Голосов за программу действий правительства пока нет, - "слуга народа" Верещук

Народные депутаты пока не готовы поддержать доработанную версию программы действий правительства.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, доработанная версия программы, направленная в профильный комитет, была остро раскритикована.

"На сегодня, то, что я слышу от депутатов - не планируют (поддерживать программу действий правительства. - Ред.). Есть меньше голосов, чем нужно. 226 я не вижу. Я понимаю, что оппозиция не будет поддерживать в любом случае, а своих голосов у нас не хватает", - рассказала Верещук.

По ее словам, голосование за программу действий правительства должно было состояться сегодня, 2 июня, однако его перенесли на четверг из-за нехватки голосов.

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До четверга, по словам Верещук, правительство должно показать корреляцию между меморандумом МВФ и программой действий правительства.

"Если этого не будет, я не буду голосовать", - добавила Верещук.

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