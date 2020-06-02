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Рада призвала мировое сообщество признать депортацию крымских татар геноцидом

Рада призвала мировое сообщество признать депортацию крымских татар геноцидом

Верховная Рада призвала ООН, ПАСЕ, НАТО, правительства и парламенты стран признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

За это обращение (постановление №3449) во вторник проголосовали 310 депутатов.

В обращении содержится призыв усилить давление на Россию с применением всех возможных санкционных, политико-дипломатических и экономических механизмов с целью деоккупации украинского полуострова Крым.

Рада попросила осудить нарушения прав крымских татар на оккупированной территории и призвала к немедленному прекращению любых преследований или дискриминационных действий в отношении коренного народа Крыма.

Также Рада призывает добиваться от России отмены незаконных ограничений на право крымскотатарского народа сохранять свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа.

Обращение адресовано Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам стран.

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Украина признала депортацию крымских татар геноцидом в 2015 году.

ВР (29228) геноцид (416) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+3
Правильный шаг, это нужно был давно сделать. О Крыме и о зверствах мокселей-кацапов должны знать все.
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02.06.2020 13:43
+2
голодомор признало довольно много стран...
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02.06.2020 13:28
+2
Здивувало таке рішення нинішнього складу парлямєнту - приємно вражений. Хоча, це ж не українська тема, а про меншину. Протоптують стежку до прав урускойєзичних
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02.06.2020 13:49
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Голодомор вже "визнали"?
Отак буде і з татарами.
Крім того, а що це нам дає?
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02.06.2020 13:25 Ответить
голодомор признало довольно много стран...
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02.06.2020 13:28 Ответить
Аж цілих півтора десятки.............
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02.06.2020 13:31 Ответить
3 признали, вполне достаточно для гааги
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02.06.2020 13:32 Ответить
Правильный шаг, это нужно был давно сделать. О Крыме и о зверствах мокселей-кацапов должны знать все.
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02.06.2020 13:43 Ответить
Здивувало таке рішення нинішнього складу парлямєнту - приємно вражений. Хоча, це ж не українська тема, а про меншину. Протоптують стежку до прав урускойєзичних
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02.06.2020 13:49 Ответить
русские - это нелюди!!!
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02.06.2020 14:00 Ответить
Гарна ініціатива! Навіть дивно, враховуючи склад парламенту
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02.06.2020 14:15 Ответить
Абсолютно верный призыв!
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02.06.2020 16:51 Ответить
 
 