Рада закликала світову спільноту визнати депортацію кримських татар геноцидом

Верховна Рада закликала ООН, ПАРЄ, НАТО, уряди і парламенти країн визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За це звернення (постанова №3449) у вівторок проголосували 310 депутатів.

У зверненні міститься заклик посилити тиск на Росію із застосуванням усіх можливих санкційних, політико-дипломатичних та економічних механізмів для деокупації українського півострова Крим.

Рада попросила засудити порушення прав кримських татар на окупованій території й закликала до негайного припинення будь-яких переслідувань або дискримінаційних дій щодо корінного народу Криму.

Також Рада закликає домагатися від Росії скасування незаконних обмежень на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інститути, включно з Меджлісом кримськотатарського народу.

Звернення адресоване до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва, урядів і парламентів країн

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мусульманському кладовищі окупованого Криму невідомі осквернили могили кримських татар, - адвокатка Авамілєва

Україна визнала депортацію кримських татар геноцидом у 2015 році.