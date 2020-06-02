Рада закликала світову спільноту визнати депортацію кримських татар геноцидом
Верховна Рада закликала ООН, ПАРЄ, НАТО, уряди і парламенти країн визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
За це звернення (постанова №3449) у вівторок проголосували 310 депутатів.
У зверненні міститься заклик посилити тиск на Росію із застосуванням усіх можливих санкційних, політико-дипломатичних та економічних механізмів для деокупації українського півострова Крим.
Рада попросила засудити порушення прав кримських татар на окупованій території й закликала до негайного припинення будь-яких переслідувань або дискримінаційних дій щодо корінного народу Криму.
Також Рада закликає домагатися від Росії скасування незаконних обмежень на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інститути, включно з Меджлісом кримськотатарського народу.
Звернення адресоване до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва, урядів і парламентів країн
Україна визнала депортацію кримських татар геноцидом у 2015 році.
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Отак буде і з татарами.
Крім того, а що це нам дає?