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Рада змінила склад чотирьох парламентських комітетів

Рада змінила склад чотирьох парламентських комітетів

Верховна Рада внесла зміни до постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання".

"За" проєкт постанови №3004 проголосували 229 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, внесені зміни до складу чотирьох комітетів ВР.

Зокрема, в Комітет з питань бюджету обрано нардепа від "Батьківщини" Андрія Пузійчука (раніше він був заступником голови комітету з питань Регламенту).

До Комітету з питань фінансів податкової і митної політики - нардепа від "Слуги народу" Андрія Мотовиловця (раніше він був членом Комітету з питань свободи слова) і нардепа від групи "Довіра" Андрія Іванчука.

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До Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг обрані нардеп від групи "Довіра" Максим Єфімов (раніше був членом Комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій і нардепка від "Голосу" Інна Совсун (раніше була членом Комітету з питань освіти).

До Комітету з питань екологічної політики та природокористування обраний нардеп від групи "Довіра" Павло Бакунець (раніше був членом Комітету з питань правової політики).

Автор: 

ВР (14942) комітет (368) постанова (96)


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Ну, хоть кровати переставили уже)))
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02.06.2020 14:29 Відповісти
а курви все ті ж, хіба позу поміняють
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02.06.2020 14:41 Відповісти
хреново, що мамки залишаються...
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02.06.2020 15:07 Відповісти
Рада змінила склад чотирьох парламентських комітетів - Цензор.НЕТ 1036
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02.06.2020 14:44 Відповісти
Тасують карти однієї колоди. А козирів як не було, так і нема. Та й туз - зовсім не туз. А так - бубновий валет. Не дарма ж "Бубочка".
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02.06.2020 14:52 Відповісти
 
 