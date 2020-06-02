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Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта

1 июня 2020 г. специалисты Минсоцполитики под председательством министра социальной политики Марины Лазебной обсудили с миссией МВФ в Украине реформирование пенсионной системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, обсудили потребности в легализации занятости и детенизации заработных плат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы, реализованы шаги в реформировании по ежемесячной компенсационной выплате для пенсионеров в возрасте 80+, планы по продлению их в 2021 году и введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет.

Лазебная подчеркнула необходимость с 2021 г. законодательно восстановить 1 марта, как дату для проведения ежегодной индексации пенсий. Это позволит обеспечить надлежащее прогнозирование потребности в расходах на пенсионные программы. Специалисты миссии МВФ отметили, что поддерживают такую ​​инициативу и считают ее важной.

Министр отметила, что отдельным заданием является обеспечение выполнения Украиной обязательств согласно Конвенции МОТ № 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль

Участники встречи обсудили состояние законодательных инициатив по введению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, основные дискуссионные вопросы, которые сейчас обсуждаются рабочей группой в Верховной Раде Украины. Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена, была эффективной, а не свернулась через определенное время.

Также на встрече обсудили предложения Минсоцполитики по замене механизма возмещения работодателями Пенсионному фонду расходов по выплате пенсий по старости, на льготных условиях, на уплату работодателями повышенного взноса (список №1 - 15 %, список № 2 - 7 %). Специалисты миссии МВФ поддержали необходимость такой замены механизма финансирования досрочного выхода на пенсию работников вредных профессий, подчеркнув, что механизм, который существует сейчас, не имеет перспектив.

Участники встречи договорились продолжать профессиональный обмен опытом для обеспечения повышения уровня жизни людей на пенсии, устойчивого и комплексного развития пенсионной системы Украины.

индексация (62) МВФ (3334) пенсионеры (837) пенсия (2159) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+17
Так і було "при Петру", що в березні проводили індексацію...
Втім, зебіли минулого року кіпішували. мовляв, "підкуп пенсіонерів-виборців"...
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02.06.2020 15:09
+15
до марта - далеко, а потому могут и попиарится..
в январе-феврале скажут что "никому и ничего не должні"))
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02.06.2020 15:07
+8
Вы скоты зеленые Закон выполняйте...который уже есть...и индексация пенсий будет ежегодно... в марте месяце....
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02.06.2020 15:22
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до марта - далеко, а потому могут и попиарится..
в январе-феврале скажут что "никому и ничего не должні"))
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02.06.2020 15:07 Ответить
Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня - Цензор.НЕТ 9466
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02.06.2020 15:11 Ответить
лучше апреля!)
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02.06.2020 15:08 Ответить
Первого!
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02.06.2020 15:09 Ответить
Так і було "при Петру", що в березні проводили індексацію...
Втім, зебіли минулого року кіпішували. мовляв, "підкуп пенсіонерів-виборців"...
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02.06.2020 15:09 Ответить
"При Петру" один раз так було, а потім при ньому ж внесли в закон правку і березневу індексацію поміняли на індексацію на потязі року без прив'язки до конкретної дати. Тобто "при Петру" дату індексації поміняли на "після дощику в четвер".
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02.06.2020 15:56 Ответить
в березні індексували, як би там не було.
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02.06.2020 16:14 Ответить
+50 грн твари та шоб вы здохли и у пысюнограя куй отпал.
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02.06.2020 15:10 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3199472/019214e8-cac2-71c0-92d5-035ee49a50a3

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02.06.2020 15:36 Ответить
Где бабки возьмете имбецили?
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02.06.2020 15:12 Ответить
намалюють))
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02.06.2020 15:15 Ответить
Объявление -----ПФУ встав на путь накопительной пенсии гарантирует введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 90 до 100 лет !!!!!
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02.06.2020 15:13 Ответить
А лучше раз в 5 лет, на выборы приЗедента
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02.06.2020 15:13 Ответить
+100500!!!
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02.06.2020 15:35 Ответить
Індексація від зелебобіків
На тебе сто миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую (с)
https://youtu.be/hoMy9qbkRu4
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02.06.2020 15:15 Ответить
Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня - Цензор.НЕТ 6064
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02.06.2020 15:15 Ответить
Та й тобі ж, яка ні яка копійка перепала.
Ти ж тут добряче потрудився на мантрі: «Кто угодно, только нє Порошенко !
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02.06.2020 15:41 Ответить
следующая идея от большого брата - переписать конституцию под обязательное занесенее в неё 1 марта, как "дня индексации т.н. пенсии и обьявления его для пенсионеров выходным днём с сохранением пенсии."
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02.06.2020 15:18 Ответить
Вы скоты зеленые Закон выполняйте...который уже есть...и индексация пенсий будет ежегодно... в марте месяце....
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02.06.2020 15:22 Ответить
Цю компенсацію розпочнуть вже інші, після краху зе-мафії в жовтні-листопаді поточного року. За індексацією пенсій Найвеличніший політик ********** буде спостерігати з Ростова. (Центурій 43. Катрен 73).
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02.06.2020 15:27 Ответить
а чё не 1апреля?
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02.06.2020 15:25 Ответить
А почему не 1 июня?
Всё равно -- дата уже прошедшая. А так еще ТРИ месяца можно спокойно пилить и пи...ть.
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02.06.2020 15:34 Ответить
Так при гросе это было! Эти похерили с марта, сделали в мае, а теперь они "хотят" ***...
А до марта и перехотят.
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02.06.2020 15:49 Ответить
"Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта" - ЗАКОН УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12 Про індексацію грошових доходів населення - тут вроде бы ежемесячно должны индексацию проводить и ещё написано -
Стаття 11. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення
Представники професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів беруть участь у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та у спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.

Стаття 12. Громадські експертні ради з питань індексації
При Кабінеті Міністрів України, обласних державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 11 цього Закону, можуть створюватися громадські експертні ради з питань індексації

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення
За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12
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02.06.2020 16:14 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .Не все год проживут и доживут до дня имитации индексации.
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02.06.2020 16:23 Ответить
Аферисты. Индексация ваша всегда занижена потому что занижаете цифры инфляции и роста зарплат. Что касается даты, так она уже была закреплена в "реформе", в результате которой пенсии людям уменьшили и повысили необходимый стаж! "Благодетели", мля!
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02.06.2020 18:32 Ответить
Ну а якщо ,не дай бог , наприклад в грудні інфляція буде %50 , то яка частина пенсів до березня не доживе.
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02.06.2020 19:17 Ответить
Меня умиляют эти вот "ежемесячные компенсационные выплаты" пенсионерам возраста 80+.
Это вместо повышения всех пенсий, чтобы вы понимали. Сколько у нас таких пенсионеров? Процентов десять от общего числа хоть будет?
И пенсионную реформу, которую делал Гройсман при Порошенко, себе, суки, в заслугу ставят. Надо же, ежегодно 1 марта собираются проводить индексацию пенсий! Это то, что было с 2018 года. И да, индексация пенсий - это ни разу не повышение пенсий, а лишь приведение их в соответствие с текущим уровнем инфляции и роста средней заработной платы в стране. Да и эту индексацию они умудряются проводить далеко не всем, по-сути жульничают под столом.
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02.06.2020 19:25 Ответить
 
 