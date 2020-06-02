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Новости Коронавирус и карантин
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КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня, - Хомчак

КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, Что КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президета.

Министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании с президентом Зеленским сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Сейчас происходит поставка крупных партий лекарственных средств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты расследования гибели двух воинов во время плановых занятий в районе ООС будут переданы Тарану и Зеленскому, - Хомчак

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) карантин (16729) КПВВ (330) Хомчак Руслан (250) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Не понимаю зачем? В Лугандоне сейчас вовсю бушует короновирус. Неужели нельзя поступить хотя бы раз по умному в интересах Украины: не открывать КПВВ, пока вообще не прекратятся обстрелы?
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02.06.2020 13:17
+11
погоджуюсь на всі 10000%!
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02.06.2020 13:18
+9
зачем? кармильцы проголодались?
а если там неконтролируемая эпидемия в разгаре...оно нам надо?
кто настаивает на открытии КПВВ ?
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02.06.2020 13:22
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Не понимаю зачем? В Лугандоне сейчас вовсю бушует короновирус. Неужели нельзя поступить хотя бы раз по умному в интересах Украины: не открывать КПВВ, пока вообще не прекратятся обстрелы?
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02.06.2020 13:17 Ответить
погоджуюсь на всі 10000%!
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02.06.2020 13:18 Ответить
зачем? кармильцы проголодались?
а если там неконтролируемая эпидемия в разгаре...оно нам надо?
кто настаивает на открытии КПВВ ?
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02.06.2020 13:22 Ответить
Нахрена ?
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02.06.2020 13:31 Ответить
Ура, поїду до онуків!
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02.06.2020 13:43 Ответить
Окуповані території потрібно блокувати ... а "зелені" зрадники відкривають пропускні пункти...
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02.06.2020 13:50 Ответить
Чим зайнятися головнокомандувачу ЗСУ, як не пунктами проску? Ну не забезпеченням же української армії. Наприклад. Якщо ордловці не доотримали пенсії, за період карантину, та медикаментів. Ордловські лікарі доплат. Чи нахріна тут інформація про відкриття КПП, гроші і великі партії ліків. Чи не окупант забов'язаний забезпечувати окуповані території? Чи війна вже визнана "громадянською" і ми забезпечуємо сепарню
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02.06.2020 14:07 Ответить
Огонь коронавируса в Украине затухает , так ЗЕвласть решила подбросить дровец ?
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02.06.2020 14:13 Ответить
Выглядит именно так, что только у нас идет спад пандемии, прибывает какой-то борт, паром, автобус с теми, кто не нагулялся на экзотических островах, и все вертится по-новой. Думаю, заробитчан среди них нет, они дисциплинированно вернулись домой в оговоренные президентом сроки. А изволят возвращаться ленивые мажоры, не верящие в существование коронавируса. И кроме сувениров везут на себе заразу.
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02.06.2020 14:32 Ответить
 
 