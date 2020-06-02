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Новини
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Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня

Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня

1 червня 2020 року фахівці Мінсоцполітики під головуванням міністерки соціальної політики Марини Лазебної обговорили з місією МВФ в Україні реформування пенсійної системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, обговорили потреби у легалізації зайнятості та детінізації заробітних плат для зростання фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, реалізовані кроки у реформуванні щодо щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів віком 80+, плани щодо продовження їх у 2021 році та запровадження щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів віком від 75 до 80 років.

Лазебна підкреслила необхідність з 2021 року законодавчо відновити 1 березня як дату для проведення щорічної індексації пенсій. Це дозволить забезпечити належне прогнозування потреби у видатках на пенсійні програми. Фахівці місії МВФ зазначили, що підтримують таку ініціативу та вважають її важливою.

Міністерка зазначила, що окреме завдання стоїть щодо забезпечення виконання Україною зобов’язань згідно з Конвенцією МОП № 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індексація пенсій і виплата по 1 тис. грн пенсіонерам допоможуть розігріти нашу економіку під час кризи, - Шмигаль

Учасники зустрічі обговорили стан законодавчих ініціатив щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, основні дискусійні питання, які наразі обговорюються робочою групою у Верховній Раді України. Пенсійний експерт місії МВФ Шаба Фехер наголосив, що твердження, ніби МВФ виступає проти запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, є хибним та не відповідає дійсності. МВФ підтримує впровадження накопичувальних пенсійних систем, але потрібно переконатись, що будуть створені необхідні умови для того, щоб реформа дійсно була впроваджена, була ефективною, а не згорнулася через певний час.

Також на зустрічі обговорили пропозиції Мінсоцполітики щодо заміни механізму відшкодування роботодавцями Пенсійному фонду витрат щодо виплати пенсій за віком, призначеної на пільгових умовах, на сплату роботодавцями підвищеного внеску (список №1 – 15%; список № 2 – 7%). Фахівці місії МВФ підтримали необхідність такої заміни механізму фінансування дострокового виходу на пенсію працівників шкідливих професій, підкресливши, що механізм, який існує зараз, не має перспектив.

Учасники зустрічі дійшли згоди продовжувати фаховий обмін досвідом для забезпечення підвищення рівня життя людей на пенсії, стійкого та комплексного розвитку пенсійної системи України.

Автор: 

індексація (67) МВФ (3068) пенсіонери (887) пенсія (1581) Міністерство соціальної політики (1268) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+17
Так і було "при Петру", що в березні проводили індексацію...
Втім, зебіли минулого року кіпішували. мовляв, "підкуп пенсіонерів-виборців"...
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02.06.2020 15:09
+15
до марта - далеко, а потому могут и попиарится..
в январе-феврале скажут что "никому и ничего не должні"))
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02.06.2020 15:07
+8
Вы скоты зеленые Закон выполняйте...который уже есть...и индексация пенсий будет ежегодно... в марте месяце....
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02.06.2020 15:22
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до марта - далеко, а потому могут и попиарится..
в январе-феврале скажут что "никому и ничего не должні"))
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02.06.2020 15:07 Відповісти
Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня - Цензор.НЕТ 9466
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02.06.2020 15:11 Відповісти
лучше апреля!)
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02.06.2020 15:08 Відповісти
Первого!
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02.06.2020 15:09 Відповісти
Так і було "при Петру", що в березні проводили індексацію...
Втім, зебіли минулого року кіпішували. мовляв, "підкуп пенсіонерів-виборців"...
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02.06.2020 15:09 Відповісти
"При Петру" один раз так було, а потім при ньому ж внесли в закон правку і березневу індексацію поміняли на індексацію на потязі року без прив'язки до конкретної дати. Тобто "при Петру" дату індексації поміняли на "після дощику в четвер".
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02.06.2020 15:56 Відповісти
в березні індексували, як би там не було.
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02.06.2020 16:14 Відповісти
+50 грн твари та шоб вы здохли и у пысюнограя куй отпал.
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02.06.2020 15:10 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3199472/019214e8-cac2-71c0-92d5-035ee49a50a3

