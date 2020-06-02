КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на селекторній нараді з президентом Зеленським повідомив, що договори з Національною службою здоров'я України уклали майже всі лікарні, і доплати медикам за боротьбу з COVID-19 вже перераховують. Наразі відбувається поставка великих партій лікарських засобів проти різних хвороб, які були закуплені в попередні роки.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

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