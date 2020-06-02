Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно оценил принятие в Украине законов о продаже земли и дерегуляции банковского сектора и заверил, что Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Германии и ЕС во времена негативного влияния пандемии на экономики стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я поздравляю вас, что вам удалось договориться с МВФ, что есть закон о продаже земли, что Украина занимается дерегуляцией банковского сектора, то есть продолжает идти путем реформ. Это сильный сигнал, не только политический для всех международных партнеров, и это знак для европейской экономики, что Украина далее продолжает важные реформы, продолжает реформу судебной системы и имплементирует рекомендации Венецианской комиссии", - отметил Маас во время пресс-конференции.
Глава МИД Германии заявил, что в связи с пандемией есть большие экономические вызовы, однако Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Германии и ЕС.
"Для меня это стало понятно из разговоров с европейскими коллегами. Я хочу это подчеркнуть, и это подчеркивает макроэкономическая помощь со стороны ЕС и также помощь с нашей стороны, которую мы предоставили Украине. Этим мы сможем снизить негатив от пандемии в экономическом и медицинском секторе", - объяснил Маас.
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Бюджет покрывается МВФом.
Ну так себе аргументы в картинке, не пройдут)
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