уряд? Це якась шобла упоротих непрофесіоналів!
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02.06.2020 13:44 Відповісти
 
 