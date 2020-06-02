Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта
1 июня 2020 г. специалисты Минсоцполитики под председательством министра социальной политики Марины Лазебной обсудили с миссией МВФ в Украине реформирование пенсионной системы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
В частности, обсудили потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы, реализованы шаги в реформировании по ежемесячной компенсационной выплате для пенсионеров в возрасте 80+, планы по продлению их в 2021 году и введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.
Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 г. законодательно восстановить 1 марта, как дату для проведения ежегодной индексации пенсий. Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы. Специалисты миссии МВФ отметили, что поддерживают такую инициативу и считают ее важной.
Министр отметила, что отдельным заданием является обеспечение выполнения Украиной обязательств согласно Конвенции МОТ № 102.
Участники встречи обсудили состояние законодательных инициатив по введению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, основные дискуссионные вопросы, которые сейчас обсуждаются рабочей группой в Верховной Раде Украины. Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время.
Также на встрече обсудили предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса (список №1 - 15 %, список № 2 - 7 %). Специалисты миссии МВФ поддержали необходимость такой замены механизма финансирования досрочного выхода на пенсию работников вредных профессий, подчеркнув, что механизм, который существует сейчас, не имеет перспектив.
Участники встречи договорились продолжать профессиональный обмен опытом для обеспечения повышения уровня жизни людей на пенсии, устойчивого и комплексного развития пенсионной системы Украины.
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в январе-феврале скажут что "никому и ничего не должні"))
Втім, зебіли минулого року кіпішували. мовляв, "підкуп пенсіонерів-виборців"...
На тебе сто миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую (с)
https://youtu.be/hoMy9qbkRu4
Ти ж тут добряче потрудився на мантрі: «Кто угодно, только нє Порошенко !
Всё равно -- дата уже прошедшая. А так еще ТРИ месяца можно спокойно пилить и пи...ть.
А до марта и перехотят.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12 Про індексацію грошових доходів населення - тут вроде бы ежемесячно должны индексацию проводить и ещё написано -
Стаття 11. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення
Представники професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів беруть участь у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та у спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.
Стаття 12. Громадські експертні ради з питань індексації
При Кабінеті Міністрів України, обласних державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 11 цього Закону, можуть створюватися громадські експертні ради з питань індексації
Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення
За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .Не все год проживут и доживут до дня имитации индексации.
Это вместо повышения всех пенсий, чтобы вы понимали. Сколько у нас таких пенсионеров? Процентов десять от общего числа хоть будет?
И пенсионную реформу, которую делал Гройсман при Порошенко, себе, суки, в заслугу ставят. Надо же, ежегодно 1 марта собираются проводить индексацию пенсий! Это то, что было с 2018 года. И да, индексация пенсий - это ни разу не повышение пенсий, а лишь приведение их в соответствие с текущим уровнем инфляции и роста средней заработной платы в стране. Да и эту индексацию они умудряются проводить далеко не всем, по-сути жульничают под столом.