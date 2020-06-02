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Новости
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Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас

Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно оценил принятие в Украине законов о продаже земли и дерегуляции банковского сектора и заверил, что Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Германии и ЕС во времена негативного влияния пандемии на экономики стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я поздравляю вас, что вам удалось договориться с МВФ, что есть закон о продаже земли, что Украина занимается дерегуляцией банковского сектора, то есть продолжает идти путем реформ. Это сильный сигнал, не только политический для всех международных партнеров, и это знак для европейской экономики, что Украина далее продолжает важные реформы, продолжает реформу судебной системы и имплементирует рекомендации Венецианской комиссии", - отметил Маас во время пресс-конференции.

Глава МИД Германии заявил, что в связи с пандемией есть большие экономические вызовы, однако Украина может рассчитывать на солидарность со стороны Германии и ЕС.

"Для меня это стало понятно из разговоров с европейскими коллегами. Я хочу это подчеркнуть, и это подчеркивает макроэкономическая помощь со стороны ЕС и также помощь с нашей стороны, которую мы предоставили Украине. Этим мы сможем снизить негатив от пандемии в экономическом и медицинском секторе", - объяснил Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение встречи в нормандском формате зависит от ситуации с пандемией COVID-19, - глава МИД Германии Маас

Автор: 

Германия (6930) реформы (3951) Евросоюз (17063) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+10
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 4107
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02.06.2020 15:49
+7
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 2908
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02.06.2020 15:52
+5
Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 819
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02.06.2020 15:41
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Правила форума Совет форумчан
сколько уже лет "сигналим" и что??? Только квоты на Украинскую продукцию и требования тарифы увеличить, пенсионный возраст......
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02.06.2020 15:37 Ответить
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 2908
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02.06.2020 15:52 Ответить
чет не припоминаю локдауна по всему миру за последние 28 лет.
Бюджет покрывается МВФом.
Ну так себе аргументы в картинке, не пройдут)
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02.06.2020 17:30 Ответить
Маас не знает что придурковатый Зеленский отменил реформы.
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02.06.2020 15:52 Ответить
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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02.06.2020 15:39 Ответить
При реформах барыги ввп рос на 5% каждый год, при зебиле - Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 2023
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02.06.2020 15:39 Ответить
На 5%...да ты шо, на 25% !!!
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02.06.2020 15:40 Ответить
ВВП "ріс" на 5% кожного року, але перед цим впав на 40%
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02.06.2020 16:00 Ответить
Это "кто то соевое" в Форбс рос и совсем не на 5....а только от Ахметова отстаёт.....
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02.06.2020 16:03 Ответить
а в ответ, длинные гудки от ахметова.
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02.06.2020 15:40 Ответить
Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 819
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02.06.2020 15:41 Ответить
Для ЗЕбилов - есть такой вид приматов одноклеточных.
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02.06.2020 15:58 Ответить
Реформы в Украине....

Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 7805
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02.06.2020 15:43 Ответить
Нужно принять украинским парламентом ещё двойное гражданство и будет полная оккупация
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02.06.2020 15:44 Ответить
Великі "реформи" зводяться до того, що міністерства та відомства перейменовуються безліч разів.
На це звернув увагу https://twitter.com/GoncharenkoUa @GoncharenkoUa під час виступу з трибуни https://twitter.com/verkhovna_rada @verkhovna_rada .
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02.06.2020 15:45 Ответить
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 4107
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02.06.2020 15:49 Ответить
Реформи в Україіні? Єрмак насцяв у очі Маасу
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02.06.2020 15:51 Ответить
А кукарача!.. (с)
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02.06.2020 16:01 Ответить
От этих реформ, до конца каденции вовочки если и останется в УКРАИНЕ 20млн. - будет за счастье..
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02.06.2020 16:02 Ответить
Они знают хоть какие-нибудь другие слова кроме "вызов" и "сигнал".) Вызов-сигнал вызов-потужный сигнал.
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02.06.2020 16:58 Ответить
 
 