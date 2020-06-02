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Новини
2 062 20

Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас

Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив ухвалення в Україні законів про продаж землі та дерегуляцію банківського сектору і запевнив, що Україна може розраховувати на солідарність з боку Німеччини та ЄС у час негативного впливу пандемії на економіку країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю вас, що вам вдалося домовитися з МВФ, що є закон про продаж землі, що Україна займається дерегуляцією банківського сектору, тобто продовжує рухатися шляхом реформ. Це потужний сигнал, не тільки політичний для всіх міжнародних партнерів, і це знак для європейської економіки, що Україна далі продовжує важливі реформи, продовжує реформу судової системи та імплементує рекомендації Венеціанської комісії", - зазначив Маас під час пресконференції.

Глава МЗС Німеччини заявив, що у зв'язку з пандемією є великі економічні виклики, проте Україна може розраховувати на солідарність з боку Німеччини і ЄС.

"Для мене це стало зрозуміло з розмов з європейськими колегами. Я хочу це підкреслити, і це підкреслює макроекономічна допомога з боку ЄС і також допомога з нашого боку, яку ми надали Україні. Цим ми зможемо знизити негатив від пандемії в економічному та медичному секторі", - пояснив Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення зустрічі в нормандському форматі залежить від ситуації з пандемією COVID-19, - глава МЗС Німеччини Маас

Автор: 

Німеччина (7324) реформи (3206) Євросоюз (13316) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+10
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 4107
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02.06.2020 15:49
+7
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 2908
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02.06.2020 15:52
+5
Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 819
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02.06.2020 15:41
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сколько уже лет "сигналим" и что??? Только квоты на Украинскую продукцию и требования тарифы увеличить, пенсионный возраст......
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02.06.2020 15:37 Відповісти
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 2908
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02.06.2020 15:52 Відповісти
чет не припоминаю локдауна по всему миру за последние 28 лет.
Бюджет покрывается МВФом.
Ну так себе аргументы в картинке, не пройдут)
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02.06.2020 17:30 Відповісти
Маас не знает что придурковатый Зеленский отменил реформы.
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02.06.2020 15:52 Відповісти
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
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02.06.2020 15:39 Відповісти
При реформах барыги ввп рос на 5% каждый год, при зебиле - Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 2023
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02.06.2020 15:39 Відповісти
На 5%...да ты шо, на 25% !!!
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02.06.2020 15:40 Відповісти
ВВП "ріс" на 5% кожного року, але перед цим впав на 40%
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02.06.2020 16:00 Відповісти
Это "кто то соевое" в Форбс рос и совсем не на 5....а только от Ахметова отстаёт.....
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02.06.2020 16:03 Відповісти
а в ответ, длинные гудки от ахметова.
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02.06.2020 15:40 Відповісти
Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 819
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02.06.2020 15:41 Відповісти
Для ЗЕбилов - есть такой вид приматов одноклеточных.
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02.06.2020 15:58 Відповісти
Реформы в Украине....

Реформы в Украине - сильный сигнал для европейской экономики, - Маас - Цензор.НЕТ 7805
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02.06.2020 15:43 Відповісти
Нужно принять украинским парламентом ещё двойное гражданство и будет полная оккупация
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02.06.2020 15:44 Відповісти
Великі "реформи" зводяться до того, що міністерства та відомства перейменовуються безліч разів.
На це звернув увагу https://twitter.com/GoncharenkoUa @GoncharenkoUa під час виступу з трибуни https://twitter.com/verkhovna_rada @verkhovna_rada .
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02.06.2020 15:45 Відповісти
Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас - Цензор.НЕТ 4107
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02.06.2020 15:49 Відповісти
Реформи в Україіні? Єрмак насцяв у очі Маасу
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02.06.2020 15:51 Відповісти
А кукарача!.. (с)
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02.06.2020 16:01 Відповісти
От этих реформ, до конца каденции вовочки если и останется в УКРАИНЕ 20млн. - будет за счастье..
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02.06.2020 16:02 Відповісти
Они знают хоть какие-нибудь другие слова кроме "вызов" и "сигнал".) Вызов-сигнал вызов-потужный сигнал.
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02.06.2020 16:58 Відповісти
 
 