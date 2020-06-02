КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня, - Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, Что КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президета.

Министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании с президентом Зеленским сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Сейчас происходит поставка крупных партий лекарственных средств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

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