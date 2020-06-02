С 10 июня будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий, - Ляшко
В Украине с 10 июня начнут открывать различные учреждения, закрытые из-за карантина, в том числе - кинотеатры, санатории и детские лагеря.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", - сказал Ляшко.
Он также сообщил, что санатории будут работать с 10 июня, а по детским лагерям решение будет приниматься отдельно.
"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", - сказал он.
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Все, без чего можно обойтись , и где возможно скопление людей- лучше не открывать. Кинотеатры можно организовать в машинах под открытым небом, если вам кино мало показалось за время карантина.
О социальной дистанции. Сообщается, что при близком контакте происходит заражение, а также, что вирусы висят в воздухе до 3 часов, отсюда можно сделать простой вывод - человек получает определённое количество вирусов и заражается и заболевает с внешними признаками - разные вещи...
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Проблема в том, что об этом известно очень мало, пишет https://www.bbc.com/russian/features-52455968 BBC
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На данный момент неизвестно, смогут ли те, кто перенес заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, выработать достаточно устойчивый механизм для противодействия инфекции того же типа в дальнейшем.Как долго сохраняется иммунитет?
Память нашей иммунной системы похожа на нашу собственную память: одни инфекции она запоминает крепко, а о других может забыть.
Корь запоминается отлично, один раз переболев ею, вы на всю жизнь получаете иммунитет (тот же эффект дает комбинированная вакцина MMR от кори, краснухи и свинки, представляющая собой смесь их ослабленных возбудителей).
Однако многие другие заболевания из памяти иммунной системы выпадают. Так, за одну зиму ребенок может несколько раз переболеть респираторно-синцитиальным вирусом HRSV.
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Читать полностью: https://health.tut.by/news/disease/682518.html
Надо понимать, что ты, как эксперт, утверждаешь, что нет никакой "иммунной" памяти, а это всё - лозунги?
И законы физики для нашего Карифея Всех Наук АЛЕКСАНДРА тоже имеют нулевое значение.... особенно с его образованием...
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- А почему столько ажиотажа вокруг медицинских масок, ведь, как утверждают врачи, они не спасают от коронавируса? Или все-таки спасают?
- Сказать, что маски не защищают, было бы неправильно. Человек без маски находится в зоне распыления выдыхаемых аэрозолей других людей в пределах 2,5-3 метров и, естественно, подвергается их воздействию. Маска такому воздействию будет препятствовать, но она, конечно, не панацея.
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Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/461452
Если обезьяну изучает зоология, а дерево - ботаника, то ветка под жирной макакой обломится в соответствии с законами зоологии или ботаники?
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Яhttps://twitter.com/YanaSuporovska на Супоровська @YanaSuporovska
Сьогодні дуже важливий день для України.
Міністр Степанов буде вибирати голову для структури, яка відповідає за 70-80 мільярдів наших грошей на всю медицину.
От де має бути наша з вами увага.
Від цього залежить критично багато.