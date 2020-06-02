Турборежим продовжуватися не буде, - "слуга народу" Кравчук
Фракція "Слуга народу" має намір відмовитися від ухвалення законопроєктів у турборежимі і перейти до їх планового обговорення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Вже зрозуміло, що турборежим не продовжуватиметься. Це було добре на початку, але зараз треба перейти до якоїсь планової роботи, оскільки за дуже швидкого проходження законопроєктів все закінчується тим, що, коли треба через дві години ставити документ на голосування, підходить група депутатів до Давида (Арахамія, голова фракції. - Ред.) або до автора законопроєкту і каже: "Ось тут не те, тут нам написали листа". І ми його знімаємо з порядку денного. Звичайно, це ненормальна ситуація", - зазначила Кравчук.
За словами нардепки, фракція має намір розібратися, чому останнім часом на низку законопроєктів не знаходять голосів усередині монобільшості.
"Ми далі продовжуємо ухвалювати рішення. Поки офіційно у нас не менше 226 голосів, більшість існує. Так, треба тепер у важливих законопроєктах дуже добре розуміти, яким чином будуть голосувати інші фракції, щоб порахувати, чи є якийсь запас голосів. Всі важливі рішення, які були потрібні президенту, команді в цілому, ухвалюються", - зазначила Кравчук.
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Не стучите колеса,
У нас поломалась ЗЕльоная турбина,
И жизнь теперь полная тоска....."
ничего-ничего... скоро откроется второе дыхание... искусственное )))
Или деньги в бюджете закончились?
чи покращення вже настало?
"Вже рік нам розповідають про реформи - великі реформи, які йдуть по всій країні. Змінити назву "генеральний прокурор України" на просто "генеральний прокурор", "Верховний суд України" - на "Верховний Суд". Взагалі, якщо йди за логікою, яка зараз відбувається, то правильно перейменувати "генеральний прокурор України" на "генеральний прокурор Кварталу", "Верховний Суд України" - на "Верховний суд "Слуг народу", щось на кшталт цього", - сказав він.
На думку політика, у Зеленського кадровий голод тільки тому, що він прагне на всі важливі посади розподіляти кварталівців.
"Бо ми бачимо, коли нам розповідали про кадровий голод в державі, що ніде нікого знайти не можна. Виявилося, що нікого знайти не можна в "95 кварталі", а якщо за нього вийти, то багато, 40 мільйонів людей живуть. Але ніхто не хоче виходити", - зазначив Гончаренко.
"Я хочу звернути вашу увагу на те, що той закон, який ми розглядаємо, насправді він технічний, як і всі ці реформи. Від того, що ми переставимо слова, результати не змінюються", - додав політик.
Гончаренко наголосив, що імітування бурхливої діяльності - стиль управління країною Зеленським.
"Спочатку в нас було міністерство культури, міністерство спорту, інформаційної політики, потім їх об'єднали в одне міністерство, потім їх роз'єднали на два міністерства. Колись з цієї трибуни Зеленський розповідав про вічний двигун політики - зняття недоторканості. Зеленський придумав інший вічний двигун - просто перейменовувати та імітувати бурхливу діяльність", - підкреслив він.
https://prm.ua/vsi-reformi-zelenskogo-zvodyatsya-do-pereymenuvannya-ustanov-i-posad-goncharenko/