Реформи в Україні - потужний сигнал для європейської економіки, - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив ухвалення в Україні законів про продаж землі та дерегуляцію банківського сектору і запевнив, що Україна може розраховувати на солідарність з боку Німеччини та ЄС у час негативного впливу пандемії на економіку країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю вас, що вам вдалося домовитися з МВФ, що є закон про продаж землі, що Україна займається дерегуляцією банківського сектору, тобто продовжує рухатися шляхом реформ. Це потужний сигнал, не тільки політичний для всіх міжнародних партнерів, і це знак для європейської економіки, що Україна далі продовжує важливі реформи, продовжує реформу судової системи та імплементує рекомендації Венеціанської комісії", - зазначив Маас під час пресконференції.

Глава МЗС Німеччини заявив, що у зв'язку з пандемією є великі економічні виклики, проте Україна може розраховувати на солідарність з боку Німеччини і ЄС.

"Для мене це стало зрозуміло з розмов з європейськими колегами. Я хочу це підкреслити, і це підкреслює макроекономічна допомога з боку ЄС і також допомога з нашого боку, яку ми надали Україні. Цим ми зможемо знизити негатив від пандемії в економічному та медичному секторі", - пояснив Маас.

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