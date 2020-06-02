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Турборежим продовжуватися не буде, - "слуга народу" Кравчук

Турборежим продовжуватися не буде, -

Фракція "Слуга народу" має намір відмовитися від ухвалення законопроєктів у турборежимі і перейти до їх планового обговорення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Вже зрозуміло, що турборежим не продовжуватиметься. Це було добре на початку, але зараз треба перейти до якоїсь планової роботи, оскільки за дуже швидкого проходження законопроєктів все закінчується тим, що, коли треба через дві години ставити документ на голосування, підходить група депутатів до Давида (Арахамія, голова фракції. - Ред.) або до автора законопроєкту і каже: "Ось тут не те, тут нам написали листа". І ми його знімаємо з порядку денного. Звичайно, це ненормальна ситуація", - зазначила Кравчук.

За словами нардепки, фракція має намір розібратися, чому останнім часом на низку законопроєктів не знаходять голосів усередині монобільшості.

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"Ми далі продовжуємо ухвалювати рішення. Поки офіційно у нас не менше 226 голосів, більшість існує. Так, треба тепер у важливих законопроєктах дуже добре розуміти, яким чином будуть голосувати інші фракції, щоб порахувати, чи є якийсь запас голосів. Всі важливі рішення, які були потрібні президенту, команді в цілому, ухвалюються", - зазначила Кравчук.

Автор: 

ВР (14942) Слуга народу (2810) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+15
Нема вж кому голосуати в турборежимі, коали в коаліції закінчилися.
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02.06.2020 14:30
+13
"Постой паровоз,
Не стучите колеса,

У нас поломалась ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска....."
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02.06.2020 14:31
+12
Це лише тому що турбіна зломалась !!))
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02.06.2020 14:33
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Нема вж кому голосуати в турборежимі, коали в коаліції закінчилися.
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02.06.2020 14:30 Відповісти
Це лише тому що турбіна зломалась !!))
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02.06.2020 14:33 Відповісти
в турборежиме - крышка рояля часто падает.. нжималки у слуг болят))
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02.06.2020 14:37 Відповісти
та нагазавали так шо дышать нечем, абизяны зелёные.
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02.06.2020 14:49 Відповісти
фрІкція втомилася))
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02.06.2020 14:34 Відповісти
Нема фрікцій лишились лише фракціі, рідкої консістенціі !!)))
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02.06.2020 14:36 Відповісти
видать некоторые слуги урода научились немного читать, а не просто тупо жать на кнопки - и требуют больше денег за свои "голо-сования"..
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02.06.2020 14:36 Відповісти
Турборежим закончился сразу после воровства земли. Порядок. Все евреи и остальные олигархи уже наворовали нашей земли начиная с Порошенко.
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02.06.2020 14:50 Відповісти
оттурбились?
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02.06.2020 14:30 Відповісти
"Постой паровоз,
Не стучите колеса,

У нас поломалась ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска....."
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02.06.2020 14:31 Відповісти
сдулись? )))
ничего-ничего... скоро откроется второе дыхание... искусственное )))
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02.06.2020 14:32 Відповісти
Не сдулись, просто анал табу
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02.06.2020 14:35 Відповісти
Бо в турбодятлів голівка вже бо-бо?
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02.06.2020 14:33 Відповісти
А что, фсё, страну уже изменили?!
Или деньги в бюджете закончились?
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02.06.2020 14:33 Відповісти
Землю разворовали----можно и бабло подсчитать. Всё остальное уже украдено.
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02.06.2020 14:52 Відповісти
Спасибо
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02.06.2020 14:34 Відповісти
Клоуны бывают разные . Смешные , злые и печальные .
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02.06.2020 14:34 Відповісти
Сине-белые, зеленые, красные....
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02.06.2020 14:44 Відповісти
скоріш - жьідкиє та газообразньіє
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02.06.2020 14:49 Відповісти
Тобто, кААліція фсё? І пора формувати нову, або йти на перевибори? Пічалька какая...
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02.06.2020 14:35 Відповісти
концепція змінилася?
чи покращення вже настало?
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02.06.2020 14:36 Відповісти
Турборежим плавно переходит в турбонадув..
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02.06.2020 14:36 Відповісти
Зебилы начали смутно догадываться, что политика - это не совсем то, о чем шутили в 95м квартале.
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02.06.2020 14:41 Відповісти
И только Кива продолжал работать в турборежиме...
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02.06.2020 14:43 Відповісти
Турборежим продолжаться не будет, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7170
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02.06.2020 14:48 Відповісти
Duracell
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02.06.2020 14:51 Відповісти
Сдулись, обсрались и теперь воняют.
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02.06.2020 14:53 Відповісти
Клоуны устали по арене скакать
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02.06.2020 14:54 Відповісти
Вирішили зменшити швидкість, а то рядовий люд не встигає відслідковувати покращення свого тлінного життя...
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02.06.2020 14:55 Відповісти
Турбо-режим по руйнації країни?
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02.06.2020 15:04 Відповісти
"Усі реформи президента Володимира Зеленського зводяться до перейменування установ та посад" - заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни парламенту.
"Вже рік нам розповідають про реформи - великі реформи, які йдуть по всій країні. Змінити назву "генеральний прокурор України" на просто "генеральний прокурор", "Верховний суд України" - на "Верховний Суд". Взагалі, якщо йди за логікою, яка зараз відбувається, то правильно перейменувати "генеральний прокурор України" на "генеральний прокурор Кварталу", "Верховний Суд України" - на "Верховний суд "Слуг народу", щось на кшталт цього", - сказав він.
На думку політика, у Зеленського кадровий голод тільки тому, що він прагне на всі важливі посади розподіляти кварталівців.
"Бо ми бачимо, коли нам розповідали про кадровий голод в державі, що ніде нікого знайти не можна. Виявилося, що нікого знайти не можна в "95 кварталі", а якщо за нього вийти, то багато, 40 мільйонів людей живуть. Але ніхто не хоче виходити", - зазначив Гончаренко.
"Я хочу звернути вашу увагу на те, що той закон, який ми розглядаємо, насправді він технічний, як і всі ці реформи. Від того, що ми переставимо слова, результати не змінюються", - додав політик.
Гончаренко наголосив, що імітування бурхливої діяльності - стиль управління країною Зеленським.
"Спочатку в нас було міністерство культури, міністерство спорту, інформаційної політики, потім їх об'єднали в одне міністерство, потім їх роз'єднали на два міністерства. Колись з цієї трибуни Зеленський розповідав про вічний двигун політики - зняття недоторканості. Зеленський придумав інший вічний двигун - просто перейменовувати та імітувати бурхливу діяльність", - підкреслив він.
https://prm.ua/vsi-reformi-zelenskogo-zvodyatsya-do-pereymenuvannya-ustanov-i-posad-goncharenko/
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02.06.2020 15:20 Відповісти
Молодецъ Гончаренко.
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02.06.2020 20:44 Відповісти
какой турборежим?? Вы!! дебилы, от клоуна до посудомойщицы!! Знайте своё место в стойле!! Развалили блин Украину за пол-года, вместе со своими Зеленским!!
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02.06.2020 16:13 Відповісти
😂даже не знаешь как их перлы коментировать)
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02.06.2020 16:17 Відповісти
Слабаки!
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02.06.2020 19:25 Відповісти
 
 