Турборежим продолжаться не будет, - "слуга народа" Кравчук
Фракция "Слуга народа" намерена отказаться от принятия законопроектов в турборежиме и перейти к их плановому обсуждению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Уже понятно, что турборежим не будет продолжаться. Это было хорошо в начале, но сейчас надо перейти к какой-то плановой работе, так как при очень быстром прохождении законопроектов все заканчивается тем, что, когда надо через два часа ставить документ на голосование, подходит группа депутатов к Давиду (Арахамии, главе фракции. - Ред.) или к автору законопроекта и говорит: "Вот здесь то-то, здесь нам написали письма". И мы его снимаем с повестки дня. Конечно, это ненормальная ситуация", - отметила Кравчук.
По словам нардепа, фракция намерена разобраться, почему в последнее время на ряд законопроектов не находят голоса внутри монобольшинства.
"Мы дальше продолжаем принимать решения. Пока официально у нас не менее 226 голосов, большинство существует. Да, надо теперь при важных законопроектах очень хорошо понимать, каким образом будут голосовать другие фракции, чтобы посчитать, есть ли какой-то запас голосов. Все важные решения, которые были нужны президенту, команде в целом, принимаются", - отметила Кравчук.
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Не стучите колеса,
У нас поломалась ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска....."
ничего-ничего... скоро откроется второе дыхание... искусственное )))
Или деньги в бюджете закончились?
чи покращення вже настало?
"Вже рік нам розповідають про реформи - великі реформи, які йдуть по всій країні. Змінити назву "генеральний прокурор України" на просто "генеральний прокурор", "Верховний суд України" - на "Верховний Суд". Взагалі, якщо йди за логікою, яка зараз відбувається, то правильно перейменувати "генеральний прокурор України" на "генеральний прокурор Кварталу", "Верховний Суд України" - на "Верховний суд "Слуг народу", щось на кшталт цього", - сказав він.
На думку політика, у Зеленського кадровий голод тільки тому, що він прагне на всі важливі посади розподіляти кварталівців.
"Бо ми бачимо, коли нам розповідали про кадровий голод в державі, що ніде нікого знайти не можна. Виявилося, що нікого знайти не можна в "95 кварталі", а якщо за нього вийти, то багато, 40 мільйонів людей живуть. Але ніхто не хоче виходити", - зазначив Гончаренко.
"Я хочу звернути вашу увагу на те, що той закон, який ми розглядаємо, насправді він технічний, як і всі ці реформи. Від того, що ми переставимо слова, результати не змінюються", - додав політик.
Гончаренко наголосив, що імітування бурхливої діяльності - стиль управління країною Зеленським.
"Спочатку в нас було міністерство культури, міністерство спорту, інформаційної політики, потім їх об'єднали в одне міністерство, потім їх роз'єднали на два міністерства. Колись з цієї трибуни Зеленський розповідав про вічний двигун політики - зняття недоторканості. Зеленський придумав інший вічний двигун - просто перейменовувати та імітувати бурхливу діяльність", - підкреслив він.
https://prm.ua/vsi-reformi-zelenskogo-zvodyatsya-do-pereymenuvannya-ustanov-i-posad-goncharenko/