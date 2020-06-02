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Новини Коронавірус і карантин
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КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня, - Хомчак

КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що КПВВ на лінії розмежування відкриють після 10 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на селекторній нараді з президентом Зеленським повідомив, що договори з Національною службою здоров'я України уклали майже всі лікарні, і доплати медикам за боротьбу з COVID-19 вже перераховують. Наразі відбувається поставка великих партій лікарських засобів проти різних хвороб, які були закуплені в попередні роки.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати розслідування загибелі двох воїнів під час планових занять у районі ООС будуть передані Тарану та Зеленському, - Хомчак

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) карантин (18172) КПВВ (330) Хомчак Руслан (246) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Не понимаю зачем? В Лугандоне сейчас вовсю бушует короновирус. Неужели нельзя поступить хотя бы раз по умному в интересах Украины: не открывать КПВВ, пока вообще не прекратятся обстрелы?
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02.06.2020 13:17
+11
погоджуюсь на всі 10000%!
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02.06.2020 13:18
+9
зачем? кармильцы проголодались?
а если там неконтролируемая эпидемия в разгаре...оно нам надо?
кто настаивает на открытии КПВВ ?
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02.06.2020 13:22
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Не понимаю зачем? В Лугандоне сейчас вовсю бушует короновирус. Неужели нельзя поступить хотя бы раз по умному в интересах Украины: не открывать КПВВ, пока вообще не прекратятся обстрелы?
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02.06.2020 13:17 Відповісти
погоджуюсь на всі 10000%!
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02.06.2020 13:18 Відповісти
зачем? кармильцы проголодались?
а если там неконтролируемая эпидемия в разгаре...оно нам надо?
кто настаивает на открытии КПВВ ?
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02.06.2020 13:22 Відповісти
Нахрена ?
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02.06.2020 13:31 Відповісти
Ура, поїду до онуків!
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02.06.2020 13:43 Відповісти
Окуповані території потрібно блокувати ... а "зелені" зрадники відкривають пропускні пункти...
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02.06.2020 13:50 Відповісти
Чим зайнятися головнокомандувачу ЗСУ, як не пунктами проску? Ну не забезпеченням же української армії. Наприклад. Якщо ордловці не доотримали пенсії, за період карантину, та медикаментів. Ордловські лікарі доплат. Чи нахріна тут інформація про відкриття КПП, гроші і великі партії ліків. Чи не окупант забов'язаний забезпечувати окуповані території? Чи війна вже визнана "громадянською" і ми забезпечуємо сепарню
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02.06.2020 14:07 Відповісти
Огонь коронавируса в Украине затухает , так ЗЕвласть решила подбросить дровец ?
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02.06.2020 14:13 Відповісти
Выглядит именно так, что только у нас идет спад пандемии, прибывает какой-то борт, паром, автобус с теми, кто не нагулялся на экзотических островах, и все вертится по-новой. Думаю, заробитчан среди них нет, они дисциплинированно вернулись домой в оговоренные президентом сроки. А изволят возвращаться ленивые мажоры, не верящие в существование коронавируса. И кроме сувениров везут на себе заразу.
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02.06.2020 14:32 Відповісти
 
 