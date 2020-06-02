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Новости Коронавирус и карантин
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В Славянске усиливают карантин из-за вспышки коронавируса, - горсовет

В Славянске усиливают карантин из-за вспышки коронавируса, - горсовет

В Славянске Донецкой области снова усиливаются противоэпидемические меры

Об этом сообщает Славянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"В Славянске вспышка коронавирусной инфекции. За трое суток подтверждено COVID-19 у трех жителей города. С подозрением госпитализированы в инфекционное отделение четверо", - указывается в сообщении.

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В связи с распространением коронавируса областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение запретить работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров, а также занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования.

Срок действия ограничений не установлен.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Славянск (2566)


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десяток больных - это, канеш, катастрофа.... ну мерзкая у нас власть - трусливая и с явными садистскими наклонностями.
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02.06.2020 15:51 Ответить
Так там же мэр-сепар.
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02.06.2020 15:57 Ответить
Понаехали с московии и дыры.фиг теперь на солянку съездишь.закрыть нафик границу с мордором и дырой.до возврата Крыма и Донбасса в родную гавань
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02.06.2020 16:48 Ответить
Сепарню меньше ютить надо.Где кацапы,там смерть.
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02.06.2020 16:57 Ответить
А ШТЕПА ГДЕ !?)
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03.06.2020 08:52 Ответить
 
 