Рада изменила состав четырех парламентских комитетов

Верховная Рада внесла изменения в постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва".

"За" проект постановления №3004 проголосовали 229 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно документу, внесены изменения в состав четырех комитетов ВР.

В частности, в Комитет по вопросам бюджета избран нардепа от "Батькивщины" Андрей Пузийчук (ранее он был заместителем председателя комитета по вопросам Регламента).

В Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики - нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец (ранее он был членом Комитета по вопросам свободы слова) и нардеп от группы "Доверие" Андрей Иванчук.

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В Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг избраны нардеп от группы "Доверие" Максим Ефимов (ранее был членом Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и нардеп от "Голоса" Инна Совсун (ранее была членом Комитета по вопросам образования).

В Комитет по вопросам экологической политики и природопользования избран нардеп от группы "Доверие" Павел Бакунец (ранее был членом Комитета по вопросам правовой политики).