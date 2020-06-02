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Голосов за программу действий правительства пока нет, - "слуга народа" Верещук

Голосов за программу действий правительства пока нет, -

Народные депутаты пока не готовы поддержать доработанную версию программы действий правительства.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, доработанная версия программы, направленная в профильный комитет, была остро раскритикована.

"На сегодня, то, что я слышу от депутатов - не планируют (поддерживать программу действий правительства. - Ред.). Есть меньше голосов, чем нужно. 226 я не вижу. Я понимаю, что оппозиция не будет поддерживать в любом случае, а своих голосов у нас не хватает", - рассказала Верещук.

По ее словам, голосование за программу действий правительства должно было состояться сегодня, 2 июня, однако его перенесли на четверг из-за нехватки голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа нынешнего Кабмина - это эссе, сочинение плохого школьника на произвольную тему, - нардеп "Голоса" Рахманин

До четверга, по словам Верещук, правительство должно показать корреляцию между меморандумом МВФ и программой действий правительства.

"Если этого не будет, я не буду голосовать", - добавила Верещук.

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ВР (29228) Кабмин (14025) программа (184) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+3
Сами формируют правительство, а потом у них нет голосов за программу? И это при монобольшинстве в парламенте? Нет слов...
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02.06.2020 12:00
+3
Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9234
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02.06.2020 12:11
+3
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html «****@бол»: Шмыгаль выполнил обещание по рабочим местам с точностью до наоборот Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3290 Поздравляю всех причастных. На 1 июня количество безработных в Украине достигло 511'000 человек. Все ровно так, как и обещал Шмыгаль два месяца назад - только наоборот. Он обещал 500'000 новых рабочих мест, а вышло 500'000 безработных.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#more-104837 Читать далее
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02.06.2020 12:25
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Правила форума Совет форумчан
Так и программы нет.
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02.06.2020 11:58 Ответить
Сами формируют правительство, а потом у них нет голосов за программу? И это при монобольшинстве в парламенте? Нет слов...
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02.06.2020 12:00 Ответить
Це нормальна практика коли всередині фракції є різні погляди на ті чи інші питання.
Треба домовлятись і узгоджувати дискусійні елементи, і не обов'язково телефонувати Байдену щоб той вплинув на підконтрольну іншу фракцію і вона додала голосів.
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02.06.2020 12:16 Ответить
Как аматоры могут написать комплексную программу,не говоря уже о том чтобы её хотя бы чуток выполнить...
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02.06.2020 12:00 Ответить
Так же как клоуны могут остановить войну с рашей, только сдаться. Но ведь их кто то избрал...
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02.06.2020 12:04 Ответить
Хто,хто??? Шанувальники Голобородька !!!!)))
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02.06.2020 12:08 Ответить
Скорочено - "Козел" ("команда" зеленського).
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02.06.2020 13:45 Ответить
Дій уряду нема,проте програма є, це дурка !!!)))
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02.06.2020 12:01 Ответить
моно большенство оно такое моно вазелиновое расплавилось
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02.06.2020 12:02 Ответить
Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9234
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02.06.2020 12:11 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html «****@бол»: Шмыгаль выполнил обещание по рабочим местам с точностью до наоборот Июнь 2, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html Голосів за програму дій уряду поки немає, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3290 Поздравляю всех причастных. На 1 июня количество безработных в Украине достигло 511'000 человек. Все ровно так, как и обещал Шмыгаль два месяца назад - только наоборот. Он обещал 500'000 новых рабочих мест, а вышло 500'000 безработных.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html#more-104837 Читать далее
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02.06.2020 12:25 Ответить
Які голоса, яка програма? Який уряд? Хіба це уряд? Це якась шобла упоротих непрофесіоналів!
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02.06.2020 13:44 Ответить
 
 