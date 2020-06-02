Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня
1 червня 2020 року фахівці Мінсоцполітики під головуванням міністерки соціальної політики Марини Лазебної обговорили з місією МВФ в Україні реформування пенсійної системи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, обговорили потреби у легалізації зайнятості та детінізації заробітних плат для зростання фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, реалізовані кроки у реформуванні щодо щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів віком 80+, плани щодо продовження їх у 2021 році та запровадження щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів віком від 75 до 80 років.
Лазебна підкреслила необхідність з 2021 року законодавчо відновити 1 березня як дату для проведення щорічної індексації пенсій. Це дозволить забезпечити належне прогнозування потреби у видатках на пенсійні програми. Фахівці місії МВФ зазначили, що підтримують таку ініціативу та вважають її важливою.
Міністерка зазначила, що окреме завдання стоїть щодо забезпечення виконання Україною зобов’язань згідно з Конвенцією МОП № 102.
Учасники зустрічі обговорили стан законодавчих ініціатив щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, основні дискусійні питання, які наразі обговорюються робочою групою у Верховній Раді України. Пенсійний експерт місії МВФ Шаба Фехер наголосив, що твердження, ніби МВФ виступає проти запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, є хибним та не відповідає дійсності. МВФ підтримує впровадження накопичувальних пенсійних систем, але потрібно переконатись, що будуть створені необхідні умови для того, щоб реформа дійсно була впроваджена, була ефективною, а не згорнулася через певний час.
Також на зустрічі обговорили пропозиції Мінсоцполітики щодо заміни механізму відшкодування роботодавцями Пенсійному фонду витрат щодо виплати пенсій за віком, призначеної на пільгових умовах, на сплату роботодавцями підвищеного внеску (список №1 – 15%; список № 2 – 7%). Фахівці місії МВФ підтримали необхідність такої заміни механізму фінансування дострокового виходу на пенсію працівників шкідливих професій, підкресливши, що механізм, який існує зараз, не має перспектив.
Учасники зустрічі дійшли згоди продовжувати фаховий обмін досвідом для забезпечення підвищення рівня життя людей на пенсії, стійкого та комплексного розвитку пенсійної системи України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в январе-феврале скажут что "никому и ничего не должні"))
Втім, зебіли минулого року кіпішували. мовляв, "підкуп пенсіонерів-виборців"...
На тебе сто миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую (с)
https://youtu.be/hoMy9qbkRu4
Ти ж тут добряче потрудився на мантрі: «Кто угодно, только нє Порошенко !
Всё равно -- дата уже прошедшая. А так еще ТРИ месяца можно спокойно пилить и пи...ть.
А до марта и перехотят.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12 Про індексацію грошових доходів населення - тут вроде бы ежемесячно должны индексацию проводить и ещё написано -
Стаття 11. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення
Представники професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів беруть участь у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та у спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.
Стаття 12. Громадські експертні ради з питань індексації
При Кабінеті Міністрів України, обласних державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 11 цього Закону, можуть створюватися громадські експертні ради з питань індексації
Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення
За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .Не все год проживут и доживут до дня имитации индексации.
Это вместо повышения всех пенсий, чтобы вы понимали. Сколько у нас таких пенсионеров? Процентов десять от общего числа хоть будет?
И пенсионную реформу, которую делал Гройсман при Порошенко, себе, суки, в заслугу ставят. Надо же, ежегодно 1 марта собираются проводить индексацию пенсий! Это то, что было с 2018 года. И да, индексация пенсий - это ни разу не повышение пенсий, а лишь приведение их в соответствие с текущим уровнем инфляции и роста средней заработной платы в стране. Да и эту индексацию они умудряются проводить далеко не всем, по-сути жульничают под столом.