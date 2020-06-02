С 10 июня будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий, - Ляшко

В Украине с 10 июня начнут открывать различные учреждения, закрытые из-за карантина, в том числе - кинотеатры, санатории и детские лагеря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что санатории будут работать с 10 июня, а по детским лагерям решение будет приниматься отдельно.

"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией. Это дополнительная госпитализация детей на те места, которые предназначены для больных коронавирусной инфекцией. Миксование инфекций приводит к росту нагрузки на врачей. Мы этот риск оцениваем и будем отслеживать динамику", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ситуация не изменится, то после 22 июня карантин останется, но будет адаптивным не на уровне области, а населенного пункта, - главный санврач Ляшко