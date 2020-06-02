Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

1 июня 2020 г. специалисты Минсоцполитики под председательством министра социальной политики Марины Лазебной обсудили с миссией МВФ в Украине реформирование пенсионной системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, обсудили потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы, реализованы шаги в реформировании по ежемесячной компенсационной выплате для пенсионеров в возрасте 80+, планы по продлению их в 2021 году и введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 г. законодательно восстановить 1 марта, как дату для проведения ежегодной индексации пенсий. Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы. Специалисты миссии МВФ отметили, что поддерживают такую ​​инициативу и считают ее важной.

Министр отметила, что отдельным заданием является обеспечение выполнения Украиной обязательств согласно Конвенции МОТ № 102.

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Участники встречи обсудили состояние законодательных инициатив по введению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, основные дискуссионные вопросы, которые сейчас обсуждаются рабочей группой в Верховной Раде Украины. Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время.

Также на встрече обсудили предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса (список №1 - 15 %, список № 2 - 7 %). Специалисты миссии МВФ поддержали необходимость такой замены механизма финансирования досрочного выхода на пенсию работников вредных профессий, подчеркнув, что механизм, который существует сейчас, не имеет перспектив.

Участники встречи договорились продолжать профессиональный обмен опытом для обеспечения повышения уровня жизни людей на пенсии, устойчивого и комплексного развития пенсионной системы Украины.