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02.06.2020 15:36 Відповісти
Где бабки возьмете имбецили?
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02.06.2020 15:12 Відповісти
намалюють))
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02.06.2020 15:15 Відповісти
Объявление -----ПФУ встав на путь накопительной пенсии гарантирует введение ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионеров в возрасте от 90 до 100 лет !!!!!
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02.06.2020 15:13 Відповісти
А лучше раз в 5 лет, на выборы приЗедента
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02.06.2020 15:13 Відповісти
+100500!!!
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02.06.2020 15:35 Відповісти
Індексація від зелебобіків
На тебе сто миллионов. Слушай, возьми все, я себе еще нарисую (с)
https://youtu.be/hoMy9qbkRu4
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02.06.2020 15:15 Відповісти
Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня - Цензор.НЕТ 6064
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02.06.2020 15:15 Відповісти
Та й тобі ж, яка ні яка копійка перепала.
Ти ж тут добряче потрудився на мантрі: «Кто угодно, только нє Порошенко !
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02.06.2020 15:41 Відповісти
следующая идея от большого брата - переписать конституцию под обязательное занесенее в неё 1 марта, как "дня индексации т.н. пенсии и обьявления его для пенсионеров выходным днём с сохранением пенсии."
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02.06.2020 15:18 Відповісти
Вы скоты зеленые Закон выполняйте...который уже есть...и индексация пенсий будет ежегодно... в марте месяце....
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02.06.2020 15:22 Відповісти
Цю компенсацію розпочнуть вже інші, після краху зе-мафії в жовтні-листопаді поточного року. За індексацією пенсій Найвеличніший політик ********** буде спостерігати з Ростова. (Центурій 43. Катрен 73).
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02.06.2020 15:27 Відповісти
а чё не 1апреля?
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02.06.2020 15:25 Відповісти
А почему не 1 июня?
Всё равно -- дата уже прошедшая. А так еще ТРИ месяца можно спокойно пилить и пи...ть.
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02.06.2020 15:34 Відповісти
Так при гросе это было! Эти похерили с марта, сделали в мае, а теперь они "хотят" ***...
А до марта и перехотят.
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02.06.2020 15:49 Відповісти
"Индексацию пенсий в Украине хотят проводить ежегодно 1 марта" - ЗАКОН УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12 Про індексацію грошових доходів населення - тут вроде бы ежемесячно должны индексацию проводить и ещё написано -
Стаття 11. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення
Представники професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів беруть участь у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та у спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.

Стаття 12. Громадські експертні ради з питань індексації
При Кабінеті Міністрів України, обласних державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 11 цього Закону, можуть створюватися громадські експертні ради з питань індексації

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення
За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12
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02.06.2020 16:14 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .Не все год проживут и доживут до дня имитации индексации.
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02.06.2020 16:23 Відповісти
Аферисты. Индексация ваша всегда занижена потому что занижаете цифры инфляции и роста зарплат. Что касается даты, так она уже была закреплена в "реформе", в результате которой пенсии людям уменьшили и повысили необходимый стаж! "Благодетели", мля!
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02.06.2020 18:32 Відповісти
Ну а якщо ,не дай бог , наприклад в грудні інфляція буде %50 , то яка частина пенсів до березня не доживе.
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02.06.2020 19:17 Відповісти
Меня умиляют эти вот "ежемесячные компенсационные выплаты" пенсионерам возраста 80+.
Это вместо повышения всех пенсий, чтобы вы понимали. Сколько у нас таких пенсионеров? Процентов десять от общего числа хоть будет?
И пенсионную реформу, которую делал Гройсман при Порошенко, себе, суки, в заслугу ставят. Надо же, ежегодно 1 марта собираются проводить индексацию пенсий! Это то, что было с 2018 года. И да, индексация пенсий - это ни разу не повышение пенсий, а лишь приведение их в соответствие с текущим уровнем инфляции и роста средней заработной платы в стране. Да и эту индексацию они умудряются проводить далеко не всем, по-сути жульничают под столом.
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02.06.2020 19:25 Відповісти
 
 