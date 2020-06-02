Турборежим продовжуватися не буде, - "слуга народу" Кравчук

Фракція "Слуга народу" має намір відмовитися від ухвалення законопроєктів у турборежимі і перейти до їх планового обговорення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Вже зрозуміло, що турборежим не продовжуватиметься. Це було добре на початку, але зараз треба перейти до якоїсь планової роботи, оскільки за дуже швидкого проходження законопроєктів все закінчується тим, що, коли треба через дві години ставити документ на голосування, підходить група депутатів до Давида (Арахамія, голова фракції. - Ред.) або до автора законопроєкту і каже: "Ось тут не те, тут нам написали листа". І ми його знімаємо з порядку денного. Звичайно, це ненормальна ситуація", - зазначила Кравчук.

За словами нардепки, фракція має намір розібратися, чому останнім часом на низку законопроєктів не знаходять голосів усередині монобільшості.

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"Ми далі продовжуємо ухвалювати рішення. Поки офіційно у нас не менше 226 голосів, більшість існує. Так, треба тепер у важливих законопроєктах дуже добре розуміти, яким чином будуть голосувати інші фракції, щоб порахувати, чи є якийсь запас голосів. Всі важливі рішення, які були потрібні президенту, команді в цілому, ухвалюються", - зазначила Кравчук.