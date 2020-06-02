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Турборежим продолжаться не будет, - "слуга народа" Кравчук

Турборежим продолжаться не будет, -

Фракция "Слуга народа" намерена отказаться от принятия законопроектов в турборежиме и перейти к их плановому обсуждению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Уже понятно, что турборежим не будет продолжаться. Это было хорошо в начале, но сейчас надо перейти к какой-то плановой работе, так как при очень быстром прохождении законопроектов все заканчивается тем, что, когда надо через два часа ставить документ на голосование, подходит группа депутатов к Давиду (Арахамии, главе фракции. - Ред.) или к автору законопроекта и говорит: "Вот здесь то-то, здесь нам написали письма". И мы его снимаем с повестки дня. Конечно, это ненормальная ситуация", - отметила Кравчук.

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По словам нардепа, фракция намерена разобраться, почему в последнее время на ряд законопроектов не находят голоса внутри монобольшинства.

"Мы дальше продолжаем принимать решения. Пока официально у нас не менее 226 голосов, большинство существует. Да, надо теперь при важных законопроектах очень хорошо понимать, каким образом будут голосовать другие фракции, чтобы посчитать, есть ли какой-то запас голосов. Все важные решения, которые были нужны президенту, команде в целом, принимаются", - отметила Кравчук.

ВР (29228) Слуга народа (2628) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+15
Нема вж кому голосуати в турборежимі, коали в коаліції закінчилися.
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02.06.2020 14:30
+13
"Постой паровоз,
Не стучите колеса,

У нас поломалась ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска....."
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02.06.2020 14:31
+12
Це лише тому що турбіна зломалась !!))
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02.06.2020 14:33
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Нема вж кому голосуати в турборежимі, коали в коаліції закінчилися.
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02.06.2020 14:30 Ответить
Це лише тому що турбіна зломалась !!))
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02.06.2020 14:33 Ответить
в турборежиме - крышка рояля часто падает.. нжималки у слуг болят))
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02.06.2020 14:37 Ответить
та нагазавали так шо дышать нечем, абизяны зелёные.
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02.06.2020 14:49 Ответить
фрІкція втомилася))
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02.06.2020 14:34 Ответить
Нема фрікцій лишились лише фракціі, рідкої консістенціі !!)))
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02.06.2020 14:36 Ответить
видать некоторые слуги урода научились немного читать, а не просто тупо жать на кнопки - и требуют больше денег за свои "голо-сования"..
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02.06.2020 14:36 Ответить
Турборежим закончился сразу после воровства земли. Порядок. Все евреи и остальные олигархи уже наворовали нашей земли начиная с Порошенко.
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02.06.2020 14:50 Ответить
оттурбились?
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02.06.2020 14:30 Ответить
"Постой паровоз,
Не стучите колеса,

У нас поломалась ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска....."
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02.06.2020 14:31 Ответить
сдулись? )))
ничего-ничего... скоро откроется второе дыхание... искусственное )))
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02.06.2020 14:32 Ответить
Не сдулись, просто анал табу
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02.06.2020 14:35 Ответить
Бо в турбодятлів голівка вже бо-бо?
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02.06.2020 14:33 Ответить
А что, фсё, страну уже изменили?!
Или деньги в бюджете закончились?
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02.06.2020 14:33 Ответить
Землю разворовали----можно и бабло подсчитать. Всё остальное уже украдено.
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02.06.2020 14:52 Ответить
Спасибо
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02.06.2020 14:34 Ответить
Клоуны бывают разные . Смешные , злые и печальные .
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02.06.2020 14:34 Ответить
Сине-белые, зеленые, красные....
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02.06.2020 14:44 Ответить
скоріш - жьідкиє та газообразньіє
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02.06.2020 14:49 Ответить
Тобто, кААліція фсё? І пора формувати нову, або йти на перевибори? Пічалька какая...
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02.06.2020 14:35 Ответить
концепція змінилася?
чи покращення вже настало?
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02.06.2020 14:36 Ответить
Турборежим плавно переходит в турбонадув..
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02.06.2020 14:36 Ответить
Зебилы начали смутно догадываться, что политика - это не совсем то, о чем шутили в 95м квартале.
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02.06.2020 14:41 Ответить
И только Кива продолжал работать в турборежиме...
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02.06.2020 14:43 Ответить
Турборежим продолжаться не будет, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7170
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02.06.2020 14:48 Ответить
Duracell
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02.06.2020 14:51 Ответить
Сдулись, обсрались и теперь воняют.
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02.06.2020 14:53 Ответить
Клоуны устали по арене скакать
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02.06.2020 14:54 Ответить
Вирішили зменшити швидкість, а то рядовий люд не встигає відслідковувати покращення свого тлінного життя...
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02.06.2020 14:55 Ответить
Турбо-режим по руйнації країни?
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02.06.2020 15:04 Ответить
"Усі реформи президента Володимира Зеленського зводяться до перейменування установ та посад" - заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни парламенту.
"Вже рік нам розповідають про реформи - великі реформи, які йдуть по всій країні. Змінити назву "генеральний прокурор України" на просто "генеральний прокурор", "Верховний суд України" - на "Верховний Суд". Взагалі, якщо йди за логікою, яка зараз відбувається, то правильно перейменувати "генеральний прокурор України" на "генеральний прокурор Кварталу", "Верховний Суд України" - на "Верховний суд "Слуг народу", щось на кшталт цього", - сказав він.
На думку політика, у Зеленського кадровий голод тільки тому, що він прагне на всі важливі посади розподіляти кварталівців.
"Бо ми бачимо, коли нам розповідали про кадровий голод в державі, що ніде нікого знайти не можна. Виявилося, що нікого знайти не можна в "95 кварталі", а якщо за нього вийти, то багато, 40 мільйонів людей живуть. Але ніхто не хоче виходити", - зазначив Гончаренко.
"Я хочу звернути вашу увагу на те, що той закон, який ми розглядаємо, насправді він технічний, як і всі ці реформи. Від того, що ми переставимо слова, результати не змінюються", - додав політик.
Гончаренко наголосив, що імітування бурхливої діяльності - стиль управління країною Зеленським.
"Спочатку в нас було міністерство культури, міністерство спорту, інформаційної політики, потім їх об'єднали в одне міністерство, потім їх роз'єднали на два міністерства. Колись з цієї трибуни Зеленський розповідав про вічний двигун політики - зняття недоторканості. Зеленський придумав інший вічний двигун - просто перейменовувати та імітувати бурхливу діяльність", - підкреслив він.
https://prm.ua/vsi-reformi-zelenskogo-zvodyatsya-do-pereymenuvannya-ustanov-i-posad-goncharenko/
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02.06.2020 15:20 Ответить
Молодецъ Гончаренко.
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02.06.2020 20:44 Ответить
какой турборежим?? Вы!! дебилы, от клоуна до посудомойщицы!! Знайте своё место в стойле!! Развалили блин Украину за пол-года, вместе со своими Зеленским!!
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02.06.2020 16:13 Ответить
😂даже не знаешь как их перлы коментировать)
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02.06.2020 16:17 Ответить
Слабаки!
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02.06.2020 19:25 Ответить
 
 