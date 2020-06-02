Рада змінила склад чотирьох парламентських комітетів

Верховна Рада внесла зміни до постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання".

"За" проєкт постанови №3004 проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, внесені зміни до складу чотирьох комітетів ВР.

Зокрема, в Комітет з питань бюджету обрано нардепа від "Батьківщини" Андрія Пузійчука (раніше він був заступником голови комітету з питань Регламенту).

До Комітету з питань фінансів податкової і митної політики - нардепа від "Слуги народу" Андрія Мотовиловця (раніше він був членом Комітету з питань свободи слова) і нардепа від групи "Довіра" Андрія Іванчука.

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До Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг обрані нардеп від групи "Довіра" Максим Єфімов (раніше був членом Комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій і нардепка від "Голосу" Інна Совсун (раніше була членом Комітету з питань освіти).

До Комітету з питань екологічної політики та природокористування обраний нардеп від групи "Довіра" Павло Бакунець (раніше був членом Комітету з питань правової політики).