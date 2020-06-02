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Новини Коронавірус і карантин
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З 10 червня буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів, - Ляшко

З 10 червня буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів, - Ляшко

В Україні з 10 червня почнуть відкривати різні установи, закриті через карантин, серед яких кінотеатри, санаторії та дитячі табори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Україна 24" розповів головний санлікар Віктор Ляшко.

"Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 кв. метрів", - сказав Ляшко.

Він також повідомив, що санаторії будуть працювати з 10 червня, а з дитячим таборам рішення буде ухвалюватися окремо.

Також читайте: Якщо ситуація не зміниться, то після 22 червня карантин залишиться, але буде адаптивним не на рівні області, а населеного пункту, - головний санлікар Ляшко

"Під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих на коронавірусну інфекцію. Міксування інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Перед сеансом кино нужно будет тест сделать, как по прилету в Украину?
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02.06.2020 14:10
+2
Понятное дело, что тебе хочется кроме Армии, Мовы и Веры ещё уничижить и помощь Порошенко больницам и поликлиникам...
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02.06.2020 15:49
+1
Массовые мероприятия могли бы и подождать ещё месяц.
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02.06.2020 14:11
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Перед сеансом кино нужно будет тест сделать, как по прилету в Украину?
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02.06.2020 14:10 Відповісти
Але перед цим всі кацапи сходять у сад.
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02.06.2020 14:11 Відповісти
О , кацапы подтянулись.
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02.06.2020 14:13 Відповісти
Массовые мероприятия могли бы и подождать ещё месяц.
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02.06.2020 14:11 Відповісти
Я как-то без ваших советов обойдусь. Посмотри видео из Чернивецькой больницы, где лежат больные с коронавирусом.

Все, без чего можно обойтись , и где возможно скопление людей- лучше не открывать. Кинотеатры можно организовать в машинах под открытым небом, если вам кино мало показалось за время карантина.
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02.06.2020 14:45 Відповісти
Понятно. Кацап детектд.
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02.06.2020 14:52 Відповісти
Обратите внимание, чтоь количество вирусобесов на ветках резко снизилось, остались только штатные боты - запугиватели. Но даже у них уже примитивных "аргументов" (типа все, кто не носит намордники обязательно заболеют и даже умрут) катастрофически не хватает для поддержания страха у доверчивых лохов. Вот поэтому они только злобно огрызаются.
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02.06.2020 15:13 Відповісти
На какое количество населения приходится один человек, зараженный короновирусом?
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02.06.2020 15:48 Відповісти
Этого никто в мире не знает. Есть только догадки и "прогнозы" на ложной статистике.
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02.06.2020 16:08 Відповісти
Да, статистика не всегда сопоставима, но это не означает, что о короновирусе что-то известно и не означает, что маски и соблюдение социальной дистанции не помогают от заболевания. При малом количестве вирусов даже ослабленный иммунитет справляется.
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02.06.2020 16:39 Відповісти
Об этом короновирусе известно много, так он на 96% повторяет вирус 2003 года. Маски на здоровых имеют нулевое значение при вирусных инфекциях, Об этом официально говорит ВОЗ и многочисленные исследования. О сомнительной "пользе" масок говорят только их производители на основе их же конъюктурных малодоказательных "исследований". Социальная дистанция нужна только в среде с заболевшими и теми, которые чихают и кашляют.
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02.06.2020 17:09 Відповісти
Не нулевое значение, они задерживают большое количество вирусов и именно об этом сообщалось и нет зрады, что они не задерживают 100%, как скафандр космонавта.
О социальной дистанции. Сообщается, что при близком контакте происходит заражение, а также, что вирусы висят в воздухе до 3 часов, отсюда можно сделать простой вывод - человек получает определённое количество вирусов и заражается и заболевает с внешними признаками - разные вещи...

...
Проблема в том, что об этом известно очень мало, пишет https://www.bbc.com/russian/features-52455968 BBC
...

На данный момент неизвестно, смогут ли те, кто перенес заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, выработать достаточно устойчивый механизм для противодействия инфекции того же типа в дальнейшем.Как долго сохраняется иммунитет?
Память нашей иммунной системы похожа на нашу собственную память: одни инфекции она запоминает крепко, а о других может забыть.
Корь запоминается отлично, один раз переболев ею, вы на всю жизнь получаете иммунитет (тот же эффект дает комбинированная вакцина MMR от кори, краснухи и свинки, представляющая собой смесь их ослабленных возбудителей).
Однако многие другие заболевания из памяти иммунной системы выпадают. Так, за одну зиму ребенок может несколько раз переболеть респираторно-синцитиальным вирусом HRSV.
...
Читать полностью: https://health.tut.by/news/disease/682518.html
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02.06.2020 17:19 Відповісти
Пустой набор лозунгов ни о чем. Я написал только о безполезности масок для здоровых при вирусных заболеваниях. Хотите официальную позицию ВОЗ лровергнуть, боритесь с этой организацией. Никакие вирусы в воздуже не висят, так как распространяются только капельным путем, а не аэрозолями - доказано германскими исследованиями. А ссылка вообще не к месту, там разводят кисель только вокруг иммунитета.
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02.06.2020 18:20 Відповісти
На какое расстояние при кашле и чихание распространяются капли?
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02.06.2020 18:30 Відповісти
До ковид считалось, по результатам исследований при различных инфекциях, что основным путем передачи инфекций являются капли респираторных выделений диаметром около одного миллиметра, которые выбрасывают больные при чихании или кашле. При этом максимальное расстояние распространения таких капель достигает всего лишь одного метра. Так считают и немецкие исследователи после своего апрельскоо исследования. Однако многие сейчас начали проводить не натурные исследования, а использовать математические модели и небулайзеры с искусственными аэрозолями чтобы создать взвесь вирусов, однако сами исследователи отметили, что подобное не может происходить естественным путем. Так вот по таким сомнительным исследованиям инфицирование может происходить на расстоянии до 2-х метров.
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02.06.2020 18:57 Відповісти
Брехня. Капли при кашле и чиханье распространяются до 10-15 метров, в зависимости от размера капель и это выяснили задолго до этих "заявлений".
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02.06.2020 20:43 Відповісти
Кто и в каком исследовании "выяснил"? Почему ВОЗ о нем не знает?
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04.06.2020 15:22 Відповісти
Надо понимать, что ты, как эксперт, утверждаешь, что нет никакой "иммунной" памяти, а это всё - лозунги?
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02.06.2020 18:32 Відповісти
"Вот кто-то вдохнул такой аэрозоль с вирусом. Спустя 2-3 недели инкубационного периода у него этот вирус не проявился вообще никак. Тест-система вирус у него выявила, и в какую когорту такой человек попадает - больной, тяжело больной, носитель, какую роль он будет играть? Сейчас все эти попытки изоляции городов, территорий - с ограничением движения, из квартиры в квартиру не ходить, на другую сторону улицы не переходить, - ничего не дадут ни в эпидемиологическом плане, ни в плане борьбы с этой инфекцией, потому что внутреннее урегулирование все равно произойдет." - замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова доктор медицинских наук Николай Филатов
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02.06.2020 19:16 Відповісти
Ещё раз спрашиваю, т.к. ты утверждал, что в моём посте процитированы лозунги:

