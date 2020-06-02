З 10 червня буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів, - Ляшко
В Україні з 10 червня почнуть відкривати різні установи, закриті через карантин, серед яких кінотеатри, санаторії та дитячі табори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Україна 24" розповів головний санлікар Віктор Ляшко.
"Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 кв. метрів", - сказав Ляшко.
Він також повідомив, що санаторії будуть працювати з 10 червня, а з дитячим таборам рішення буде ухвалюватися окремо.
"Під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих на коронавірусну інфекцію. Міксування інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку", - сказав він.
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Все, без чего можно обойтись , и где возможно скопление людей- лучше не открывать. Кинотеатры можно организовать в машинах под открытым небом, если вам кино мало показалось за время карантина.
О социальной дистанции. Сообщается, что при близком контакте происходит заражение, а также, что вирусы висят в воздухе до 3 часов, отсюда можно сделать простой вывод - человек получает определённое количество вирусов и заражается и заболевает с внешними признаками - разные вещи...
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Проблема в том, что об этом известно очень мало, пишет https://www.bbc.com/russian/features-52455968 BBC
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На данный момент неизвестно, смогут ли те, кто перенес заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, выработать достаточно устойчивый механизм для противодействия инфекции того же типа в дальнейшем.Как долго сохраняется иммунитет?
Память нашей иммунной системы похожа на нашу собственную память: одни инфекции она запоминает крепко, а о других может забыть.
Корь запоминается отлично, один раз переболев ею, вы на всю жизнь получаете иммунитет (тот же эффект дает комбинированная вакцина MMR от кори, краснухи и свинки, представляющая собой смесь их ослабленных возбудителей).
Однако многие другие заболевания из памяти иммунной системы выпадают. Так, за одну зиму ребенок может несколько раз переболеть респираторно-синцитиальным вирусом HRSV.
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Читать полностью: https://health.tut.by/news/disease/682518.html
Надо понимать, что ты, как эксперт, утверждаешь, что нет никакой "иммунной" памяти, а это всё - лозунги?
И законы физики для нашего Карифея Всех Наук АЛЕКСАНДРА тоже имеют нулевое значение.... особенно с его образованием...
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- А почему столько ажиотажа вокруг медицинских масок, ведь, как утверждают врачи, они не спасают от коронавируса? Или все-таки спасают?
- Сказать, что маски не защищают, было бы неправильно. Человек без маски находится в зоне распыления выдыхаемых аэрозолей других людей в пределах 2,5-3 метров и, естественно, подвергается их воздействию. Маска такому воздействию будет препятствовать, но она, конечно, не панацея.
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Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/461452
Если обезьяну изучает зоология, а дерево - ботаника, то ветка под жирной макакой обломится в соответствии с законами зоологии или ботаники?
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Яhttps://twitter.com/YanaSuporovska на Супоровська @YanaSuporovska
Сьогодні дуже важливий день для України.
Міністр Степанов буде вибирати голову для структури, яка відповідає за 70-80 мільярдів наших грошей на всю медицину.
От де має бути наша з вами увага.
Від цього залежить критично багато.