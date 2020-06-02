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В Славянске усиливают карантин из-за вспышки коронавируса, - горсовет
В Славянске Донецкой области снова усиливаются противоэпидемические меры
Об этом сообщает Славянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтверждено COVID-19 у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - указывается в сообщении.
В связи с распространением коронавируса областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение запретить работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования.
Срок действия ограничений не установлен.
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Утрехтский Крысолов
показать весь комментарий02.06.2020 15:51 Ответить Мне нравится 1
Меркава
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мурчик #467549
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radeon
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