Надо понимать, что ты, как эксперт, утверждаешь, что нет никакой "иммунной" памяти, а это всё - лозунги?
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02.06.2020 20:44 Відповісти
Я ничего не утверждаю, а только знакомлю с информацией по теме. Имунная память к обсуждаемому не имеет отношения, кроме того до сих пор это дискутиремая учеными тема.
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04.06.2020 15:25 Відповісти
Да-да-да....
И законы физики для нашего Карифея Всех Наук АЛЕКСАНДРА тоже имеют нулевое значение.... особенно с его образованием...
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02.06.2020 17:26 Відповісти
Смешно, когда неуч с сомнительным, судя по постам, обоазованием рассуждает о законах физики применительно к биологи вируса.
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02.06.2020 18:11 Відповісти
А каков размер капли достаточен для обеспечения жизнеспособности вируса, исходя из биологии вируса?
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02.06.2020 18:31 Відповісти
Ответил выше.
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02.06.2020 18:58 Відповісти
Ответа там нет и я ответил на тот "ответ", а на этот, так и не получил ответа...
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02.06.2020 20:45 Відповісти
Тогда ищите сами то, что "не получили" и поделитесь найденным. Только есть вопрос, не получили или просто не поняли о чем речь?
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04.06.2020 15:27 Відповісти
А теперь из твоей статьи и опровержение того, чего ты наслушался и выбрал только то, что соответствует твоим верованиям, а конкретно - что маски - бесполезны.

"...

- А почему столько ажиотажа вокруг медицинских масок, ведь, как утверждают врачи, они не спасают от коронавируса? Или все-таки спасают?
- Сказать, что маски не защищают, было бы неправильно. Человек без маски находится в зоне распыления выдыхаемых аэрозолей других людей в пределах 2,5-3 метров и, естественно, подвергается их воздействию. Маска такому воздействию будет препятствовать, но она, конечно, не панацея.
..."
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/461452
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02.06.2020 20:50 Відповісти
Печально, что ты прочитав статью, не понял ее суть. А что касается аэрозолей, то это общее сображение на эту тему. Что касается ковид, то апрельские немецкие исследования показали, что он может распространяться только капельным, а не аэрозольным путем. Причем только при близком контакте. Не говоря уже о других многочисленных исследованиях проведенных в мире ранее.
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04.06.2020 15:43 Відповісти
Шурик, извини, а ты десять классов вытянул?
Если обезьяну изучает зоология, а дерево - ботаника, то ветка под жирной макакой обломится в соответствии с законами зоологии или ботаники?
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03.06.2020 10:03 Відповісти
Чуувствуется, что ветка на которой ты сидел обламилась. Результат падения налицо.
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04.06.2020 15:35 Відповісти
НЕ угадал, голубь мой! По законам орнитологии упасть не возможно. Так что давай хором - "прививки - долой!", "прививки - долой!"
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04.06.2020 15:46 Відповісти
Понятное дело, что тебе хочется кроме Армии, Мовы и Веры ещё уничижить и помощь Порошенко больницам и поликлиникам...
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02.06.2020 15:49 Відповісти
Печально . Похоже , что отпуск пройдёт в Пердянске .
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02.06.2020 14:11 Відповісти
схоже, що вже обрав...

https://twitter.com/YanaSuporovska

Яhttps://twitter.com/YanaSuporovska на Супоровська @YanaSuporovska
Сьогодні дуже важливий день для України.
Міністр Степанов буде вибирати голову для структури, яка відповідає за 70-80 мільярдів наших грошей на всю медицину.
От де має бути наша з вами увага.
Від цього залежить критично багато.
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02.06.2020 14:12 Відповісти
Вот вопрос, а что изменилось, вирус стал меньше кусаться? Сначала курутили даже качков на Трухановом, а теперь открыли спортзалы, бассейны и общепит.
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02.06.2020 17:16 Відповісти
Куда девать детей летом если и бабушка работает?
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02.06.2020 17:27 Відповісти
 
 