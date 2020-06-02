Індексацію пенсій в Україні хочуть проводити щорічно 1 березня

1 червня 2020 року фахівці Мінсоцполітики під головуванням міністерки соціальної політики Марини Лазебної обговорили з місією МВФ в Україні реформування пенсійної системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, обговорили потреби у легалізації зайнятості та детінізації заробітних плат для зростання фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, реалізовані кроки у реформуванні щодо щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів віком 80+, плани щодо продовження їх у 2021 році та запровадження щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонерів віком від 75 до 80 років.

Лазебна підкреслила необхідність з 2021 року законодавчо відновити 1 березня як дату для проведення щорічної індексації пенсій. Це дозволить забезпечити належне прогнозування потреби у видатках на пенсійні програми. Фахівці місії МВФ зазначили, що підтримують таку ініціативу та вважають її важливою.

Міністерка зазначила, що окреме завдання стоїть щодо забезпечення виконання Україною зобов’язань згідно з Конвенцією МОП № 102.

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Учасники зустрічі обговорили стан законодавчих ініціатив щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, основні дискусійні питання, які наразі обговорюються робочою групою у Верховній Раді України. Пенсійний експерт місії МВФ Шаба Фехер наголосив, що твердження, ніби МВФ виступає проти запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні, є хибним та не відповідає дійсності. МВФ підтримує впровадження накопичувальних пенсійних систем, але потрібно переконатись, що будуть створені необхідні умови для того, щоб реформа дійсно була впроваджена, була ефективною, а не згорнулася через певний час.

Також на зустрічі обговорили пропозиції Мінсоцполітики щодо заміни механізму відшкодування роботодавцями Пенсійному фонду витрат щодо виплати пенсій за віком, призначеної на пільгових умовах, на сплату роботодавцями підвищеного внеску (список №1 – 15%; список № 2 – 7%). Фахівці місії МВФ підтримали необхідність такої заміни механізму фінансування дострокового виходу на пенсію працівників шкідливих професій, підкресливши, що механізм, який існує зараз, не має перспектив.

Учасники зустрічі дійшли згоди продовжувати фаховий обмін досвідом для забезпечення підвищення рівня життя людей на пенсії, стійкого та комплексного розвитку пенсійної системи України.