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Рада закликала світову спільноту визнати депортацію кримських татар геноцидом

Рада закликала світову спільноту визнати депортацію кримських татар геноцидом

Верховна Рада закликала ООН, ПАРЄ, НАТО, уряди і парламенти країн визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За це звернення (постанова №3449) у вівторок проголосували 310 депутатів.

У зверненні міститься заклик посилити тиск на Росію із застосуванням усіх можливих санкційних, політико-дипломатичних та економічних механізмів для деокупації українського півострова Крим.

Рада попросила засудити порушення прав кримських татар на окупованій території й закликала до негайного припинення будь-яких переслідувань або дискримінаційних дій щодо корінного народу Криму.

Також Рада закликає домагатися від Росії скасування незаконних обмежень на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інститути, включно з Меджлісом кримськотатарського народу.

Звернення адресоване до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва, урядів і парламентів країн

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мусульманському кладовищі окупованого Криму невідомі осквернили могили кримських татар, - адвокатка Авамілєва

Україна визнала депортацію кримських татар геноцидом у 2015 році.

Автор: 

ВР (14942) геноцид (307) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+3
Правильный шаг, это нужно был давно сделать. О Крыме и о зверствах мокселей-кацапов должны знать все.
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02.06.2020 13:43
+2
голодомор признало довольно много стран...
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02.06.2020 13:28
+2
Здивувало таке рішення нинішнього складу парлямєнту - приємно вражений. Хоча, це ж не українська тема, а про меншину. Протоптують стежку до прав урускойєзичних
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02.06.2020 13:49
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Голодомор вже "визнали"?
Отак буде і з татарами.
Крім того, а що це нам дає?
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02.06.2020 13:25 Відповісти
голодомор признало довольно много стран...
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02.06.2020 13:28 Відповісти
Аж цілих півтора десятки.............
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02.06.2020 13:31 Відповісти
3 признали, вполне достаточно для гааги
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02.06.2020 13:32 Відповісти
Правильный шаг, это нужно был давно сделать. О Крыме и о зверствах мокселей-кацапов должны знать все.
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02.06.2020 13:43 Відповісти
Здивувало таке рішення нинішнього складу парлямєнту - приємно вражений. Хоча, це ж не українська тема, а про меншину. Протоптують стежку до прав урускойєзичних
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02.06.2020 13:49 Відповісти
русские - это нелюди!!!
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02.06.2020 14:00 Відповісти
Гарна ініціатива! Навіть дивно, враховуючи склад парламенту
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02.06.2020 14:15 Відповісти
Абсолютно верный призыв!
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02.06.2020 16:51 Відповісти
 
 