З 10 червня буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів, - Ляшко

В Україні з 10 червня почнуть відкривати різні установи, закриті через карантин, серед яких кінотеатри, санаторії та дитячі табори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Україна 24" розповів головний санлікар Віктор Ляшко.

"Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи будуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 кв. метрів", - сказав Ляшко.





Він також повідомив, що санаторії будуть працювати з 10 червня, а з дитячим таборам рішення буде ухвалюватися окремо.

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"Під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією. Це додаткова госпіталізація дітей на ті місця, які призначені для хворих на коронавірусну інфекцію. Міксування інфекцій призводить до зростання навантаження на лікарів. Ми цей ризик оцінюємо і будемо відслідковувати динаміку", - сказав він.